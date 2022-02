Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

IS Ukrainassa: ”Kramatorsk on Ukrainaa”, lukee patrioottien lakanassa – mutta Putin on toista mieltä

Itä-Ukrainan Kramatorskin kaupungista on noin 50 kilometriä rintamalinjalle, jonka takana olevaa osaa hallitsevat Venäjä-mieliset separatistit. Putin on lähettänyt sinne venäläisiä sotilaita, joiden pelätään ottavan haltuun loput Donetskin ja Luhanskin alueista päivänä minä hyvänsä. Kaikki asukkaat eivät sulata Putinin näkemystä: Heistä kaupunki on osa Ukrainaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki