Kommentti: Trump kutsui Putinin valloitusta nerokkaaksi – republikaanit ovat Ukrainasta sekaisin kuin seinäkello

Republikaanit moittivat presidentti Bidenia lepsuudesta Putinin kanssa, mutta heidän oma pakkansa on pahasti sekaisin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Hei, hän on taas täällä. Huutava mies punaisen kuontalonsa alla.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump julisti tiistaina Vladimir Putinin mielettömän ovelaksi.

– Sanoin: ”tämä on nerokasta”. Putin julistaa suuren osan Ukrainasta…Putin julistaa sen itsenäiseksi. Tämä on loistavaa, Trump intoili.

Trump esiintyi Clay Travisin ja Buck Sextonin radioshowssa, joka on suunnattu konservatiiveille. Konservatismi tosin voi olla nykyään hyvin kumouksellista.

Trumpista Putinilta oli loistava idea kutsua Donetskiin ja Luhanskiin lähetettäviä joukkoja rauhanturvaajiksi. Hän ei ollut koskaan nähnyt niin paljon tankkeja kuin nyt televisiosta.

Trump vitsaili, että Yhdysvallat voisi käyttää samoja konsteja Meksikon vastaisella etelärajallaan.

Trumpille on tärkeää, että puheet voi ymmärtää ironiana. Sellaisena ironiana, jonka hänen kannattajansa ottavat totena.

Varmuuden vuoksi Trump tosin antoi samana päivänä julkilausuman, jossa haukkui presidentti Joe Bidenin määräämiä Venäjä-pakotteita riittämättömiksi.

Jokaiselle jotakin.

Trump ei ole ainoa republikaani, joka viljelee ristiriitaisia näkemyksiä asiasta. Hänen entinen ulkoministerinsä Mike Pompeo kutsui viime kuussa Fox Newsin haastattelussa Putinia ”uskottavaksi ja kyvykkääksi valtiomieheksi”.

Turvakahvan hänkin oli varannut. Pompeon mukaan Yhdysvaltain olisi jo viime vuonna pitänyt kehittää jonkinlainen pelote nykyiset tapahtumat estääkseen. Siis Joe Bidenin olisi pitänyt. Ja ylipäätään Putinia innostaa Bidenin hallinnon heikkouden näkeminen.

Jokaiselle jotakin.

Washington Postissa Paul Kane kirjoittaa, että republikaanit ovat yhtenäisiä vain siinä, että kaikki on demokraattipresidentti Bidenin syytä.

– Presidentti Biden on jatkuvasti valinnut lepyttelypolitiikan ja hänen kovia puheitaan Venäjästä ei ole seurannut vahvoja toimia, edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy julisti tiistaina hengenheimolaistensa kanssa.

Trumpin puhdistusten jälkeenkin puolueessa on jäljellä perinteisiä kylmän sodan haukkoja. Heille tilanne on helppo ja käsitettävä. Venäjä sijaitsee samalla paikalla kuin Neuvostoliitto ennen. Se on siis Neuvostoliitto. Jatketaan Ronald Reaganin hengessä. Lätkitään pakotteita ja lähetetään isoja tykkejä Ukrainaan.

Trumpin puolueessa valtaan nostamalle Amerikka ensin -väelle juttu on mutkikkaampi. Ensinnäkin Yhdysvaltain ei pitäisi sekaantua muiden maiden asioihin, ei ainakaan ilman suoraa rahallista hyötyä. Ja Putinhan on hiukan kuin he: ”Koti, uskonto ja vähemmistöt” -kuriin mies.

Voiko häntä edes pitää vihollisena?

Saman joukon toinen eurooppalainen toteemi on Unkarin Viktor Orbán.

Trump on yhä republikaanien todennäköisin presidenttiehdokas vuonna 2024. On aivan mahdollista, että Trump palaa Valkoiseen taloon yhden Bidenin kauden jälkeen. Tai sitten sinne nousee joku hänen siunaamansa hengenheimolainen.

Kremlin puolipitkissä laskelmissa tätä tuskin laskettaisiin miinukseksi.