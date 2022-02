Tällaisia pakotteita lätkäistiin Putinin lähipiiriin kuuluville – kahdeksan henkilöä nimettiin, kahdella Suomen kansalaisuus

Euroopan unioni on sanonut, että pakotteita asetetaan muun muassa kaikille duuman jäsenille, jotka tukivat Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamista. Britannia ja Yhdysvallat ovat asettaneet pakotteita yritysten lisäksi presidentti Putinin lähipiiriin kuuluville.

Britannia ja Yhdysvallat ovat langettaneet pakotteita kahdeksalle Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluville miehille. Miehistä kahdella on myös Suomen kansalaisuus.

Pakotteiden kohteeksi joutuneiden Britanniassa oleva varallisuus jäädytetään eivätkä he jatkossa pääse matkustamaan Britanniaan.

Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi joutuneiden omaisuus, joka sijaitsee Yhdysvalloissa tai on yhdysvaltalaisten henkilöiden hallussa, jäädytetään. Lisäksi pakotteet koskevat myös kaikkia yrityksiä, joista pakotteiden kohteena olevat henkilöt omistavat suoraan tai epäsuorasti vähintään 50 prosenttia.

Britannia ilmoitti myös pakotteista viittä venäläistä pankkia kohtaan. Yhdysvallat langetti pakotteita muun muassa kahta pankkia ja niiden tytäryhtiöitä kohtaan.

Euroopan unioni puolestaan on ilmoittanut lisäävänsä pakotelistaan 351 Venäjän duuman jäsentä, jotka äänestivät Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamisen puolesta. Lisäksi pakotteita langetetaan 27 henkilölle ja yrityksellä, jotka liittyvät kapinallisalueiden tunnustamiseen. Näitä tahoja ei EU ole vielä nimennyt.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes kuitenkin sanoo, ettei lännen ilmoittamilla pakotteilla ole suurta merkitystä.

– Saksan ilmoitus Nord Stream 2:n käyttöönoton keskeyttämisestä oli symbolisesti tärkeä, koska aihe on ollut Putinille tärkeä. Muissa sanktioissa kyse on varoituksesta ilman, että niillä olisi todellista merkitystä. Nämä pakotteet eivät vaikuta Venäjän tekemiin päätöksiin, Moshes arvioi.

Myöskään yksilötasolla pakotteet tuskin iskevät kovaa, Moshes sanoo. Britannian ja Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi joutuneet ovat pääosin olleet myös aiemmin länsimaiden pakotteiden kohteina.

– Se voi hieman kirpaista, mutta ei se ole heille maailmanlappu, Moshes sanoo.

– Taloudellisesti he eivät kärsi paljon. Putin on tehnyt selväksi, että pakotteiden kohteeksi joutuneet saavat kompensaatiota.

Gennadi Timtshenko

Britannian ulkoministeriön mukaan Timtshenkolla on Suomen ja Venäjän kansalaisuuden lisäksi Armenian kansalaisuus. Mies on Venäjän kuudenneksi rikkain ihminen. Forbes on arvioinut hänen nettovarallisuudekseen noin 21 miljardia euroa siitä huolimatta, että hän on aiemminkin ollut länsimaiden pakotteiden kohteena.

Timtshenko omistaa merkittävän osuuden Rossija-pankista. Britannia on kohdistanut myös Rossija-pankkiin uusia pakotteita.

Britannian ulkoministeriön mukaan Rossija on tukenut Krimin liittämistä Venäjään laajentamalla pankkitoimintaansa Krimin niemimaalla ja siten myös Timtshenko on, tai on ainakin aiemmin ollut, mukana tukemassa tai edistämässä politiikkaa tai toimintaa Ukrainan epävakauttamiseksi ja Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden heikentämiseksi.

Timtshenko rikastui aikoinaan öljyntreidausyhtiö Gunvorilla. Vuonna 2014 uutisoitiin, että Timtshenko oli myynyt Gunvorin omistuksensa yhtiön toiselle perustajalle. Hän omistaa yksityisen sijoitusfirman Volgan, joka on erikoistunut energia-alaan, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, Sky News kertoo.

Gennadi Timtshenkoa on kuvailtu yhdeksi vaikutusvaltaisimmista oligarkeista.

Yle kertoi viime vuonna, että miljardeja euroja oli ohjattu Timtshenkolle anonyymien veroparatiiseissa sijainneiden yritysten kautta. Näillä rahoilla Timtshenko hankki merkittävän osuuden Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekistä, Yle uutisoi. Ylen mukaan kyse oli ollut lainoista, mutta se ei ollut löytänyt todisteita niiden takaisinmaksusta.

Suomessa Timtshenko tunnetaan kenties parhaiten siitä, että hän toimi aikoinaan Jokereiden rahoittajana ja Hartwall-areenan osaomistajana. Timtshenko on myös Venäjän KHL-liigan johtokunnan puheenjohtaja ja pietarilaisen SKA-seuran puheenjohtaja.

