Trump lyttäsi Bidenin ja hehkutti Putinin Ukraina-strategiaa: ”Tämä on nerokasta”

Sarkastiseen sävyyn puhuneen ex-presidentin mukaan Donbasiin marssivat ”rauhanturvaajat” sopisivat hyvin myös Yhdysvaltain Meksikon-vastaiselle rajalle.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kommentoi Ukrainan tilannetta tiistaina konservatiivisessa radio-ohjelmassa. Asiasta uutisoivan Washington Postin mukaan Trump syytti viime päivien tapahtumasarjasta ”vilppiä”, joka esti hänen mahdollisuutensa toiseen presidenttikauteen.

Trump väitti seuraajaansa Joe Bidenia kyvyttömäksi toimimaan tehtävässään. Seuraavaksi hän jakoi ajatuksiaan Kremlin isännän Vladimir Putinin ulkopoliittisesta pelisilmästä.

– Astuin eilen sisään ja edessäni oli televisioruutu, ja sanoin: ”Tämä on nerokasta.” Putin julistaa suuren osan Ukrainan alueesta.... Ukrainasta... Putin julistaa sen itsenäiseksi. Tämä on loistavaa. Ja nyt Putin sanoo: ”Se on itsenäinen.” Suuri osa Ukrainaa, Trump ylisti.

– Sanoin itsekseni: ”Miten fiksua tämä onkaan!” Ja hän tulee menemään paikan päälle ja toimimaan rauhanturvaajana. Siinä on suurin rauhanturvaaja. Voisimme käyttää sellaista omalla etelärajallamme.

Nokittelu Venäjästä ja Putinista on kuulunut kahden amerikkalaispresidentin yhteiseen henkilöhistoriaan jo aiemmin. Biden katsoi Trumpin edistäneen virkakaudellaan idän strategisia tavoitteita ja lupasi puuttua edeltäjäänsä tiukemmin Putinin informaatiosotaan ja toimiin Itä-Euroopassa.

Vuosina 2016–2020 demokraatit syyttivät Trumpia toistuvasti liian suopeasta suhtautumisesta Kremliin. Kritiikki perustui muun muassa maan tiedusteluyhteisön arvioihin, joiden mukaan Venäjän sekaantui vuoden 2016 presidentinvaaleihin Trumpin hyväksi.

Lisäksi Trumpin tulkittiin jopa nöyristelleen Putinin edessä Helsingin huippukokouksessa vuonna 2018.

Tiistaina Trump kuitenkin julkisti verkkosivuillaan julkilausuman, jonka mukaan Yhdysvaltain nykyiset pakotteet ovat riittämätön vastine toisen ja Yhdysvalloille strategisesti tärkeän maan miehittämiseen. Radiohaastattelussa hän väitti, ettei nykyisenlainen tilanne olisi tullut kysymykseenkään hänen vahtivuorollaan.

Lue lisää: Tätä Putin tarkoittaa hyytävän puheensa ”historiallisella Venäjällä” – ex-suur­lähettiläs ohimennen tehdystä viittauksesta: ”Koskee selvästi myös Suomea”

Lue lisää: Pekka Haavisto piti Venäjän ilmoitusta dramaattisena: ”Pahimmillaan edessä suora konflikti, käytännössä sota”

Lue lisää: Biden: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on alkanut – Yhdysvallat lisää joukkoja ja kalustoa Eurooppaan