Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti kapinallisalueiden itsenäisyyden maanantaina.

Venäjän duuma on hyväksynyt ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimukset Itä-Ukrainan kapinallisalueiden kanssa, joiden itsenäisyyden Ukrainasta presidentti Vladimir Putin tunnusti eilen. Duuman kokous päättyi raikuviin aplodeihin.

Sopimukset sisältävät niin puolustusyhteistyötä kuin taloudellistakin integraatiota, ja ne mahdollistavat Venäjän sotilastukikohtien perustamisen kapinallisalueille. Venäläisen uutistoimisto RIA Novostin mukaan sekä Donetskin että Luhanskin kapinallisalueet ratifioivat sopimukset Venäjän kanssa jo aiemmin.

Sopimukset ovat kymmenvuotisia ja uusiutuivat automaattisesti viiden vuoden jaksoille, ellei toinen osapuoli niitä katkaise.

Venäjän ulkoministeriö kehotti tiistaina muitakin maita tunnustamaan kapinallisalueiden itsenäisyyden. Venäjän ulkoministeriö sanoi lausunnossaan, että alueiden itsenäisyyden tunnustaminen "ei ollut helppoa, mutta se oli ainoa mahdollinen askel".

Venäjä on tosiasiassa ylläpitänyt separatistihallintoja vuodesta 2014 asti, jolloin ne julistautuivat itsenäisiksi. Venäjä on ensimmäinen maa, joka on tunnustanut tasavaltojen itsenäisyyden.

Putin kertoi maanantaina lähettävänsä venäläissotilaita alueille "turvaamaan rauhaa."

Tasavaltojen rajoilla merkitystä konfliktin laajenemisen kannalta

Venäjän hallinnon edustajat ovat antaneet kryptisiä lausuntoja sen suhteen, millä rajoilla Venäjä tunnustaa separatistitasavaltojen itsenäisyyden.

Tasavaltojen rajoilla on merkitystä sodan kannalta, sillä separatistit pitävät nykyisellään hallussaan vain noin kolmasosaa Donetskin ja Luhanskin alueista, kun taas loput ovat Ukrainan hallussa. Jos Venäjä katsoo, että koko Donetskin ja Luhanskit alueet ovat itsenäisiä, se voi käyttää tätä verukkeena tunkeutua sotilaallisesti Ukrainan hallitsemille alueille ja laajentaa sotaa.

Venäjän apulaisulkoministeri Andrey Rudenko kertoi uutistoimisto Interfaxille, että tunnustettujen alueiden rajat käsittävät vain separatistien hallussa olevat Donetskin ja Luhanskin alueet.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi, että Venäjä tunnustaa tasavaltojen itsenäisyyden niillä alueilla, joilla ne julistautuivat itsenäisiksi.

Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan ulkoministeri Sergei Lavrov on edelleen valmis tapaamaan Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin suunnitellusti torstaina Genevessä.

– Jopa kaikkein vaikeimpina hetkinä me sanomme, että olemme valmiita neuvotteluihin. Olemme aina diplomatian kannalla, Zaharova sanoi.