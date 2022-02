Pakotteita kohdistetaan myös venäläispankkeihin, ja EU rajoittaa Venäjän valtion pääsyä unionin finanssimarkkinoille.

EU:n ulkoministerit ovat saavuttaneet yksimielisyyden uusista Venäjän vastaisista pakotteista, kertoi EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell Pariisissa järjestetyn epävirallisen ulkoministerikokouksen jälkeen.

Uusia pakotteita langetetaan, koska presidentti Vladimir Putin päätti maanantaina tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

EU lisää pakotelistalleen 351 Venäjän duuman jäsentä, jotka äänestivät separatistialueiden tunnustamisen puolesta. Lisäksi pakotteita langetetaan 27 henkilölle ja yritykselle, jotka liittyvät separatistialueiden tunnustamiseen. Pakotteet ovat käytännössä varojen jäädyttämisiä ja matkustuskieltoja.

Borrellin mukaan presidentti Putin ei ole pakotelistalla.

Pakotteita kohdistetaan myös venäläispankkeihin, ja EU rajoittaa Venäjän valtion pääsyä EU:n finanssimarkkinoille. Lisäksi EU kohdistaa pakotteita separatistialueiden ja EU:n väliseen kauppaan.

– Pakotteet tekevät kipeää Venäjälle, ne tekevät hyvin kipeää, Borrell luonnehti.

Ulkoministerien poliittisen päätöksen jälkeen pakotepäätös hyväksytään vielä virallisesti EU:n päätöksentekokoneistossa.

EU:ssa on valmisteltu laajaa pakotepakettia siltä varalta, että Venäjä laajentaa sotatoimiaan Ukrainaa vastaan. Tiistaina ilmoitetut ehdotukset ovat vasta osa suunnitelluista toimista.

EU:n ulkosuhteita johtava Borrell sanoi arvostavansa Saksan päätöstä Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttämisestä. Myös EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Saksan hallitus on oikeassa.

– Tämä kriisi osoittaa, että EU on yhä liian riippuvainen venäläisestä kaasusta. Meidän on monipuolistettava hankintaamme, von der Leyen sanoi lausunnossaan.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz kertoi aiemmin tiistaina, että Saksan ja Venäjän välinen Nord Stream 2 -kaasuputkihanke keskeytetään.

Scholz kertoi pyytäneensä keskeyttämään saksalaisviranomaisten tarkasteluprosessin kaasuputken käyttöönottamiseksi.

– Voimme ottaa muitakin sanktioita käyttöön, mutta tässä vaiheessa on kyse siitä, että teemme jotain erittäin konkreettista, Scholz kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Nord Stream 2 -kaasuputken on ollut määrä tuoda venäläisen Gazpromin maakaasua Itämeren ali Saksaan. Yli tuhat kilometriä pitkä kaasuputki valmistui viime vuonna.

Borrell kertoi EU:n koordinoineen pakotteitaan Yhdysvaltojen, Britannian ja Kanadan kanssa.

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi aiemmin tiistaina, että Britannian uudet pakotteet kohdistuvat viiteen venäläispankkiin ja kolmeen erittäin varakkaaseen henkilöön.

Pakotteiden kohteena ovat venäläispankit Rossija, IS Bank, GenBank, Promsvjazbank ja Mustanmeren kehitys- ja jälleenrakennuspankki.

Britannian pakotelistalle päätyneiden miljardöörien Gennadi Timtshenkon sekä Igor ja Boris Rotenbergin Britanniassa oleva varallisuus jäädytetään ja heidän maahanpääsynsä evätään.

Johnsonin mukaan kyseessä on ensimmäinen "rypäs" pakotteita ja lisäpakotteita ollaan valmiina ottamaan käyttöön Yhdysvaltain ja EU:n rinnalla.

Boris Rotenberg ja hänen veljensä Arkadi Rotenberg ovat liikemiehiä, jotka tunnetaan presidentti Putinin ystävinä. Boris Rotenbergilla on Venäjän ohella myös Suomen kansalaisuus. Arkadi Rotenberg on ollut Britannian pakotelistalla jo vuodesta 2014 alkaen.

Liikemies Igor Rotenberg on Arkadi Rotenbergin poika. Timtshenko puolestaan on Rossija-pankin merkittävä osakkeenomistaja ja niin ikään Putinin lähipiiriä. Hänellä on Venäjän, Suomen ja Armenian kansalaisuudet.

Timtshenko sekä Arkadi, Boris ja Igor Rotenberg ovat ennestään jo Yhdysvaltain pakotelistalla. Arkadi Rotenberg lisättiin EU:n pakotelistalle vuonna 2014.

Timtshenko ja Rotenbergin perhe ovat tulleet tunnetuiksi Suomessa esimerkiksi jääkiekkojoukkue Jokerien entisinä rahoittajina.

Viime syksynä Ylen MOT-toimitus kertoi, että Timtshenkolle järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla. Ylen mukaan rahat siirrettiin salaisessa operaatiossa, johon liittyy useita korruptiolle ja rahanpesulle tyypillisiä hälytysmerkkejä. Paljastus liittyi Pandoran paperit -tietovuotoon.