Kommentti: Ukrainan Zelenskyin tragedia – komediasta murhenäytelmään

Vaikeimmalla hetkellä presidentti Volodymor Zelenskyi osoittaa suuruutta. Siitä voi tulla traagista suuruutta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Näytelmässä ei pidä hyppiä lajityypistä toiseen. Komedian ei pidä äkkiä muuttua tragediaksi. Ei ainakaan sellaiseksi, jossa uhrina on kokonainen kansa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt joutunut tällaiseen näytelmään. Ukrainaisille se on kuin kauhufilmi.

Lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa Zelenskyi vetosi jälleen maailmaan. Kuuliko maailma?

Epätoivoinen Zelenskyi moitti länttä siitä, että se yhä salaa mikä Venäjää odottaa, jos maa hyökkää piirittämäänsä Ukrainaan. Zelenskyin mukaan on myöhäistä kertoa sitä enää, kun pommit jo tippuvat taivaalta.

Zelenskyi haluaa tietää, milloin Ukraina voisi liittyä Natoon. Venäjän raivoon syynä on juuri tämä tahto, johon ei ole annettu Natosta selvää vastausta.

Zelenskyin mukaan Ukraina puolustaa itseään joko muiden tuella tai itse. Osa Nato-maista on lähettänyt maahan aseita. Ukrainalle on kuitenkin tehty selväksi, että Nato-joukot eivät tule maahan taistelemaan Venäjän hyökätessä.

Zelenskyi vetosi myös toiseen suuntaan. Hän ehdotti tapaamista Venäjän presidentille Vladimir Putinille, jotta saisi viimein kuulla, mitä tämä hänen maastaan oikein haluaa.

Tällaisista miehistä kirjoitettiin ennen yleviä murhenäytelmiä.

Zelenskyi on entinen koomikko. Hänet valittiin Ukrainan presidentiksi, koska hän esitti Ukrainan presidenttiä komediasarjassa Sluha Narody, Kansan palvelija. Siinä hän oli korruptiota vastustava opettaja, joka sattumalta nousee maansa johtoon. Koska Ukraina on läpeensä korruptoitunut, Zelenskyi hurmasi kansalaiset ensin tv:n ääressä ja sitten vaaliuurnilla.

Zelenskyita kohtaan on esitetty monenlaisia syytöksiä. Hänen omista oligarkkisuhteistaan puhutaan. Zelenskyi on miehittänyt esikuntansa vanhoilla viihdemaailman kumppaneillaan. Heidän osaamistaan epäillään.

Viimeisten kuukausien aikana Zelenskyi on osoittanut selväpäisyyttä ja kylmähermoisuutta, johon lännen johtajat eivät ole kyenneet.

Kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on varoitellut maailmaa Venäjän hyökkäyksestä, Zelznyi on rauhoitellut Ukrainaa. Paniikki kun on viimeinen mitä tarvitaan.

Kun Saksan liittokansleri Olaf Scholz on lepytellyt Putinia, Zeleznyi on pysynyt peräänantamattomana.

Kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron on pelannut poliittisia pelejään, Zeleznyi ei ole pelannut yhtään mitään.

Vaikeammalla hetkellä Zeleznyi osoittaa suuruutta. Siitä voi tulla traagista suuruutta.