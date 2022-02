Biden uskoo Venäjän hyökkäävän Ukrainaan, separatistit suunnittelevat 700 000 ihmisen evakuointia – katso tuoreimmat käänteet Ukrainan kriisissä

Tilanne Ukrainassa ei toistaiseksi osoita lientymisen merkkejä.

Levottomuudet jatkuivat perjantaina Itä-Ukrainassa.

Kranaattituli on jatkunut alueella, ja Venäjän tukemat separatistikapinalliset sekä Ukraina ovat syyttäneet toisiaan tulitaukorikkomuksista.

Reutersille puhuneen diplomaattilähteen mukaan perjantaiaamuna kontaktilinjan läheisyydessä raportoitiin tapahtuneen noin 600 räjähdystä. Luvussa on 100 räjähdystä enemmän kuin torstaiaamuna.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Yhdysvalloilla on syytä uskoa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan. Bidenin mukaan diplomatia on kuitenkin mahdollisuus hyökkäykseen asti.

Lehdistötilaisuudessa puhuneen Bidenin mukaan on perusteltua uskoa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevalla viikolla tai tulevina päivinä, ja kohteena on Ukrainan pääkaupunki Kiova.

Bidenin mukaan Venäjä yrittää saada aikaan valheellista oikeutusta sodalle. Venäjä on muun muassa syyttänyt Ukrainan suunnittelevan hyökkäystä, jonka pohjalta Venäjä voisi puolestaan perustella oman hyökkäyksensä.

Yhdysvaltain Etyj-suurlähettiläs Michael Carpenter kertoi, että Venäjän sotilaita on nyt Ukrainan rajojen läheisyydessä kaikkiaan 169 000–190 000.

– Tämä on merkittävin sotilaallinen liikekannallepano Euroopassa sitten toisen maailmansodan, Carpenter luonnehti.

Venäjän tukemat Itä-Ukrainan kapinalliset kertoivat perjantaina suunnitelmista evakuoida jopa 700 000 siviiliä Venäjälle niin kutsuista "kansantasavalloista".

Separatistijohtaja Denis Pushilinin mukaan ensimmäiseksi evakuoidaan naiset, lapset ja vanhukset. Pushilin väitti Ukrainan suunnittelevan hyökkäystä Venäjän tukemille separatistialueille.

Niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan separatistijohtaja Leonid Pasetshnik kehotti puolestaan asukkaita lähtemään turvaan Venäjälle.

Presidentti Vladimir Putin määräsi perjantaina, että jokainen Donbassin alueelta saapuva pakolainen saa 10 000 Venäjän ruplan, eli noin 115 euron avustusrahan, kertoi muun muassa RIA Novosti.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi valtion medialle, että Rostovin alueviranomaiset hoitavat pakolaisten majoittamisen, ruokkimisen sekä lääketieteellisen avun.

Münchenin vuosittain järjestettävä turvallisuuskokous käynnistyi perjantaina Ukrainan kriisin varjostamana. Venäjä ei lähettänyt tänä vuonna paikalle edustajaansa.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock arvioi kokouksessa Venäjän pyrkivän todennäköisemmin järjestämään välikohtauksen täysimittaisen hyökkäyksen sijaan.

Konferenssi jatkuu sunnuntaihin saakka. Suomesta konferenssiin osallistuvat presidentti Sauli Niinistö, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

TASAVALLAN Presidentti Sauli Niinistön mukaan vuoropuhelua ruuvia kiristävän Venäjän kanssa pitää jatkaa, kunhan sen ylimitoitetut vaatimukset edelleen torjutaan.

Paras mutta vaikeasti saavutettava neuvottelutulos olisi Ukrainan tilanteen jotenkin ratkaiseva sopimus sekä luottamusta lisäävät sotilastoimet, Niinistö arvioi.

Niinistön mukaan Venäjä lisää toimillaan jatkuvasti jännitteitä Ukrainassa sekä suhteissaan länteen.

Laajamittainen sota Ukrainassa olisi Niinistön mukaan suuri eurooppalainen inhimillinen tragedia, joka heijastuisi lännen ja idän suhteiden kiristymisen myötä myös suomalaisiin.

– Kun tähän yhdistyy pakotteita ja mahdollisia vastapakotteita, niin jännitteet ovat sen jälkeen kylmimmän kylmän sodan tasolla, Niinistö kuvailee.

Venäläinen RIA-uutistoimisto kertoi aiemmin perjantaina Suomen olevan mahdollinen isäntämaa Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien Antony Blinkenin ja Sergei Lavrovin seuraavalle tapaamiselle. Niinistön mukaan Suomi ei ole aktiivisesti tehtävään tarjoutunut.

– Mutta olemme ilmoittaneet, että jos tarvetta on, niin kyllä me tarjoamme hyviä palveluksia, Niinistö kertoi presidentin kanslian vastauksesta uutistoimisto STT:lle.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat toisiaan Moskovassa perjantaina. Keskustelujen aiheeksi oli etukäteen ilmoitettu maiden kahdenväliset suhteet sekä turvallisuustilanne Euroopassa.

– Puhumme tietysti tilanteesta alueella ja arvioimme sitä, miten sotilaallinen yhteistyömme sujuu, mukaan lukien nyt käynnissä olevat sotilasharjoitukset, kertoi Putin Lukashenkalle ennen keskustelujen alkua.

Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimisto Beltan mukaan Lukashenka ja Putin puhuivat myös siitä, että maiden on tarpeen yhdessä vastustaa mahdollisia talouspakotteita.

Venäjän mukaan Ukrainan kriisin eskalaatiosta ja jännitteiden kasvusta ovat vastuussa Yhdysvallat ja muut länsimaat, ja tätä viestiä toisteli myös Venäjän kanssa entistä läheisemmin liittoutunut Lukashenka.