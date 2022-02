Navalnyi sivalsi Putinin puhetta ja varoitti Suomea – ”Miettikää, minne sekopäävaarin geopoliittinen ajatus seuraavaksi lentää”

Navalnyin tekstissä saavat kuulla kunniansa niin humalaiseksi isoisäksi kutsuttu Putin kuin myös ”sekopäiset varkaat turvallisuusneuvostossa”.

Venäjän merkittävin oppositiohahmo, vankileirillä parhaillaan viruva Aleksei Navalnyi on perannut presidentti Vladimir Putinin maanantaina pitämän Ukrainaa käsittelevän puheen auki, eikä jälki ole kaunista.

– Katsoin eilen Venäjän turvallisuusneuvoston istuntoa, sekopäiden ja varkaiden sakin kokousta. Korruption vastainen säätiö on kai tehnyt selvityksen heistä jokaisesta, Navalnyi aloittaa kirjoituksensa.

Kirjoitus julkaistiin maanantaina Navalnyin sosiaalisen median kanavilla.

Navalnyin mukaan Putinin väki elää jatkuvassa, peittelemättömässä valheessa, eivätkä nämä vaivaa itseään sotatoimiensa oikeutuksen totuudenmukaisuudella.

Navalvyi toteaa, että Ukrainan kriisillä halutaan siirtää Venäjän kansan huomion pois todellisista ongelmista, talouskehityksestä, hintojen noususta ja vallitsevasta laittomuudesta.

– Pelkkä propaganda ei enää riitä sekopäille ja varkaille. He janoavat verta, haluavat liikutella tankkeja taistelukartalla, Navalnyi kirjoittaa.

Sitten Navalnyi tarttuu Putinin puheeseen. Hän luonnehtii sitä Twitteristä löytämällään kielikuvalla.

– Ihan kuin vaarini olisi juonut itsensä humalaan perhejuhlissa ja kyllästyttää kaikkia kertomuksellaan siitä, miten maailmanpolitiikka toimii. Tämä olisi huvittavaa, jos juopunut vaari ei olisi 69-vuotias mies, joka pitää valtaa ydinasemaassa.

Navalnyi kehottaa korvaaman Ukrainan Putinin puheessa Kazakstanilla, Valko-Venäjällä, Baltian mailla, Azerbaidžanilla, Uzbekistanilla ja mukaan lukien jopa Suomella.

– Miettikää, minne sekopäävaarin geopoliittinen ajatus seuraavaksi lentää. Tällainen meno päättyi kaikkien kannalta kurjasti vuonna 1979. Nytkin käy huonosti. Afganistan tuhoutui, ja myös Neuvostoliitto sai kuolettavan haavan. Jo nyt sadat ukrainalaiset ja Venäjän kansalaiset voivat menehtyä Putinin takia. Myöhemmin saattaa kuolla kymmeniätuhansia ihmisiä.

Navalnyi jatkaa kirjoittamalla, että Venäjällä olisi kaikki, mitä tarvitaan vahvaan mitä tarvitaan vahvaan kehitykseen 2000-luvulla, öljystä koulutettuihin kansalaisiin. Hänen mukaansa historiallinen mahdollisuus normaaliin, rikkaaseen elämään haaskataan sodan, saastan ja valheen vuoksi.

– Putin ja sekopäiset varkaat turvallisuusneuvostosta ja Yhtenäisestä Venäjästä ovat Venäjän vihollisia. He ovat suurin uhka, eivät Ukraina ja länsi. Putin murhaa, haluaa tappaa yhä enemmän. Teitä köyhdyttää Kreml eikä Washington. Ei Lontoossa ole tehty sellaista talouspolitiikkaa, että eläkeläisen borssikeittoainesten hinta on kaksinkertaistunut. Sitä politiikkaa on harjoitettu Moskovassa.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyitä uhkaa parhaillaan uusi, jopa 15 vuoden vankeusrangaistus väitetyistä petoksista ja tuomarin kunnian loukkaamisesta. Oikeudenkäynti järjestetään täysin poikkeuksellisesti hänen vankileirillään Pokrovissa.

Tammikuussa Venäjän talouden seurantavirasto lisäsi Navalnyin ja tämän liittolaisia ylläpitämälleen terroristien ja ääriajattelijoiden listalle.

Navalnyi tunnetaan taistelustaan korruptiota ja Kremlin masinoimia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Navalnyin Venäjälle paluusta ja vangitsemisesta tuli tammikuussa kuluneeksi tasan vuosi.