Entinen voimistelija nosti myräkän loikkaamalla Pohjois-Koreasta etelään ja sitten takaisin – tämän takia jotkut palaavat

Noin 34 000:sta loikkarista vain noin 30 on palannut takaisin kotimaahansa. Syitä on monia.

Marraskuussa 2020 pohjoiskorealainen mies loikkasi demilitarisoidun rajavyöhykkeen läpi Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan. Viime uudenvuodenpäivänä hän ylitti tarkkaan valvotun rajan uudelleen ja palasi kotimaahansa.

Vaikka valtaosa etelään loikanneista ei palaa takaisin, pieni osa on valmis ottamaan riskin työleirille joutumisesta ja palaa kotimaahansa. Se, että tänä vuonna nähtiin tällainen tapaus, on herättänyt keskustelua pohjoiskorealaisten loikkareiden tilanteesta Etelä-Koreassa, CNN kertoo.

Viime viikolla Etelä-Korean hallitus ilmoitti perustavansa uuden ryhmän parantamaan loikkareiden turvallisuutta ja tunnusti, että huolimatta aiemmista yrityksistä joillain loikkareilla ”on yhä vaikeuksia sopeutua yhteiskuntaamme”.

CNN:n mukaan elämä etelässä on monelle loikkarille vaikeaa. Uutiskanavan haastattelemat loikkarit kertovat kulttuurishokista ja siitä, kuinka vaikeaa on löytää hyviä töitä.

– Hyvän työn saaminen on tärkeää, mutta jopa eteläkorealaisilla, jotka ovat kasvaneet ja kouluttautuneet täällä, on vaikeuksia löytää kunnollista työtä, eräs loikkari kertoi.

– Voit vain kuvitella, kuinka vaikeaa se voi olla pohjoiskorealaisille loikkareille.

Karu esimerkki pohjoiskorealaisten loikkareiden vaikeuksista saatiin 2019, kun Han Sang-ok ja hänen 6-vuotias poikansa löydettiin kuolleina pienen perheen asunnosta. Poliisit uskovat kaksikon kuolleen nälkään.

Sopeutumista uuteen elämään vaikeuttaa myös se, että loikkarit eivät saa pitää yhteyttä Pohjois-Koreaan jääneisiin sukulaisiin eivätkä he voi matkustaa sinne.

Kim Ryon-hui päätyi loikkaamaan ikään kuin vahingossa, kun hän hakeutui Kiinasta Etelä-Koreaan saamaan lääketieteellistä hoitoa. Kim antoi passinsa matkanjärjestäjälle tajuamatta, ettei hän voisi koskaan enää palata kotimaahansa. Kim sanoi kokevansa vihamielisyyttä eteläkorealaisilta etenkin silloin, kun Pohjois-Korea on tehnyt ohjuskokeita. Pahimpana hän kuitenkin pitää sitä, ettei voi olla yhteydessä tyttäreensä muuten kuin ennen pandemiaa satunnaisesti perille vietyjen kirjeiden ja lahjojen avulla.

– Kun näen valoja toisissa asunnoissa iltaisin, kuvittelen perheitä syömässä päivällistä yhdessä. Se on surullisin ja yksinäisin tunne.

New York Times uutisoi alkuvuonna, että noin 34 000:sta pohjoiskorealaisesta loikkarista 30 on viimeisen vuosikymmenen aikana päätynyt Pohjois-Koreaan. Joidenkin uskotaan joutuneen kiristyksen kohteeksi ja toiset ovat palanneet kotimaahansa välttääkseen rikossyytteet Etelä-Koreassa. Osa kuitenkin on päätynyt palaamaan, kun sopeutuminen Etelä-Koreaan, jossa loikkareita monesti kohdellaan toisen luokan kansalaisina, on osoittautunut vaikeaksi.

Tammikuussa Pohjois-Koreaan palanneen miehen elämästä paljon on hämärän peitossa. Hänen on kerrottu olleen entinen voimistelija, joka ainakin Etelä-Koreassa tunnettiin nimellä Kim Woo-jeong.

Miehen on kerrottu työskennelleen siivoojana ja pitäytyneen pitkälti omissa oloissaan. Toisen loikkarin mukaan mies oli toistuvasti sanonut haluavansa palata takaisin kotimaahansa, Washington Post on kertonut. Toisaalta miehen on epäilty myös olleen vakooja, sillä hän tunsin äärimmäisen vartioidun rajavyöhykkeen niin hyvin, että onnistui ylittämään sen jopa kahdesti.

Sitä ei tiedetä, mitä miehelle tapahtui sen jälkeen, kun hän palasi Pohjois-Koreaan.