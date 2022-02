Britannian ulkoministeri: Putin ei pysähdy Ukrainaan – Baltia vaarassa

Tällä viikolla kohteena Ukraina, mutta mikä maa on seuraavana, ulkoministeri kysyy.

Britannian ulkoministerin Liz Trussin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulevat sodat eivät jäisi vain Ukrainaan. Hänen mukaansa uhattuna olisivat Baltian maat ja läntinen Balkan.

-Meidän pitää pysäyttää Putin, koska hän ei pysähdy Ukrainaan, Truss sanoo Mail on Sundaylle.

Ulkoministerin varoituksesta kertovat myös Guardian ja Express.

– Putin on julkisesti ilmoittanut haluavansa luoda suur-Venäjän. Hän haluaa palata tilanteeseen, jossa Venäjä kontrolloi valtavaa alaa Itä-Euroopassa, Truss väitti.

– On tärkeää, että me ja liittolaisemme nousemme Putinia vastaan. Tällä viikolla kohteena Ukraina, mutta mikä maa on seuraavana, ulkoministeri kysyi.

Liz Truss kuuluu vaikeuksissa olevan pääministeri Boris Johnsonin vahvimpiin seurajaehdokkaisiin.

Britannian ulkoministeri Truss on esittänyt samansuuntaisia varoituksia aiemminkin. Häntä pidetään ulkopoliittisena haukkana.

Viron vierailullaan Truss poseerasi maahan sijoitettujen brittisotilaiden tankin kyydissä. Trussin hiljattainen vierailu Moskovassa ei mennyt kovin hyvissä merkeissä.

– Se oli kuin keskustelua mykän ja kuuron välillä, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tuhahti.

Truss, 46, on mainittu Britannian nykyisen pääministerin Boris Johnsonin vahvana seuraajaehdokkaana. Hänen pahimpana kilpailijanaan pidetään valtiovarainministeri Rishi Sunakia. Johnson on vaikeuksissa ns. bileskandaalien vuoksi.