Kommentti: Putinin juonima operaatio ”Ikuinen Lukashenka” toteutuu – Ukraina saanee hengähtää vielä viikon

Venäjä tuskin hyökkää Ukrainaan ennen kuin Valko-Venäjän niin kutsuttu kansanäänestys perustuslakimuutoksista on ohi sunnuntaina 27. helmikuuta. Vladimir Putinin sotajoukkoja tarvitaan ensi viikolla Aljaksandr Lukashenkan tueksi ja opposition pelotteeksi Valko-Venäjän sisällä, Arja Paananen kirjoittaa.

Valko-Venäjän kansanäänestysnäytelmä on Vladimir Putinin ja Aljaksandr Lukashenkan ykkösprojekti ensi viikolla.

Venäjä tuskin hyökkää Ukrainaan ennen kuin aikaisintaan viikon päästä – eli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 28. helmikuuta.

Tämä ajatus ei perustu mihinkään uuteen tiedustelutietoon eikä kehenkään suureen auktoriteettiin, vaan pelkkään päättelyyn siitä, kuinka Kreml on mitä todennäköisimmin koko kuvion rakentanut.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on nimittäin aina korostetun tarkka siitä, että kaikki menee näennäisesti mahdollisimman ”laillisesti” ja kansan tahtoa kunnioittaen.

Ensi viikko on pyhitetty yhdelle tällaiselle laillisuusnäytelmälle, kun valkovenäläisten on määrä äänestää sankoin joukoin presidentti Aljaksandr Lukashenkan ideoiman ja Putinin tukeman uuden perustuslain puolesta.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemassa kuvassa näkyy venäläinen sotilas Valko-Venäjällä maiden yhteisessä sotaharjoituksessa nimeltä ”Liittolaisten päättäväisyys - 2022”.

Uusi – ja takuuvarmasti murskaluvuin hyväksyttävä – perustuslaki varmistaa käytännössä sen, että Valko-Venäjästä tulee Venäjän vasallivaltio.

On jopa mahdollista, että Putinin sotauhkailun ensisijainen tavoite on ollut juuri tässä: kun kaikki pelkäävät hyökkäystä Ukrainaan, Putinin on helppo juonia siinä ohessa Lukashenkan kanssa Valko-Venäjän sotilaallinen haltuunotto ilman laukaustakaan.

Sunnuntaina varmistui, että Venäjä jättää sotajoukkonsa vielä toistaiseksi Valko-Venäjälle, vaikka alkuperäisten vakuuttelujen mukaan maiden yhteisen sotaharjoituksen piti loppua tänään. Käänne ei ollut yllätys, sillä Lukashenka tarvitsee juuri nyt kipeästi Venäjän joukkoja omaksi turvakseen.

Valko-Venäjälle jäävät Venäjän armeijan joukot toteuttavat ensi viikolla samaa tehtävää kuin toteuttivat Putinin tunnuksettomat vihreät miehet keväällä 2014 Krimin niemimaalla.

Niin kutsuttu kansanäänestys ja sen etukäteen räätälöity tulos varmistetaan sillä, että Putinin sotilaat ovat valmiudessa tukahduttamaan kaikki mahdolliset opposition mielenilmaukset vieraassa valtiossa eli tällä kertaa Valko-Venäjällä.

Mikäli Venäjä määräisi joukkonsa jo ensi viikolla hyökkäämään Ukrainaan, se ei näyttäisi hyvältä edes Lukashenkan suurimpien kannattajien keskuudessa.

Kansanäänestys on saatava siis ensin hoidettua pois kaikella ”kunnialla”, kuten Lukashenka julkisesti lupasi. Vasta sitten voi olla Ukrainan ruotuun panon vuoro sotajoukkojen voimin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

” Jos Länsi jatkaa Valko-Venäjän kimppuun hyökkäämistä, minusta tulee ikuinen presidentti.

