Putin: Länsi on valheen imperiumi – Venäjän on pakko puolustaa itseään

Presidentti Vladimir Putin muistutti puheessaan Venäjän ydinaseista ja varoitti ulkovaltoja puuttumasta hänen aloittamaansa sotaoperaatioon Ukrainassa. IS käy tässä artikkelissa läpi Putinin uuden puheen keskeiset kohdat.

Venäjän valtiollinen televisio näytti torstaina aamuyöllä presidentti Vladimir Putinin uuden puheen, jossa hän perusteli sotaoperaation aloittamista Itä-Ukrainassa.

Huomio kiinnittyi siihen, että Putin puhui täsmälleen samoissa puitteissa ja jopa samanlaiseen viininpunaiseen kravattiin sonnustautuneena kuin jo maanantain 21. helmikuuta puheessaan.

Putin aloitti sotaoperaationsa perustelun syyttämällä Natoa siitä, että se lähestyy Venäjän rajoja eikä Nato ole halunnut ottaa huomioon mitään Venäjän tarjoamia sopimusehdotuksia.

Putin muistutti myös Neuvostoliiton hajoamisesta ja sen antamista oppitunneista Venäjän johdolle siitä, että tahdon heikkeneminen johtaa lopulta väistämättä valtion hajoamiseen. Tätä virhettä Venäjä ei aio Putinin mukaan tehdä toiste.

Tämän jälkeen Putin ryhtyi muistelemaan jälleen kerran tapaa, jolla Nato pommitti Jugoslaviaa ja ratkaisi Kosovon itsenäistymisen. Hän muistutti Yhdysvaltain toimista Libyassa, Syyriassa ja Irakissa.

Kaikki nämä sotilaalliset puuttumiset tehtiin Putinin mukaan oikeudettomasti ja valheellisin perustein, mikä johti muun muassa kansainväliseen terrorismiin, ääriliikkeiden syntyyn ja pakolaisaaltoon sekä suureen inhimilliseen kärsimykseen.

” Koko Yhdysvaltain luoma niin sanottu läntinen blokki on nimenomaan juuri sellainen valheen imperiumi.

Seuraavaksi Putin muistutti lupauksesta, joka oli hänen mukaansa annettu Venäjälle siitä, ettei Nato laajenisi tuumaakaan itään. Tässä Venäjä joutui hänen mukaansa petetyksi.

– Usein sanotaan, että politiikka on likaista, muuta ei se se saa olla sentään näin likaista. Tämä on vastoin kaikkia normeja ja oikeudenmukaisuutta, tämä on täyttä valhetta ja petosta, Putin sanoi.

Putinin mukaan monet amerikkalaiset toimittajat ja poliitikot sanovat, että Yhdysvaltain sisälle on muodostunut viime vuosina ”todellinen valheen imperiumi”.

– On vaikea olla olematta tästä samaa mieltä. Juuri niin se on, Putin sanoi.

–Voi sanoa, että koko Yhdysvaltain luoma niin sanottu läntinen blokki on nimenomaan juuri sellainen valheen imperiumi.

Putinin mukaan länsiblokki on yrittänyt painostaa myös Venäjää ja pyrkinyt Venäjän lopulliseen hajottamiseen. Tästä nähtiin hänen mukaansa esimerkki1990-luvulla, kun länsi tuki tshetsheeneiden itsenäistymispyrkimyksiä. Putinin mukaan Venäjällä oli valtavia kärsimyksiä ennen kuin se sai lopetettua kansainvälisen terrorismin Kaukasuksella.

Putinin mukaan länsi yrittää tyrkyttää Venäjälle myös omia näennäisarvojaan, jotka ovat vastoin ihmisluontoa.

Mutta tästä kaikesta huolimatta Venäjä teki joulukuussa vielä kerran yrityksen tehdä sopimuksen lännen kanssa ja estää Naton laajenemisen, mutta Yhdysvallat ei suostunut muuttamaan omaa kantaansa.

Seuraavaksi Putin palasi muistelemaan jälleen historiaa ja toisen maailmansodan tapahtumia. Hänen mukaansa Neuvostoliitto yritti 1940-luvun alussa kaikin tavoin välttää sodan tai ainakin siirtää sodan alkamista ja olla provosoimatta Saksaa aggressioon.

– Tämän seurauksena maa ei ollut täysin valmistautunut, kun meidän kimppuun hyökättiin ilman sodanjulistusta 22. kesäkuuta 1941, Putin sanoi Adolf Hitlerin Saksaan viitaten.

–Toista kertaa sellaista virhettä me emme tee, Putin ilmoitti.

