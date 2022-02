CNN: Bidenin varoitus hyökkäyksestä ei ollut suunniteltu

Biden ilmoitus Putinin hyökkäyspäätöksestä järkytti maailmaa.

Presidentti Joe Bidenin ei ollut alun perin tarkoitus kertoa perjantaina, että Yhdysvallat uskoo Vladimir Putinin jo tehneen päätöksensä hyökkäyksestä Ukrainaan. Bidenin mukaan hyökkäys tapahtuisi ”tulevalla viikolla tai tulevina päivinä”.

CNN-kanavan

mukaan

mainintaa Putinin aikeista ei ollut Bidenin alkuperäisessä puheessa tai hänen muistiinpanoissaan. Biden kertoi asiasta vastatessaan toimittajan kysymykseen.

CNN:n mukaan Biden on vakuuttunut hyökkäyksen uhasta, koska tiedustelutiedot kertovat venäläisjoukkojen siirtyneen hyökkäysasemiin Ukrainassa. Hänellä voi ollakin käytössään muitakin tietoja.

Biden kuitenkin sanoi perjantaina, että uskoo diplomaattisen ratkaisunkin olevan yhä mahdollinen.

Viikko sitten uutisoitiin Yhdysvaltain vakuuttuneen Venäjä pikaisesta hyökkäyksestä. Joissakin uutisissa väitettiin hyökkäyspäiväksi viime keskiviikkoa. Näin ei käynyt, vaan Venäjä ilmoitti sen sijaan vetävänsä joukkoja Ukrainan rajalta. Venäjän viestimet ottivat asiasta ilon irti.

Yhdysvallat on kuitenkin tehnyt selväksi, että sen tiedusteluelinten käsityksen mukaan Venäjä on pikemminkin vahvistanut joukkojaan Ukrainan rajalla. Enimmillään on puhuttu jopa 190 000 miehen keskityksestä.

Lisäksi hyökkäyksessä voisi olla mukana ukrainalaisia separatisteja ja Valko-Venäjän joukkoja. Sotilas-asiantuntijat ovat kuitenkin epäilleen, että yli 40 miljoonan asukkaan Ukrainan miehitys olisi silti mahdoton tehtävä.

Venäjän aikeiden arvaamista vaikeuttaa se, että käytännössä presidentti Putin voi tehdä päätöksen hyökkäyksestä yksin. On tunnettua, että hän luottaa hyvin harvoihin alaisiinsa.