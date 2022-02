Yksi kuollut, O2-areenan katto romahtanut osittain, sähköjä poikki – näin Eunice-myrsky riepottelee Britanniaa

Eunice-myrsky on aiheuttanut mittavia tuhoja perjantaina Britanniassa.

Hengenvaaralliseksi luonnehdittu Eunice-myrsky iski Britanniaan perjantaiaamuna. Paikalliset viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona.

Atlantilta saapunut myrsky osui ensimmäisenä läntisessä Englannissa sijaitsevaan Cornwalliin synnyttäen korkeita aallokkoja.

Myrskytuuli synnytti korkeita aaltoja.

Britannian ilmatieteen laitos, Met Office, on antanut maan eteläisiin ja itäisiin osiin niin sanotun punaisen varoituksen. Se tarkoittaa sitä, että myrsky on hengenvaarallinen.

Harvinaislaatuinen punainen varoitus annettiin Lontoon ja Kaakkois-Englannin alueille ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun luokittelu otettiin käyttöön vuonna 2008.

Raju myrskytuuli riepotteli Lontoota.

– Eunice-myrsky on todella raju. Annamme punaisen varoituksen vain, kun uskomme, että sää on hengenvaarallinen, kertoo Met Officen meteorologi Frank Saunders Reutersille.

Met Officen mukaan Isle of Wightin saarella mitattiin todennäköisesti Englannin historian voimakkain tuulenpuuska, kun lähes 55 metriä sekunnissa puhaltanut tuuli pyyhki saaren yli.

Eunice-myrsky on aiheuttanut Britanniassa merkittäviä tuhoja. Tuhansia kouluja ja siltoja on jouduttu sulkemaan, lähes 400 lentoa on peruttu ja sähköt ovat poikki kymmenistä tuhansista kotitalouksista.

Myrsky on vaatinut ainakin yhden kuolonuhrin. Yli 60-vuotias mies kuoli jäätyään kaatuneen puun alle Wexfordin kreivikunnassa Irlannissa. Lisäksi kaksi henkilöä on loukkaantunut Englannissa.

Kaatuneet puut sulkivat lukuisia teitä ja rautateitä.

Lontoossa tuuli on riepotellut O2-areenaa. Hallin katto romahti osittain, kun myrskytuuli puhalsi sen ylitse. Noin 1 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan. Kukaan ei loukkaantunut.

Myrskytuuli rikkoi O2-areenan katon Lontoossa.

Lontoon palokunnan päällikön Chris Kamaran mukaan O2-areena on tällä hetkellä suljettuna.

– Rakennus ei varsinaisesti romahtanut eikä siihen aiheutunut rakenteellista vahinkoa. O2-areenaa peittävä purjekangas löystyi tuulessa ja se näyttää melko dramaattiselta. Alue on tehty turvalliseksi ja O2 on nyt suljettuna kunnes toisin ilmoitetaan, Kamara kertoo The Guardianille.

Valtavat aallot syöksyivät vasten Newhavenin majakkaa.

Eunice-myrskyn odotetaan liikkuvan Britanniasta kohti Saksaa ja Skandinaviaa, kertoo Met Officen meteorologi CNN:lle.

Korkeat aallot paiskoivat Newhavenin satamaa.

Suomeen asti Britannian myrskytuulet eivät todennäköisesti vahvoina yllä, selviää Forecan ennusteesta. Tämän hetken tietojen mukaan myrskyn matalapaine kulkee Suomen eteläpuolelta kohti itää.

– Tuulet eivät todennäköisesti ole enää Suomen alueella myrskyluokkaa. Matalapaineen lumisateet voivat kuitenkin yltää Etelä-Suomeen, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.