Valko-Venäjän uusi perustuslaki on kirjoitettu niin, että se varmistaa Lukashenkan vallan jatkamisen ainakin vuoteen 2035 saakka.

Tosiasiassa edes tämä ei ole rajapyykkinä, sillä presidentti-instituution rinnalle luodaan samalla uusi valtaelin nimeltä Yleisvalkovenäläinen kansankokous. Virallisen selityksen mukaan valtaa annetaan näin kansalle, mutta kuinka ollakaan, myös tämän elimen puheenjohtajaksi voidaan valita Lukashenka.

Viime viikolla Lukashenka ilmoitti jo julkisuuteen, että hänestä saattaa tulla ”ikuinen presidentti”. Hänen mukaansa näin käy, elleivät länsimaat lopeta Valko-Venäjän vastaista aggressiotaan.

– Jos Länsi jatkaa Valko-Venäjän kimppuun hyökkäämistä, minusta tulee ikuinen presidentti, Lukashenka sanoi sotaharjoituksen kulkua seuratessaan uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Venäjän sotaharjoitusjoukkojen jääminen Valko-Venäjälle on tulkittu maan opposition piirissä merkiksi siitä, että käynnissä on heidän maansa hiipivä miehittäminen.

Tästä twiittasi esimerkiksi toimittaja Hanna Liubakova.

– Me olemme todellakin menettäneet suuren osan suvereniteettiamme.

Lukashenkan vallan jatkuminen elokuun 2020 vilpillisistä presidentinvaaleista aina näihin päiviin saakka ei olisi ollut mahdollista ilman Putinin tukea. Lukashenka ei olisi voinut myöskään piestä ja pidättää oppositiota mielin määrin, mikäli hänellä ei olisi ollut Putinin tukea.

Ilmaista Putinin tukea ei ole olemassa, joten maksun aika on nyt. Perustuslain uudistuksen yhteydessä Lukashenka saa jäädä valtaistuimelleen, mutta sotilaallisesti hän luovuttaa oman valtionsa yhä selkeämmin Venäjän käyttöön.

” Äänestys ei kestä minkäänlaista päivänvaloa, eikä Lukashenkan hallinto aio sille päivänvaloa näyttääkään.

Valko-Venäjän perustuslaista poistuu määritelmä, jonka mukaan ”tasavallan tavoitteena on tehdä alueestaan ​​ydinasevapaa vyöhyke ja neutraali valtio”. Käytännössä tämä voi johtaa siihen, että Venäjä sijoittaa ydinaseitaan Valko-Venäjän alueelle. Putinin vihjailema ”sotilastekninen” vastaus lännelle saattaisi selittyä esimerkiksi tällä.

Aljaksandr Lukashenka ja Vladimir Putin seurasivat Venäjän puolustusministeriön tilannehuoneesta Venäjän strategisten ohjusjoukkojen harjoituksia lauantaina.

Valko-Venäjän ”kansanäänestys” käynnistyy ennakkoäänestyksellä jo tiistaina 22. helmikuuta. Ennakkoäänestys jatkuu lauantaihin saakka, ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 27. helmikuuta.

Äänestys ei kestä minkäänlaista päivänvaloa, eikä Lukashenkan hallinto aio sille päivänvaloa näyttääkään.

Vastikään paljastui esimerkiksi, että Valko-Venäjä ei kerro julkisuuteen alueellisten vaalivirkailijoiden nimiä. Tätä perustellaan maan uudella yksityisyydensuojalailla ja sillä, että virkailijoiden turvallisuutta on suojeltava terrorismiin taipuvaisen opposition muodostamalta uhalta.

Sunnuntaina Valko-Venäjän KGB kertoi paljastaneensa ulkomailta ohjatun salaliiton, joka pyrki sabotoimaan kansanäänestyksen kulkua. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Valko-Venäjän viranomaiset ovat saaneet pidätettyä kaikki epäillyt salaliittolaiset ja heidän ulkomaalaiset opastajansa ovat myös tiedossa.