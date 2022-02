Guardian: Putinin on päätettävä seuraavasta liikkeestään pian – venäläis­sotilaiden on pakko joko hyökätä tai vetäytyä

Venäläisjoukkojen sotavalmius Ukrainan eturintamalla hupenee nopeasti, kertoo brittilehti The Guardian.

Ilmakuvat osoittavat, että Valko-Venäjälle, lähelle Ukrainan rajaa, on tuotu sotilasajoneuvoja ja sotilaiden leirintävarusteita.

Ukrainan rajan läheisyydessä olevien venäläisjoukkojen on edettävä asemistaan muutamien päivien sisällä tai joukkojen sotavalmius heikkenee huomattavasti, arvioivat asiantuntijat The Guardianissa.

Olosuhteet eturintamassa ovat karut, eikä venäläisjoukoilla ole asiallista varustusta kylmää vastaan. Tästä syystä Venäjän presidentti Vladimir Putinin on lähipäivien aikana päätettävä, aikooko hän hyökätä joukkojen kanssa Ukrainaan vai vetäytyvätkö joukot takaisin asemapaikoilleen kymmenien tai jopa satojen kilometrien päähän Venäjälle.

Sotilaiden heikoista oloista on levinnyt kuva Twitterissä ja venäläisessä sosiaalisen median palvelussa VK:ssa. Kuvassa venäläissotilaat makaavat tyhjällä juna-asemalla, noin 20 kilometrin päässä Ukrainan rajan tuntumasta. Sotilaat ostavat ruokansa itse, sillä heillä ei ole ruoka-annoksia asemapaikallaan.

The Moscow Timesin mukaan sotilaat olisivat olleet asemalla ilman asiallista yöpymispaikkaa ja ruoka-annoksia jo viiden päivän ajan.

Guardianin paikallislähteen mukaan Valko-Venäjällä olevat venäläissotilaat juopottelevat paljon ja myyvät paljon dieseliä. Käyttäytyminen osoittaa, että sotilailla ei ole kuria kiristyneestä poliittisesta tilanteesta huolimatta. The Moscow Timesissa kirjoitetaan, että valkovenäläiset ovat närkästyneitä, sillä venäläisjoukot juopottelevat, roskaavat ja ovat pilanneet paikalliset tiet raskaalla sotilaskalustollaan.

Valko-Venäjällä olevat sotilasjoukot ovat asemoituneet noin 50 kilometrin päähän Ukrainan rajasta.

Joukkojen etenemistä lähemmäs Ukrainan rajaa on seurattu viime viikkojen ajan tarkasti ilmakuvien sekä muiden tiedustelulaitteiden avulla. Lännen tiedustelun mukaan noin kolmannes Venäjän joukoista on ”otettu taktisesti käyttöön” eturintamaan ja on ”valmiina toimimaan”.