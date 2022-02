12 yhä kateissa Kreikan laivapalon jäljiltä

Kateissa olevien joukossa on Bulgarian, Kreikan, Turkin ja Liettuan kansalaisia.

Suurin osa pelastetuista on majoitettu Korfun saaren hotelleihin.

Kaksitoista ihmistä on edelleen kadoksissa Kreikasta Italiaan matkalla olleen Euroferry Olympia -aluksen sytyttyä tuleen Joonianmerellä Korfun lähellä varhain perjantaiaamuna.

CNN:n mukaan yhteensä 241 matkustajaa sekä 51 miehistön jäsentä olivat aluksen kyydissä tapahtuma-aikaan. Suurin osa heistä on saatu siirrettyä turvallisesti Korfun saarelle.

Lautalta pelastettiin aiemmin myös laivan omien matkustajatietojen ulkopuolinen henkilö, mikä herätti pelkoa siitä, että epävirallisesti matkustavia ihmisiä oli kyydissä enemmänkin.

Kreikan rannikkovartiosto kertoi lauantaina, että 280 ihmistä on saatu pelastettua, mutta 12 on edelleen kateissa. Kateissa olevien joukossa on Bulgarian, Kreikan, Turkin ja Liettuan kansalaisia.

Kreikan merenkulku- ja saaripolitiikan ministeri Ioannis Plakiotakis kertoi lauantaina aluksen olevan edelleen tulessa. Sammutusalukset ovat edelleen paikan päällä, ja pyrkivät saamaan palon hallintaansa.

Suurin osa pelastetuista on majoitettu Korfun saaren hotelleihin.

Aluksella on matkustajien lisäksi 153 ajoneuvoa. Tulipalon syttymissyytä tutkitaan, mutta viranomaisten on helpompi kerätä todisteita sitten kun laiva on hinattu turvallisempaan paikkaan, Plakiotakis arvioi.