Putin siirtyi seuraavaksi muistuttamaan, että Venäjä on yksi suurimmista ydinasevalloista ja maalla on myös muutamia täysin uudenlaisia asejärjestelmiä.

– Kenelläkään ei pitäisi olla epäilystäkään, että meitä vastaan hyökkääminen johtaa tuhoon, hän sanoi.

Putinin mukaan Venäjän lähellä (Ukrainassa) on jo nyt sellaisia Naton sotilasrakennelmia, että Venäjän on pakko reagoida ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi.

–Me emme voi vain seurata tapahtumia sivusta. Ne ovat Yhdysvaltain politiikan instrumentti, meihin rajoittuvat alueet ovat Venäjä-vastaisia ja ne ovat ulkoisen kontrollin alla ja niihin tuodaan uutta aseistusta. Tätä kutsutaan Yhdysvalloissa Venäjän hillitsemiseksi, mutta meille siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta, Putin sanoi.

– Tämä ei ole liioittelua, vaan se on uhka meidän olemassaolollemme. Se on se punainen linja, josta olemme puhuneet. He ovat sen ylittäneet..

” He puhuvat avoimesti siitä, että he havittelevat Venäjältä myös muita meidän alueitamme.

Putin siirtyi puhumaan Ukrainan nykyjohdosta ja syytti sitä haluttomuudesta ratkaista Itä-Ukrainan tilanne rauhanomaisesti.

– Me olemme kahdeksan vuotta tehneet kaikkemme, jotta asiat ratkaistaisiin rauhanomaisin keinoin. Kaikki oli turhaa.

– Tätä ei voi enää sietää. On tärkeintä lopettaa kansanmurha ja auttaa ihmisiä, joiden toivo on ainoastaan meissä, Putin sanoi Itä-Ukrainan venäläismieliseen väestöön viitaten.

Juuri siviileiden suojeleminen ja kansanmurhan lopettaminen oli hänen mukaansa syy, miksi Venäjä tunnusti Itä-Ukrainan kansantasavallat itsenäisiksi.

Putinin mukaan Ukrainassa vallalla ovat nationalistit ja uusnatsit, joita Yhdysvallat ja Nato tukevat. Nämä tahot eivät Putinin mukaan anna koskaan anteeksi myöskään sitä, että Krimin ja Sevastopolin asukkaat halusivat itse liittyä Venäjään.

Tämä kaikki ei ole hänen mukaansa Ukrainalle vierasta, sillä maassa tuettiin myös Hitleriä toisen maailmansodan aikana.

– He tietenkin yrittävät tunkeutua myös Krimille ja Itä-Ukrainaan. Tappamaan, kuten ukrainalaiset natsit tappoivat suojattomia ihmisiä Hitlerin apureina Suuren isänmaallisen sodan aikana.

– He puhuvat avoimesti siitä, että he havittelevat Venäjältä myös muita meidän alueitamme... He pyrkivät hankkimaan itselleen kaiken lisäksi ydinaseen, mutta me emme anna heidän sitä tehdä, Putin sanoi.

Putinin mukaan Venäjä suhtautuu kunnioituksella kaikkiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen syntyneisiin uusiin valtioihin ja kunnioittaa niiden itsemääräämisoikeutta. Tästä on hänen mukaansa esimerkkinä se, kuinka Venäjä auttoi vastikään Kazakstania tukahduttamaan siellä syntyneet mellakat.

– Mutta Venäjä ei voi tuntea itseään turvalliseksi sen uhan edessä, mikä tulee Ukrainasta.

– Se mitä tapahtuu nyt, on seurausta siitä, että meille ei jätetty muuta mahdollisuutta kuin se, mitä joudumme nyt tekemään.

Putinin mukaan Itä-Ukrainan ”kansantasavallat” ovat pyytäneet Venäjältä sotilaallista apua ja siihen liittyvät kaikki sopimukset ja luvat ovat nyt valmiina.

– Erikoisoperaation tarkoituksena on suojella ihmisiä, jotka ovat olleet kahdeksan vuotta Kiovan harjoittaman väkivallan ja kansanmurhan kohteena, Putin sanoi.

– Tarkoituksena on riisua Ukraina sekä aseista että natseista ja viedä oikeuteen ne, jotka ovat syyllistyneet lukemattomiin verisiin rikoksiin siviilejä ja kaiken lisäksi myös Venäjän kansalaisia vastaan, Putin sanoi.

Putinin puhe ei päättynyt vielä tähän, artikkeli päivittyy pian uusilla yksityiskohdilla puheesta. Tuorein päivitys tehty 24.2. klo 7.55.