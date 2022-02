Mika Aaltola Ylellä: ”Hyökkäys tavallaan on tapahtunut”

Asiantuntijat arvioivat Ylen A-studiossa maanantai-iltana Vladimir Putinin toiminnan viimeisintä käännettä. Ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan se romuttaa Minskin prosessin.

Ylen A-Studiossa käsiteltiin maanantaina Venäjän luomaa uhkaa Ukrainalle.

Samoihin aikoihin maanantai-iltana Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui Venäjän tv:ssä ja tunnusti Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden.

Toimittaja kysyi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolalta, näkeekö tämä tämänpäiväisten tapahtumien lisäävän olennaisesti laajamittaisen hyökkäyksen riskiä.

– Siis hyökkäys tavallaan on tapahtunut, kun tunnustetaan nämä alueet itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Tavallaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta on nyt sitten sodan uhan alla rikottu. Ja tämä tietenkin on asia, joka on vakavuusasteeltaan melkoinen. Eli se romuttaa Minskin prosessin, diplomaattiset ponnistelut, jonka eteen Suomikin on nähnyt paljon vaivaa, Aaltola arvioi.

Aaltola sanoi, että kyseisten Itä-Ukrainan alueiden kohtalo sinetöitiin tavallaan jo vuonna 2014. Tuolloin Itä-Ukrainan sota alkoi.

– Käytännössä ne ovat Venäjän ylläpitämiä alueita jo nyt. Tunnustamalla niiden itsenäisyyden Venäjä tietysti rikkoo kansainvälistä oikeutta sekä Ukrainan suvereniteettiä ja alueellista koskemattomuutta.

– Mitä siitä sitten seuraa? Seuraako siitä laajamittaisempi sota? Nuo miehitetyt alueethan eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin nämä hallintoalueet ovat, eli puolet niistä ovat Ukrainan hallussa. Ja mistä Putin siis puhuu, kun hän puhuu näiden alueiden tunnustamisesta. Ovatko kyseessä pelkästään nämä alueet vai jotain suurempaa?

Aaltola mainitsi Putinin pitäneen puheessaan myös pitkän historiakatsauksen, jossa hän sanoi Ukrainan olleen historiallisesti osa Venäjää.

– Eli selkeä sotilaallinen, ekspansiivinen, laajentuva Venäjä tulee puheessa päällimmäisenä mieleen, ja se tietysti ei herätä kovin suurta luottamusta.

Toimittaja kysyi toisena vieraana olleelta Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspurolta, miksi Venäjä toimi juuri nyt ja juuri tällä tavalla, eli tunnustamalla separatistialueet.

– Venäjän ykkösvaihtoehto oli hyvin pitkään Minskin sopimusten toteuttaminen ja Normandia-ryhmän työn eteenpäin vieminen, mutta selvästi he ottivat nyt kakkosvaihtoehdon käyttöön, eli näiden niin sanottujen separatistitasavaltojen tunnustamisen sen takia, että Minskin sopimus osoittautui mahdottomaksi näköjään viedä eteenpäin.

– Tämä luo kyllä erittäin hankalan ja vaarallisen tilanteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tämä asetelma ei tule missään nimessä jäämään tähän. Usein puhutaan jäätyneistä konflikteista, mutta siitä ei ole nyt kysymys. Tämä on pikemminkin oire sille tilanteelle, jossa Venäjä hakee uutta eurooppalaista turvallisuusjärjestystä, josta se on puhunut pitkään, ja myös uutta sopimusvaraista suhdetta Yhdysvaltojen kanssa erinäköisissä aseriisuntaa tai aseiden kontrollia koskevissa kysymyksissä.

Kangaspuro sanoi pelkäävänsä, että vielä nähdään monta uutta peliliikettä.

– Valko-Venäjä on yksi, mitä meidän on hyvä seurata. Olen melkoisen varma, että se on suunta, jossa Venäjä tulee toimimaan nyt myöskin. Mahdollisesti pysyviä joukkoja ja tukikohtia, mahdollisesti ohjusten sijoittamista. Nämä sopisivat näihin Putinin sotilaallisteknisiin vastauksiin, joita hän on nyt monta kertaa väläyttänyt.

