Tilanne on synkkä, vakava ja vaarallinen, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen Ilta-Sanomille.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) katsoo riskin Venäjän sotilaalliselle hyökkäykselle Ukrainaan kasvaneen viime päivien ja tuntien aikana.

Kaikkonen painottaa diplomaattisen ratkaisun etsinnän merkitystä aivan viime hetkeen asti.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi myöhään perjantaina illalla Venäjän presidentin Vladimir Putinin päättäneen jo hyökkäyksestä Ukrainaan. Biden antoi ymmärtää näkemyksensä perustuvan Yhdysvaltain tiedustelutietoihin.

Kaikkonen avasi näkemyksiään lauantaina Ilta-Sanomille Münchenin turvallisuuskokouksen pitopaikan Bayerischen Hof -hotellin lähistöllä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasivat Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin Munchenissä Saksassa perjantaina.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen, onko Venäjän hyökkäys Ukrainaan väistämättömästi edessä?

– Tilanne on synkkä, vakava ja vaarallinen. Kieltämättä monet merkit viittaavat siihen, että sotilaallinen konflikti voi olla edessä. En silti haluaisi pitää sitä sataprosenttisesti varmana, vaan näkisin, että tässä on edelleen mahdollisuus diplomaattiselle ratkaisulle, jos sellaista vain halutaan.

Näyttääkö teistä siltä, että sellaiseen on (Venäjällä) halua?

– Lähipäivinä pitäisi saada käänne parempaan. Viime viikot ja viime päivät on menty koko ajan huonompaan suuntaan. Myönteinen käänne tarvitaan pian. Muu vaihtoehto olisi surullinen ja vaikea koko Euroopalle. Vaikka diplomaattisen ratkaisun löytäminen on vaikeata, sitä pitää loppuun saakka yrittää.

Biden mukaan Venäjän kohteena olisi Kiova. Hän ei yksilöinyt enempää, mitä lausunnolla tarkoitti. Miten puolustusministerinä näette lausunnon?

– Erilaisia arvioita on esitetty. Venäjän joukkoja on käytännössä sekä Ukrainan pohjois- että eteläpuolella. Varsin monenlaisia skenaarioita tästä voi rakentaa. Kukaan meistä ei tarkkaan tiedä, mikä Venäjällä tässä lopullisena tavoitteena on.

Puolustusministerin sanoista ja kehon kielestä näkyi Münchenissa tilanteen vakavuus. Diplomaattista ulospääsyä etsitään silti yhä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on määrä puhua huomenna Putinin kanssa puhelimitse.

Monet merkit puhuvat kuitenkin tilanteen kiristymisestä.

Kaikkosen mukaan Venäjällä on nyt meneillään voimannäyttö monella rintamalla. Venäjä ja Valko-Venäjä jatkavat tänään yhteisiä sotaharjoituksiaan laukaisemalla muun muassa ballistisia ohjuksia ja risteilyohjuksia tuntemattomassa paikassa.

– Vaikka katseet ovat tällä hetkellä ymmärrettävästi Ukrainassa, hieman kannattaa tarkkailla sitäkin, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu. Venäjällä on meneillään melkoinen voimannäyttö monella rintamalla. Myös merisotaharjoituksia on käynnissä eri puolilla.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin seurasivat sotaharjoituksia lauantaina.

Antti Kaikkonen viittaa voimannäytöllä muiden muassa Venäjän ja Valko-Venäjän isoon yhteiseen sotaharjoitukseen, jonka on määrä aikataulun mukaan päättyä huomenna.

– Merkityksellistä on nähdä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Alkavatko Venäjän joukot poistua Valko-Venäjältä vai ei? Millä aikataululla sieltä poistutaan, jos ylipäätään poistutaan? Näitä kysymyksiä on hyvä tässä tarkkailla.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on useita kertoja antanut ymmärtää olevansa valmis sijoittamaan Valko-Venäjälle myös Venäjän ydinaseita. Lukashenka aikoo järjestää viikon kuluttua sunnuntaina kansanäänestyksen perustuslain muuttamisesta. Samassa yhteydessä perustuslakia muutetaan niin, että Valko-Venäjä ei ilmoita enää pyrkivänsä ydinaseettomuuteen.

