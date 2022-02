Mistä Ukrainan kriisissä on kysymys? Asiantuntija avaa tilanteen taustat

Mitä reilun 2000 kilometrin päässä Suomesta nyt tapahtuu? Ohjelmajohtaja Ulkopoliittisesta instituutista kertaa Ukrainan kriisin taustat ja arvioi, mitä tulevina päivinä on odotettavissa.

Kulunut viikko on nostanut lämpöä painekattilassa Ukrainan rajalla.

Torstaina maan ulkoministeri Dmytro Kuleba syytti Venäjää päiväkodin tulittamisesta Stanytsia Luhanskan kylässä Donbassin alueella.

Samana päivänä uutisoitiin, että Venäjä on karkottanut Yhdysvaltojen Moskovan-suurlähetystön kakkosmiehen Bart Gormanin.

Venäjältä on kuultu ilmoituksia joukkojen vetämisestä pois rajan pinnasta, mutta Ukraina ja länsimaat Yhdysvaltojen suulla väittävät päinvastaista; joukkoja on saatettu vahvistaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi perjantaina olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan.

Mitä tulevina päivinä on odotettavissa?

Ohjelmajohtaja Arkady Moshes Ulkopoliittisesta instituutista sanoo IS:lle uskovansa, että kriisin nollapiste on vielä edessä.

– Näen, että kaksi asiaa tulee tapahtumaan samanaikaisesti. Toinen on tilanteen eskaloituminen Donbassissa, kuten jo näimme eilen.

Ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshes ei usko, että tilanne räjähtää Venäjän maahyökkäykseksi, mutta pahempaa voi silti olla luvassa.

– Se on siis jo alkanut. Kiihtyminen ei kuitenkaan vaikuta ukrainalaisten uskoon puolustuskyvystään, Moshes näkee.

Kapinalliset ja Kiova jatkoivat toistensa syyttelyä tulitauon rikkomisesta. Armeijan mukaan venäläismieliset kapinalliset rikkoivat tulitaukoa 60 kertaa vuorokauden aikana.

Hän ei usko, että tilanne räjähtää Venäjän maahyökkäykseksi, mutta pahempaa voi silti olla luvassa.

– Tulemme näkemään jotain vakavampaa konfliktialueella kuin tähän asti on nähty.

– Toinen seuraus on amerikkalaisten puuttuminen asiaan – omasta sisäpoliittisesta tilanteestaan johtuen. Presidentti Joe Bidenin hallinto ei voi sivuuttaa mahdollista hyökkäystä.

Miten tähän tilanteeseen on päädytty?

Arkady Moshes näkee lännen uuden strategian ajaneen Venäjän ahtaalle.

– Se mitä länsi ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin, on ollut päätös auttaa Ukrainaa sekä taloudellisesti että sotilaallisesti.

– Politiikka on vastakkainen – ja parempi – verrattuna siihen, mitä se oli vuosien ajan, jolloin lännessä pelättiin konfliktin kärjistymistä ja oltiin valmiita neuvotteluihin. Nyt länsi on sekä valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa että auttamaan Ukrainaa. Se on täysin uusi tilanne.

Moshes painottaa, että Ukrainaan saapuu jatkuvasti lentokoneita, jotka tuovat aseita ja muuta apua.

– Tämä lännen taktiikka on nostanut huomattavasti hintaa, jonka Venäjä joutuisi maksamaan, jos se miehittäisi Ukrainan.

Venäjän asevoimat harjoittelivat Rostovin alueella helmikuussa.

– Ja muutos on tapahtunut viimeisen kuuden viikon aikana.

Moshes näkee, että mahdollinen maahyökkäys Ukrainaan johtaisi niin suuriin menetyksiin myös Venäjän puolella, että hän ei pidä sitä todennäköisenä.

– 60 prosenttia ukrainalaisista uskoo, että heidän armeijansa pystyy torjumaan mahdollisen miehitysyrityksen. Siellä puolella on voimakas puolustustahto, ja suurin osa kansasta katsoo, että Krimin sopimus on kuollut kirjain.

– Ukrainalaiset ovat sitä mieltä, että jos samaa apua olisi ollut tarjolla 2014, ei Venäjä olisi voinut miehittää Krimin niemimaata.

Miksi tilanne kiristyi juuri nyt?

Yhdysvaltain johtaman lännen selkeä väliintulo, EU:n valmistelemat taloudelliset ja henkilökohtaiset pakotteet mahdollisen hyökkäyksen varalta sekä muut edellä mainitut seikat ovat Moshesin mukaan johtaneet siihen, miksi tilanne käy nyt kovilla kierroksilla.

– Länsi vaikuttaa olevan vakavissaan taloudellisten sanktioiden kanssa, ja tämä lisäisi entisestään hintaa, jonka Venäjä joutuisi hyökkäyksestä maksamaan, Moshes sanoo.

– Venäläiset ymmärtävät, että jos he eivät lyö painetta nyt – ja saa haluamiansa takeita Ukrainan mahdollisen Nato-jäsenyyden hautaamisesta – seuraavalla kerralla heillä on edessään vielä vaikeampi tilanne.

Mitkä ovat kriisin taustat?

Venäjän ja Ukrainan pattitilanteen alun voi löytää vajaan vuosikymmenen takaa.

Kansa protestoi Maidan-aukiolla Ukrainan Venäjä-mielistä presidentti Viktor Janukovytshia vastaan helmikuussa 2014.

