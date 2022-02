Pulkkinen puhui kansainväliselle lehdistölle Ukrainan kriisistä.

– Venäjä ei kunnioita heikkoutta, Suomen puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen sanoi kansainväliseen turvallisuuteen keskittyneen Atlantic Council -ajatushautomon verkkoseminaarissa, joka oli suunnattu kansainväliselle lehdistölle.

Pulkkinen oli kutsuttu puhumaan Ukrainan kriisistä Suomen näkökulmasta, eräänlaisena Venäjän ja lännen välisenä tulkitsijana.

– Venäjä kunnioittaa Suomea, joka on pienestä koostaan huolimatta ollut voimakas. Maksoimme kovan hinnan talvisodassa itsenäisyydestämme.

Pulkkisen mukaan lännen tulisi vastata voimakkaasti Venäjän toimiin.

– Talouspakotteet ovat tärkeitä, mutta tärkeää on myös niiden ajoittaminen. Jos länsi ei vastaa voimakkaasti, se antaa Venäjälle signaalin, että he voivat jatkaa voimapolitiikkaansa, myös muualla kuin Ukrainassa.

Pulkkisen mukaan hänen työnkuvansa Suomen puolustusministeriön kansliapäällikkönä on varautua aina pahimpaan.

Pulkkinen on samoilla linjoilla presidentti Sauli Niinistön kanssa: Suomelle ei koidu erityistä turvallisuusuhkaa Ukrainan kriisin vuoksi. Silti Suomi ottaa tilanteen hyvin vakavasti. Pulkkinen mainitsi Suomen kohtaamista turvallisuushaasteista hybridivaikuttamisen.

– Puolustusympäristömme on jännittynyt ja arvaamaton, mutta me olemme tottuneet siihen jo vuosikymmenten ajan, Pulkkinen sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin maanantainen lausunto, jossa hän julisti Donbassin separatistialueiden itsenäisyyden Itä-Ukrainassa, oli Pulkkisen mukaan merkittävä hetki.

– Tämä uhkaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta, ja se tekee tilanteesta hyvin vaarallisen. Putinin maanantainen puhe perustui erittäin tunteelliseen historialliseen narratiiviin.

Pulkkinen toivoo edelleen järjen voittavan ja diplomaattisen ratkaisun olevan mahdollinen.

– Mutta eilisen jälkeen tämä tie on entistä vaikeampi.

Pulkkinen katsoo, että Ukrainan puolustus on nyt eri tasolla kuin Krimin niemimaan miehityksen aikaan 2014. Ukraina on nyt valmistautuneempi puolustamaan maataan ja heillä on parempi asevahvuus.

– Riittäisikö se Venäjää vastaan, jää nähtäväksi. Mutta Ukraina ei tulisi olemaan helppo kohde edes massiivisille Venäjän asevoimille.

Pulkkisen mukaan suomettuminen ei ole malli Ukrainalle. Suomettuminen oli Pulkkisen mukaan Suomen tapa selviytyä kylmän sodan aikana Neuvostoliiton rajanaapurina, mutta siitä maksettiin myös kovaa hintaa.

– Tilanne oli erilainen toisen maailmansodan jälkeen. Maksoimme kovan hinnan siitä, että pyrimme pysymään neutraaleina. Neuvostoliitto sekaantui jopa Suomen sisäpolitiikkaan. Olimme hyvin onnekkaita, että kylmä sota päättyi ja Neuvostoliitto romahti, Pulkkinen sanoi.

– Suomettuminen ei ole malli, jota kenenkään tulisi kopioida.