– Tämä on tärkeä noteerata. Kun matkan varrella pohditaan, mitä Venäjän mahdolliset sotilastekniset toimet voisivat olla, jos se ei saavuta haluamiaan poliittisia tavoitteita, niin nehän saattaisivat liittyä juuri vaikkapa erilaisen aseistuksen sijoittelemiseen esimerkiksi Valko-Venäjälle.

Venäjän puolustusministeriön julkaisema kuva lauantailta ohjustesteistä, joita suoritettiin sotaharjoitusten yhteydessä.

Ukrainan tilanteen kiristymisestä huolestuttavina viime tuntien merkkeinä voidaan pitää Putinin määräämiä kertausharjoituksia.

Itä-Ukrainan separatistijohtajat ovat määränneet kapinallisalueelle yleisen liikekannallepanon.

Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueet ovat itse julistautuneet itsenäisiksi. Venäjän duuma on pyytänyt Putinia tunnustamaan niiden itsenäisyyden. Samalla on kerrottu ihmisten evakuoinneista.

Ministeri Kaikkonen, mitä erilaisista merkeistä pidätte huolestuttavimpana?

– Jokseenkin kaikki merkit, joita viime päivinä ja tunteina on tullut ovat kuulostaneet huonoilta. Toki sen suhteen, mitä Ukrainasta ja Donbassin alueelta kuuluu, voi olla syytä suhtautua siihen lievällä varauksella. Epäilemättä myös informaatiosodankäyntiä käydään.

Mitä nyt pitäisi tapahtua tilanteen kääntämiseksi?

– Parasta olisi, että Venäjä nyt selvästi vähentäisi joukkojaan Ukrainan läheisyydessä, mutta tästä ei oikein ole vakuuttavia merkkejä näkynyt. Samaan aikaan täytyy diplomaattista polkua tallata eteenpäin, vaikka se kapeaksi on käymässä.

Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, miten se näkyy Suomessa ja mitä se tarkoittaa meille?

– Suomessa varmasti ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päättävät tahot kokoontuvat aika nopeasti sellaisessa tilanteessa. Sinänsä suoraan Suomea kohtaan ei ole olemassa sotilaallista uhkaa meidän lähialueilla. Meidän lähialueillamme on rauhallista. Venäjä on siirtänyt itärajalta osan joukoista lähemmäs Ukrainaa. Välittömiä vaikutuksia ei nähdäkseni ole, mutta on selvää, että jos sotatoimet Euroopassa alkavat, sillä on vaikutusta koko Eurooppaan ja myös Pohjois-Eurooppaan. Se luo jännitteisemmän tilanteen kaikkialle.

Jos sota alkaa, nostaako Suomi puolustusvoimien valmiutta?

– Puolustusvoimat säätelee valmiutta tilanteen ja tarpeen mukaan. Emme sitä etukäteen lähde avaamaan. Toivomme tietenkin, että sellaiseen ei tarvetta synny. Vaikealta kokonaisuus juuri nyt näyttää.

Putinin katsotaan pyrkivän erilaisilla lännelle esitetyillä vaatimuksilla muuttaa maailmanjärjestystä sille sopivammaksi.

Näettekö vaarana, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, sotilaallisten yhteenottojen riski kasvaa myös muilla rajoilla?

– Se on huono skenaario, jollaista ei ole näköpiirissä. Mutta aina jos sota alkaa, sillä voi olla arvaamattomia seurauksia ja laajempiakin huonoja kehityskulkuja. Senkin takia tässä olisi nyt vain pyrittävä löytämään diplomaattinen tie eteenpäin. Vaikka sellainen löytyisi, epäilen, että edessä on pidempi aikainen hankalampi vaihe lännen ja Venäjän suhteissa. Näkemykset ovat niin kaukana toisistaan. Sellaista vaihtoehtoa ei ole pöydällä, että syntyisi jokin yllättävä ratkaisu, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.