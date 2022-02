Avointen lähteiden tiedustelijat ovat havainneet alueella samoja raketinheittimiä, joita Venäjä on käyttänyt Syyriassa - "Jos niitä käytetään, suuri määrä ihmisiä kuolee."

Venäjä ei ole toistaiseksi virallisesti marssittanut joukkojaan Itä-Ukrainan separatistialueille, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti maanantaina illalla nukketasavaltojensa Luhanskin ja Donetskin niin kutsutun itsenäisyyden ja ilmoitti lähettävänsä joukkoja alueelle.

Venäjän varaulkoministerin Andrei Rudenkon mukaan Venäjä voi tarjota alueille sotilasapua, jos uhkaa ilmenee. Ukrainan rajan yli separatistialueille epävirallisesti saapuneista venäläisjoukoista on jo havaittu merkkejä, kertoo avointa tiedustelutietoa keräävän ja analysoivan Bellingcat-ryhmän perustaja Eliot Higgins STT:lle.

– On selvää, että venäläisjoukkoja on siirtymässä asemiin, on paljon kuvamateriaalia venäläisjoukoista noilta alueilta. He ovat tekemässä aivan niin kuin sanoivat tekevänsä, Higgins kertoo.

Venäläistä sotilaskalustoa ja Venäjän epävirallisia joukkoja on laajalti havaittu Ukrainan separatistialueilla jo Itä-Ukrainan vuonna 2014 alkaneen sodan alusta lähtien.

Higginsin mukaan toistaiseksi avoimista lähteistä kerätyn aineiston perusteella ei voida sanoa, suunnitteleeko Venäjä separatistien tällä hetkellä hallussa olevien alueiden suoraa haltuunsa ottamista vai aikooko se ennen pitkää myös hyökätä ukrainalaisjoukkoja vastaan ajaakseen nämä koko Luhanskin ja Donetskin alueilta, joita separatistit vaativat itselleen.

– On liian aikaista tehdä siitä arviota. Siitä ei ole vielä merkkejä, mutta tarkkailemme näiden joukkojen liikkeitä huolella, Higgins kertoo.

Venäjä näyttää olevan valmis valtavaan voimankäyttöön ukrainalaisjoukkoja vastaan.

– Rintaman lähialueille on tuotu paljon tykistöä, joiden kantamat vaihtelevat. (...) Näyttää siltä, että he rakentavat tykistöverhoa, jolla tositoimien alkaessa voidaan sataa ukrainalaisten asemiin valtavia tykistökeskittymiä. Siitä tulee todella intensiivistä, Higgins kertoo.

Venäläisten Itä-Ukrainan tuntumaan tuomien aseiden joukossa on Higginsin mukaan TOS-1A-raketinheitinjärjestelmiä, jotka laukaisevat termobaarisia pommeja. Venäjälllä on ollut näitä aseita käytössään aiemmin Syyriassa.

– Juuri ennen räjähdystä nämä aseet suihkuttavat ilmaan korkealla paineella polttoainepilven, joka sitten sytytetään. Tästä syntyy valtava tulipallo ja todella voimakas paineaalto, jonka on dokumentoitu imeneen ihmisten keuhkoja ulos näiden suista. Se on todella inhottava ase, joka vielä sytyttää kaiken tuleen.

Higginsin mukaan Venäjällä on useita tähän pystyviä raketinheitinjärjestelmiä matkalla rintamalle.

– Jos niitä käytetään melkeinpä missään, suuri määrä ihmisiä kuolee, Higgins sanoo.

Avointen lähteiden tiedustelutiedolla (OSINT) tarkoitetaan kaikenlaista analyysissa vahvistettua todistusaineistoa, joka on kerätty yleisölle avoimista tietokannoista. Tällaista aineistoa tutkimalla nettietsivät ovat aiemmin selvittäneet esimerkiksi venäläisjoukkojen toimintaa Syyriassa sekä Itä-Ukrainan separatistien alas ampumaa MH17-matkustajakonetta vuonna 2014.

Vapaaehtoisten ja ammattilaisten analysoimaa aineistoa voivat olla esimerkiksi satelliittikuvat, sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat ja videot sekä ääninauhoitteet. Sotilasjoukkojen tarkkailun ohella OSINT-aktiivit myös paljastavat sosiaalisessa mediassa levitettävää disinformaatiota.

Viime viikkoina itsenäiset tutkijat ovat muun muassa paljastaneet Itä-Ukrainan separatistien julkaisemia videoita väärennöksiksi videotiedostojen sisältämän metadatan perusteella. Monet julkaistuista videoista on esimerkiksi luotu aikaisemmin kuin väitettynä kuvauspäivänä.

Higginsin mukaan aina kun jonkin tapauksen yksityiskohdat on saatu vahvistetuksi, tutkittavana ollut tapahtuma on osoittautunut väärennökseksi.

– Emme toki aina pysty vahvistamaan asiaa, sillä joskus informaatiota ei ole tarpeeksi, Higgins kertoo.

Bellingcatin perustajan mukaan yksi tyypillinen Venäjän toimintatapa onkin esittää väitteitä, joiden tueksi ei esitetä mitään todisteita, jotka voitaisiin osoittaa tekaistuiksi.

Myös Suomi on päässyt rekvisiitaksi Itä-Ukrainan propagandassa. Bellingcatin Higgins kertoi viime viikolla Twitterissä separatistien julkaisemasta videosta, jonka väitettiin kuvaavan puolalaisten sabotöörien kanssa käytyä tulitaistelua.

Videolla kuuluu laukauksia ja räjähdyksiä, jotka nauhoituksen aaltokuvion ja tiedoston metadatan perusteella vaikuttavat olevan peräisin suomalaisista sotaharjoituksista kuvatulta videolta vuodelta 2010. Tapauksesta kertoi myös Helsingin Sanomat maanantaina.

Bellingcatin Higgins uskoo disinformaation tehtailun jatkuvan Ukrainan kriisin edetessä. Toiminnan tarkoituksena näyttää olevan maalata Ukrainasta hyökkääjä ja Itä-Ukrainan venäläisväestön kansanmurhaaja, jolta Venäjän on puolustettava kansalaisiaan.

– Uskon että tulemme näkemään jatkuvaa satuilua separatistialueilta. (...) Uskon että suurin osa sieltä tulevista tiedoista on sepitettä tai valhetta, ellei kaikki.