Kuukausia kestäneet protestit Venäjä-mielistä presidenttiä Viktor Janukovytshia vastaan äityivät vallankumoukseksi 2014. Seuraavissa vaaleissa vallankahvaan nousi länsimielisempi hallinto.

Putin reagoi nopeasti, ja Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Tästä seurasi ”jäätyneeksi konfliktiksi” nimetty sotatila, joka on jatkunut Itä-Ukrainassa siitä lähtien.

Pelivaraa ei ole myöskään Kiovassa.

– Ukrainan hallitus ei voi myöntyä Venäjän vaatimuksiin Nato-option hylkäämisestä, koska se romahduttaisi heidän uskottavuutensa kertaheitolla, Moshes sanoo.

Putinin sapelinkalistelun taustalla on myös kommunismin romahdus 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Venäjä menetti laajan vaikutuspiirinsä, valta-asemansa ja imperiuminsa, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta 1991.

Putin pitää tapahtunutta ”1900-luvun suurimpana geopoliittisena katastrofina”.

Vladimir Putin pitää vuoden 1991 Neuvostoliiton romahtamista suurena katastrofina..

Tuolloin Itä-Saksan Dresdenissä KGB:n miehenä työskennellyt Putin halunnee isomman leikkikenttänsä takaisin.

Milloin kriisi hellittää?

Arkady Moshes ei ole optimistinen sen suhteen, että pattitilanne pian raukeaisi. Ikuisesti se ei kuitenkaan tule jatkumaan.

– Venäjä ei voi pitää joukkoja rajalla loputtomiin, Moshes näkee.

– Venäjän armeija ei ole täysi ammattiarmeija. Siellä on paljon varusmiehiä, ja jossain vaiheessa heidät on päästettävä kotiin. Sitten tilalle pitää kuljettaa uusia varusmiehiä ja kouluttaa heidät tilanteeseen.

Asiantuntijan mukaan Venäjä ei voi pitää joukkojaan rajalla loputtomiin. Satelliittikuvaa venäjän joukoista Krimin niemimaalta.

– En ole asevoimien asiantuntija enkä tiedä, milloin ja mitä tarkalleen tulee tapahtumaan, mutta aika mahdollisen miehityksen käynnistämiselle on rajallinen.

Yksi muuttuva tekijä on talven selän taittuminen ja kevät.

– Siellä alkaa olla jo kevät. Miehistönkuljetusvaunujen liikkuminen vaikeutuu, kun maasto ei ole enää jäässä vaan muuttuu mutaiseksi. Kaiken kaikkiaan joukkojen liikuttaminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi.

Miten Yhdysvallat on ”pelin päällä”?

Yhdysvallat on jo pitkään näyttänyt olevan Venäjää edellä tiedustelussa ja ”ennustanut” Putinin liikkeitä pitkin helmikuuta. Moshesin mukaan tilannetta voi selittää salaliittoteorialla, joka leviää etenkin Venäjällä ja Ukrainassa.

– Sen mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat haluaa lähettää signaalin, että he tietävät kaiken. Mutta samaan aikaan Bidenin hallinto haluaa napsia pisteitä olemalla se taho, joka esti sodan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto haluaa asiantuntijan mukaan napsia pisteitä olemalla se taho, joka esti sodan.

– Riippumatta siitä, pitävätkö heidän tietonsa paikkansa, on tärkeää, että niihin uskotaan. Mikäli sota syttyy, he voivat sanoa, että varoittivat siitä. Mikäli ei, he voivat sanoa, että he estivät sodan, hän kuvailee ja lisää:

– Ensin maailman on kuitenkin uskottava, että sota oli vääjäämätön.

Moshesin mukaan kuvatunlaisen toiminnan taustalla olisi demokraattipresidentti Bidenin näyttäytyminen heikkona Afganistanista vetäytymisen jälkeen.

– He epäonnistuivat Afganistanissa. Aikanaan he epäonnistuivat myös syyskuun 11. päivän iskujen ennakoimisessa. Nyt he eivät halua sellaista.

Miten Suomi ja muu maailma on reagoinut tilanteeseen?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu perjantaina alkaneeseen Münchenin turvallisuuskonferenssiin.

Paikalla on myös Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, joka sanoi, että kansainvälistä yhteistyötä ja solidaarisuutta on vahvistettu Venäjän hybridivaikuttamisen edessä.

Niinistön asiantuntemusta ja säännöllistä yhteydenpitoa Vladimir Putinin kanssa on arvostettu maailmalla, kun uutisointi on kiihtynyt kriisin tahdissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhelin on soinut viime aikoina tiuhaan, kun suurvaltajohtajat haluavat kuulla Putinista.

Muu muassa Washington Post kertoi helmikuun alussa, että Niinistö on reilun kuukauden sisään keskustellut puhelimessa kahdesti sekä Vladimir Putinin että Joe Bidenin kanssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Ukrainan tilannetta perjantaina EU:n ja Afrikan Unionin huippukokouksesta. Hän kuvaili EU:n valmistelemia pakotteita hyvin raskaiksi.

– En kommentoi yksityiskohtia. Puhumme taloudellisista pakotteista ja henkilöpakotteista.

Yhdysvallat on lisännyt läsnäoloaan myös muualla lähialueilla. CNN kertoi perjantaina, että Puolan puolustusministeri Mariusz Blaszczak kiitti amerikkalaista kollegaansa Lloyd Austinia siitä, että Yhdysvaltain joukkoja kuljettava kone saapui Rzeszow-Jasionkan kentälle Puolaan keskiviikkona.