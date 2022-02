TS: Suomalaisia taistelijoita on lähtenyt Ukrainan ja Venäjän riveihin

Suojelupoliisi kertoo Turun Sanomille seuraavansa tilannetta Ukrainan kriisialueelle lähtevien ja sieltä palaavien vierastaistelijoiden osalta.

Osa Itä-Ukrainan konfliktialueella taistelevista suomalaisista tai Suomessa asuneista on lähtenyt taistelemaan joko Ukrainan tai Venäjän riveihin, kertoo suojelupoliisi Turun Sanomille.

Supo ei kerro lehdelle tarkemmin, kuinka paljon vierastaistelijoiksi lähteneitä on yhteensä eikä sitä, mille alueille he ovat asettuneet. Kyse on kuitenkin Supon mukaan hyvin pienestä määrästä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt sotilaita Itä-Ukrainan separatistialueille, joiden itsenäisyyden presidentti tunnusti maanantai-iltana.

Ukrainan lähellä arvioitiin sunnuntaina olevan noin 190 000 venäläissotilasta ja Venäjän tukemaa separatistitaistelijaa.

Länsimaissa Putinin päätös tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyys on tuomittu laajalti.

Britannian terveysministeri Sajid Javidin mukaan maa katsoo Venäjän aloittaneen hyökkäyksen Ukrainaan. Britannian lisäksi myös Yhdysvallat on ilmoittanut suunnittelevansa Venäjään kohdistuvia pakotteita.