Timtshenko on tuntenut Putinin 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Vaikka hänellä on Suomen kansalaisuus, hän on asunut jo pitkään Sveitsissä.

Boris Rotenberg

Boris Rotenbergia Britannian ulkoministeriö kuvailee liikemieheksi, jolla on läheinen, henkilökohtainen side Putiniin. Rotenberg omistaa merkittävän osan SMP Bank -pankin osakkeista ja istuu pankin johtokunnassa.

Rotenberg tuli Suomeen vuonna 1991 silloisen inkeriläisen vaimonsa Irina Harasen mukana. Haranen oli oikeutettu paluumuuttajastatukseen. Rotenberg on nykyisin Suomen kansalainen, vaikka avioliitto Harasen kanssa päättyi eroon.

Rotenberg hävisi toissa vuonna riidan käräjillä suomalaispankkeja vastaan. Rotenberg oli vaatinut pankkipalveluita, joita suomalaispankit eivät olleet myöntäneet Yhdysvaltojen langettamien pakotteiden takia. Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä jäi, että Rotenberg olisi asunut Euroopan talousalueella.

Putin kätteli Boris Rotenbergiä palkitessaan hänet Pyhän Aleksanteri Nevskin ritarikunnan ritarimerkillä vuonna 2019.

Rotenberg tutustui Putiniin jo lapsena judon kautta. Myöhemmin hänestä tuli Venäjän judoliiton varapresidentti.

Myös Boris Rotenberg kuului Hartwall-areenan ja Jokereiden omistajiin. Helsingin Sanomat uutisoi hänen kuitenkin luopuneen omistuksistaan vuonna 2014.

Forbes arvioi Boris Rotenbergin omaisuuden nettoarvoksi reilu miljardi euroa.

Igor Rotenberg

Igor Rotenberg on Boris Rotenbergin veljen Arkadi Rotenbergin poika. Britannian ulkoministeriön mukaan Igor Rotenbergillä on läheiset perhesiteet Putiniin.

Igor Rotenbergilla omistaa osakkeita Gazpromista ja hän on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, joskin hänellä on rooli useissa muissa yrityksissä.

Britannian ulkoministeriön mukaan Rotenberg on hallituksen puheenjohtaja liikennesektorilla toimivassa yrityksessä ja ulkoministeriön mukaan Rotenberg hyötyy tai tukee yrityksen ja roolinsa kautta Venäjän hallitusta.

Forbesin mukaan Igor Rotenbergin omaisuuden nettoarvo on noin 973 miljoonaa euroa. Myös hän on ollut aiemmin Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena.

Aleksandr Bortnikov

Aleksandr Bortnikov on toiminut Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana vuodesta 2008 lähtien. Hän on myös Venäjän turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.

Bortnikov on aiemminkin ollut Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena.

Denis Bortnikov

Denis Bortnikov on Aleksandr Bortnikovin poika. Hän on Venäjän valtion omistaman VTB-pankin varajohtaja ja VTB:n hallituksen puheenjohtaja. Hän nyt Yhdysvaltojen pakotelistalla.

Petr Fradkov

Promsvjazbankin toimitusjohtaja ja hallituksenpuheenjohtaja Petr Fradkov on myös Yhdysvaltojen pakotelistalla. Aiemminkin pakotteiden kohteena ollut Fradkov on pyrkinyt muuttamaan PSB:tä pankiksi, joka palvelee puolustusteollisuutta ja tukee valtion puolustussopimuksia, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö perusteli pakotteita.

Yhdysvaltojen mukaan Fradkov on pitänyt työtapaamisia Putinin kanssa ja osallistunut keskusteluihin kansainvälisillä alustoilla, joilla hän on ennustanut PSB:n pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia tukea Venäjän puolustusteollisuutta.

Fradkov tapasi Putinin joulukuussa.

Sergei Kirijenko

Sergei Kirijenko syntyi Georgiassa, Abhasiassa ja vietti nuoruutensa Sotshissa.

Liikemiehenä uraa luonut Kirijenko nousi Boris Jeltsinin aikana Venäjän pääministeriksi. Pesti kesti kuitenkin vain viisi kuukautta. Tämän jälkeen hän toimi muun muassa Rosatomin pääjohtajana.

Nykyisin hän on Putinin ensimmäinen varakansliapäällikkö. Yhdysvaltojen mukaan Kirijenko on ollut mukana luomassa Putinin kotimaan politiikkaa.

Vladimir Kirijenko

Sergei Kirijenkon pojalle Vladimir Kirijenkolle langetettiin myös pakotteita. Nuorempi Kirijenko on aiemmin ollut Venäjän valtion kontrolloiman Rostelecomin varajohtaja. Nykyisin hän on VK Groupin toimitusjohtaja. Yrityksen tytäryhtiö on Venäjän suosituin sosiaalisen median alusta VKontakte.