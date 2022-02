Länsiyhteisön on vihdoin otettava käyttöön järeä pakoteleka, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Venäjä on vahvistanut joukkojaan Itä-Ukrainassa sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin päätti tunnustaa ”kansantasavallat”. Kuvan taistelupanssarivaunu oli liikkeellä Donetskissa 22. helmikuuta.

Presidentti Vladimir Putin kuvaa Venäjän joukkojen avointa marssittamista Ukrainan valtion alueelle ”rauhanturvaoperaatioksi”. Putinin mukaan sotilaat menevät sinne suojelemaan Luhanskin ja Donetskin ”kansantasavaltoja” Ukrainan aggressiolta ja ”kansanmurhalta”.

Se on Putinin esittämä narratiivi, kertomus, tästä Venäjän rakentamasta kriisistä Ukrainassa. Kriisi uhkaa jo vakavasti koko Euroopan turvallisuutta.

Mutta voidaanko Venäjän tähän mennessä tekemät siirrot määritellä sodankäynniksi, sotatoimiksi? Se on hyvä kysymys, johon on erilaisia vastauksia.

Lue lisää: Putinin tunnustamat ”kansan­tasa­vallat” eivät tyydy nykyisiin rajoihinsa – ”Venäjä voi pyytää Ukrainan ase­voimia poistumaan...”

Sodasta on monta määritelmää. Sodankäynti myös muuttuu jatkuvasti, maailman ja teknologian muutoksen myötä. Sotaa voidaan käydä perinteisen, ”kuuman” sodan kynnyksen alapuolella. Esimerkiksi kyberiskut tietoverkoissa voivat aiheuttaa yhtä suurta tuhoa, ja suurempaakin, kuin monet kineettiset aseet.

Näin kirjoittaa eversti Petteri Kajanmaa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisussa Sotilasstrategia. Yksinkertainen, vaikea sota (Mpkk 2021):

”Sodan perusluonne ei ole muuttunut. Se on edelleen äärimmäistä voimakäyttöä sekä väkivaltaa poliittisten tai muiden laajojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutoksessa on ainoastaan sodankäynnin olemus tai ilmentymä, eli se kuinka, millä keinoin ja miten soditaan.”

Venäjä on erittäin taitava pyrkimään tavoitteisiinsa keinoin, joita ei ole helppo määritellä. Venäjä on tehnyt epämääräisyydestä keskeisen osan strategiaansa.

Tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä kysyttiin mediatilaisuudessa tiistaina, voidaanko nyt tulkita sodan syttyneen. Vastaus kävi lähellä Venäjän toimien määrittämistä sotatoimiksi.

– Kansainvälisen oikeuden mukaan jo se, että lähetetään toisen maan maaperälle joukkoja, on sodan luonteinen. Nyt seurataan tarkasti sitä, ryhdytäänkö sotilaallisiin toimiin, ampumaan tai hyökkäämään rajan yli, Niinistö sanoi.

Presidentin sanoja voisi siis tulkita niin, ettei ”kansantasavaltojen” tunnustaminen ja joukkojen vyöryttäminen Luhanskin ja Donetskin alueille ollut vielä sotatoimi, vaan vasta sodan luonteinen toimi.

Nyt koko Eurooppa jännittää, ryhtyykö Venäjä seuraavaksi täyttämään perinteisen sodankäynnin tunnusmerkkejä. Määrääkö Putin asevoimansa hyökkäämään ”kansantasavaltojen” ja Ukrainan hallitseman Donbassin välisen kontaktilinjan ylitse?

” Pohdinta Venäjän toiminnan määrittelystä ei ole pelkkää semantiikkaa.

Pohdinta Venäjän toiminnan määrittelystä ei ole pelkkää semantiikkaa. Länsiyhteisön vastaus ”sotatoimiin” on järeämpi kuin vastaus joihinkin epämääräisiin, sodan luonteisiin toimiin.

Kysymys on siitä, kuinka laajoja pakotteita Venäjää vastaan asetetaan. Keskeistä pakotteiden asettamisessa on pakoterintaman yhtenäisyys. Se saavutetaan helpommin, jos pakotteiden kohde on ryhtynyt ajamaan poliittisia tavoitteitaan sotatoimin.

Lue lisää: Komissio: Nord Stream 2:n seisautus ei vaikuta EU:n energiantarjontaan

Euroopan unionin suurlähettiläät keskustelivat tiistaina Luhanskin ja Donetskin alueita koskevasta vienti- ja tuontikiellosta, pakotteiden kohteiksi joutuvien henkilöiden nimilistasta ja sopivat siitä, ettei EU tunnusta ”kansantasavaltojen” kansalaisille myönnettyjä Venäjän passeja. Päätökset varsinaisista pakotteista tekee ulkoasiain ministerineuvosto myöhemmin tiistai-iltana.

Olisi äärimmäisen tärkeää vastata Venäjälle tuntuvin pakottein ja yhtenäisesti. Jos se ei onnistu, EU menettää lopunkin uskottavuutensa ulkopoliittisena toimijana.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Britannian pääministeri Boris Johnson tulivat jo päivällä julkisuuteen omine pakotelinjauksineen. Scholz laittoi tulpan Nord Stream 2 -kaasuputkeen ja sanoi, ettei hanke voi tässä tilanteessa edetä. Johnson laittoi pakotelistalle viisi venäläistä pankkia sekä Putinia lähellä olevat liikemiehet Gennadi Timtshenkon, Boris Rotenbergin ja Igor Rotenbergin. Lisää on luvassa, Johnson lupasi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden määräsi hänkin alustavia pakotteita, jotka koskevat ”kansantasavaltoja”. Yhdysvaltain vastaus ei kuitenkaan ole se raskas pakoteleka, jolla Biden lupasi lyödä Venäjää mahdollisen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen seurauksena.

Lue lisää: Britannian pakotteet osuvat Hartwall-areenan omistajaan – Putin: Venäjä ei yritä palauttaa imperiumia

Aika laimealta siis näyttää tähän mennessä tämä länsiyhteisön vastaus Putinin hyytävän kylmään puheeseen ja ”kansantasavaltojen” lohkaisemiseen irti Ukrainasta.

Milloin EU:n, Britannian ja Yhdysvaltain järeät lekat heilahtavat? Se riippuu osaltaan siitä, miten Venäjän tähänastiset toimet määritellään.

” Periaatteessa Itä-Ukrainassa on käyty sotaa jo kahdeksan vuotta, keväästä 2014.

Periaatteessa Itä-Ukrainassa on käyty sotaa jo kahdeksan vuotta, keväästä 2014. Krimin miehityksen jälkeen Venäjä ryhtyi tukemaan sotilaallisesti Luhanskin ja Donetskin ”kansantasavaltoja”. Se ei ole leikkisotaa. Jo yli 14 000 ihmistä on menettänyt henkensä, ja lisää uhreja tulee koko ajan.

”Kansantasavaltojen” tunnustaminen ja lisäjoukkojen lähettäminen Ukrainan valtioalueelle ei sinänsä vielä muuta tosiasiallista tilannetta kentällä. Lisäjoukot antavat Venäjälle kuitenkin mahdollisuuden lohkaista ”kansantasavalloille” lisää paloja Donbasista, jos Kremlissä niin päätetään.

Krimin valtauksen jälkeen Venäjälle asetetut pakotteet ovat yhä voimassa. Ne eivät ole paljon hetkauttaneet Putinia. Laimea vastaus Putinin uuteen, vaaralliseen aggressioon olisi yhtä tehoton. Nyt on aika ottaa ne luvatut järeät pakotteet käyttöön.