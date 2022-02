Britannian ulkoministerin Liz Trussin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulevat sodat eivät jäisi vain Ukrainaan. Hänen mukaansa uhattuna olisivat Baltian maat ja läntinen Balkan.

– Meidän pitää pysäyttää Putin, koska hän ei pysähdy Ukrainaan, Truss sanoi Mail on Sundaylle viikonloppuna.

Ulkoministeri Truss sanoi, että ”Putin on julkisesti ilmoittanut haluavansa luoda suur-Venäjän”.

– Hän haluaa palata tilanteeseen, jossa Venäjä kontrolloi valtavaa alaa Itä-Euroopassa, Truss väitti.

– On tärkeää, että me ja liittolaisemme nousemme Putinia vastaan. Tällä viikolla kohteena on Ukraina, mutta mikä maa on seuraavana, ulkoministeri kysyi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen hieman ihmettelee brittiministerin lausuntoa.

– Tulee ensimmäisenä mieleen, että hän ehkä katsoo vähän liian pitkälle tulevaisuuteen, pohtii Lavikainen, mutta arvelee Trussin tarkoituksena olleen koota rivejä Venäjän uhan edessä.

Sen sijaan Lavikainen ei muista Putinin suoraan puhuneen suur-Venäjän luomisesta.

– Truss on siinä aivan oikeassa, että Putinin ja Venäjän päämäärät eivät rajoitu Ukrainaan vaan he haluavat etupiirinsä. Ja siihen tarvitaan muutakin kuin Ukraina.

Lavikaisen mukaan Venäjä haluaisi vaikutusvaltansa alle Ukrainan ja Valko-Venäjän sekä muita entisen Neuvostoliiton maita, lukuun ottamatta Baltian maita, koska ne ovat jo EU:n ja Naton jäseniä.

– Seuraavaksi huomio kohdistettaisiin Georgiaan, toteaa Lavikainen ja huomauttaa Venäjän esittäneen Georgian suhteen vähintään yhtä kovia vaatimuksia kuin Ukrainan suuntaan, vaikkakaan Georgiaa ei ole uhattu sotilaallisesti samalla tavalla.

Baltian suhteen tilanne on eri, koska ne ovat jo Naton jäseniä.

– Nato-maita on vaikeampi uhata sotilaallisesti. Kaikesta huolimatta, mitä Venäjä sanoo, niin se kyllä kunnioittaa Naton turvatakuita (jäsenmailleen), toteaa Lavikainen ja lisää, että toki Venäjä suuntaa jatkuvasti Baltiaan mm. hybridivaikuttamista.

– Ei Baltian turvallisuustilanne ole ongelmaton suhteessa Venäjään, mutta ehkä vähän vierastan pohdiskelua siitä, että minnekäs Venäjä seuraavaksi hyökkäisi. Asia on vähän monimutkaisempi, eikä Venäjäkään hyökkää tuosta vain minne ihan minne tahansa.

– Eli en näe tässä välittömästi sellaista, että jos Venäjä ratkaisisi Ukrainan tilanteen sotilaallisesti, niin sitten joukot ryhmitettäisiin Baltiaan tekemään samaa.

Britannian ulkoministeri Truss on esittänyt samansuuntaisia varoituksia aiemminkin. Häntä pidetään ulkopoliittisena haukkana.

Lavikainen toteaa Trussin puheiden kertovan ennen kaikkea tilanteen kiristymisestä ja Venäjän painostuspolitiikan tuottamista tuloksista.

– Näin on saatu länsimaat ja länsimaiden johtajat reagoimaan sellaisella tavalla, että uhan tunne on kasvanut.

Yksi seuraus on tuore ehdotus presidentti Joe Bidenin ja Putinin huippukokouksesta Euroopan turvallisuudesta ja strategisesta vakaudesta.

– Jotta saadaan syntymään tällainen Venäjän toivoma asialista, jossa päästään neuvottelemaan suoraan ydinkysymyksistä, edellyttää se voimankäytöllä uhkaamista.