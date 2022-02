Wide ContentPlaceholder

Ulkomaat

Uhma Putinia vastaan näkyy ja kuuluu Donetskissa: ”Haluamme pysyä osana Ukrainaa”

IS vieraili keskiviikkona Kramatorskissa, joka on Venäjän tulilinjalla. Kaupungin asukkaat esittivät mielipiteensä Vladimir Putinille äänekkäästi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on alkanut torstaina aamuyöllä.

