Huoli Ukrainasta kasvaa - Biden kutsui Yhdysvaltain turvallisuusneuvoston koolle

Washingtonissa valmistaudutaan sodan puhkeamiseen Euroopassa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut maansa kansallisen turvallisuusneuvoston koolle sunnuntaina. Tarkoitus on keskustella Ukrainan sodan uhasta.

Perjantaina Biden sanoi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen lähipäivinä. Yhdysvaltain virkamiesten mukaan Venäjä on kiihdyttänyt valeuutiskampanjaa ja valmistautuu luomaan tekosyyn sodalle.

Venäjä ja Valko-Venäjä ilmoittivat sunnuntaina jatkavansa yhteisiä sotaharjoituksiaan. Tämä luo Ukrainaa vastaan sotilaallisen uhan pohjoisesta Valko-Venäjältä käsin. Tilanne Itä-Ukrainan kapina-alueille on kiristynyt separatistien tulituksen vuoksi.

Bidenin tiedottaja Jen Psaki kertoi lauantaina, että presidentti saa koko ajan tuoreita tietoja hyökkäyksen uhasta. Biden perjantaisen lausunnon uskotaan perustuneen tiedustelutietoihin mm. venäläisten joukkojen ryhmittäytymisestä taisteluasemiin.

Kansallisen turvallisuusneuvoston kokoon kutsumisesta kertoivat Washington Post, New York Post ja Business Insider.

Turvallisuusneuvoston vakijäseniä ovat Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin lisäksi mm. puolustusministeri Lloyd Austin, ulkoministeri Antony Blinken, valtiovarainministeri Janet Yellen ja tiedustelupäällikkö Avril Haines. Läsnä on yleensä myös tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen muita edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita.

Turvallisuuskomitea vastaa tehtäviltään jossain määrin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista ministerivaliokuntaa. Turvallisuuskomitean asiaalueet ja valtuudet ovat kuitenkin laajempia.

Komitea on toiminut 1940-luvun lopulta lähtien. Sen mainetta on mustannut se, että komitean alaisuudessa väitetään tehtävän päätöksiä terroristien surmaamisesta. Kohteiden joukossa on ollut Yhdysvaltain kansalaisia.