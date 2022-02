Niinistö arvioi CNN:llä Putinin käytöstä: ”Se voi myös olla tarkoituksellista”

Presidentti Niinistöä haastateltiin State of the Union -ohjelmassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi CNN:llä Ukrainan tilannetta. Niinistö oli haastateltavana State of the Union -ohjelmassa.

Ohjelman juontaja Dana Bash kuvaili Niinistöä henkilöksi, joka puhuu suoraan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

– Tuskin kukaan länsimainen johtaja tietää Putinin toiminnasta enempää kuin Suomen presidentti Sauli Niinistö, Bash kuvaili.

Niinistö totesi haastattelussa nykytilanteen olevan jännitteisempi kuin kylmän sodan aikana.

– Olemme kylmemmässä tilanteessa kuin perinteisen kylmän sodan aikaan. Silloin oli edes joitain yhteisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Nyt näin ei ole. Mielestäni se tekee tilanteesta paljon haavoittuvaisemman.

Niinistö ei kuitenkaan lähtenyt arvioimaan Venäjän hyökkäyksen todennäköisyyttä.

– Uskon, että on yhä kolme vaihtoehtoa.

Niinistön mukaan yksi vaihtoehto on, että Itä-Ukrainan tilanteesta saadaan sovittua. Tämän toteutumista hän piti melko kaukaisena. Toinen vaihtoehto on Niinistön mukaan täysimittainen sota ja kolmas, yhtä huono vaihtoehto, on jännitteiden lisääminen koko ajan. Niinistön mukaan kolmannen vaihtoehdon toteutuminen näytti tällä hetkellä kenties läheisimmältä.

Niinistö myös kommentoi Putinin käytöstä. Hänen mukaansa Venäjä on ottanut ”yhden askeleen eteenpäin, kaksi taaksepäin” ja tämä on hämmentänyt länsimaita.

– Hän on käyttäytynyt tavalla, jota on hyvin vaikea ennustaa. Mutta se voi myös olla tarkoituksellista. Se luo hämmennystä.

Niinistöltä kysyttiin, pelätäänkö Suomessa Venäjän hyökkäystä.

– Meidän pitää muistaa, että Suomi on vakaa demokratia ja on ollut 100 vuotta. Olemme EU:n jäsen ja olemme vahvasti osa länttä.

– Emme pelkää lainkaan. Tilanne rajalla ja Itämerellä on rauhallinen.

Niinistöltä kysyttiin myös Suomesta ja mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Niinistö myönsi, että jotkut olivat muuttaneet kantaansa Natoon liittymisestä Ukrainan tapahtumien takia. Hän kuitenkin sanoi, että mahdollista jäsenyyttä tulisi harkita tarkkaan.

– Se riippuu siitä, mitä todella tapahtuu Ukrainassa ja, miten Venäjä käyttäytyy sen jälkeen. Jos Venäjä kokee, että kyse on ollut menestystarinasta, se tekee Venäjästä vaarallisemman.

Ennen Niinistöä haastateltavana oli Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, joka varoitti siitä, että Venäjä pyrkii hakemaan oikeutusta hyökkäykselle lavastuksella. Blinkenin mukaan presidentti Joe Biden on todennut, että Venäjä on tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainaan. Blinken totesi, että mahdolliseen hyökkäykseen vastattaisiin kovilla pakotteilla.

Blinkeniltä kysyttiin, kuinka suuri mahdollisuus oli, että Venäjän presidentti Vladimir Putin bluffaa eikä hyökkäystä olisi todellisuudessa tulossa.

– Aina on se mahdollisuus, Blinken sanoi ja jatkoi:

– Kaikki mitä olemme nähneet, viittaa siihen, että tosi on kyseessä.

Blinkenin on määrä tavata ensi torstaina venäläinen kollegansa Sergei Lavrov. Blinkenin mukaan tapaamista ei järjestetä, jos Venäjä on siihen mennessä hyökännyt Ukrainaan.