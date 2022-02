Tällainen on Venäjän armeijan taistelutapa – kaksi merkittävää tekijää

Venäjän mahdollisessa hyökkäyksessä Ukrainaan kärkijoukkoina toimisivat pataljoonan vahvuiset taistelu­osastot, jotka saisivat tukea muilta joukoilta. Venäjä pyrkisi saamaan haltuunsa myös ilmaherruuden.

Mikäli Venäjä päättää hyökätä Ukrainaan, sillä on käsissään kaksi valttikorttia, asiantuntija kertoo.

– Venäjän suurin etu on, että he ovat harjoitelleet suurten joukkojen käyttöä hyvin aktiivisesti ja johdonmukaisesti vuosikausia. Lisäksi suurin osa heidän päällystöstään on saanut sotakokemusta sekä Ukrainassa että Syyriassa, kertoo pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Toverin mukaan Georgian sota vuonna 2008 oli Venäjälle karu herätys. Vaikka Venäjä voitti sodan, sen joukot olivat puutteellisesti varustautuneita ja virheet johtamisessa ja viestitoiminnassa olivat suuria.

– Georgian sota 2008 oli Venäjälle herätys siitä, että monessa asiassa kuten johtamisessa, tulenkäytössä ja ilmatoiminnan koordinoinnissa oli parannettavan varaa. Sen pohjalta tehtiin kehitysohjelma ja uskoisin, että vuonna 2008 nähdyt puutteet on valtaosin korjattu.

Venäjän toinen suuri etu on sen sotakoneiston valtava tulivoima. Toverin mukaan jo Neuvostoliiton aikana panostettiin nimenomaan tulivoimaan.

– Venäläiset eivät välttämättä pärjää lähitaistelussa niin hyvin, mutta se valtava tykistöstä, raketinheittimistä, ohjuksista ja ilmavoimista tuleva tulivoima on se, jolla isketään.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Venäjän armeija on vahvasti mekanisoitu. Heikkous tässä on se, että huoltoketjujen katkeaminen johtaa nopeasti hyökkäyksen hiipumiseen.

Keskeisessä roolissa mahdollisessa hyökkäyksessä olisivat pataljoonan vahvuiset taisteluosastot. Ne toimisivat hyökkäyksen keihäänkärkenä.

Wall Street Journalin mukaan tällaisia taisteluosastoja on Ukrainan lähellä 83. Viime maanantaina nimetön lähde kertoi lehdelle, että lisäksi 14 taisteluosastoa oli liikkumassa kohti Ukrainaa.

Taisteluosastoissa palvelee pääosin ammattisotilaita varusmiesten sijaan. Amerikkalaisviranomaisten mukaan venäläiset taisteluosastot kykenevät nopean etenemiseen ja niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi nopeassa hyökkäyksessä Kiovaan, mutta ne ovat liian pieniä puolustamaan laajoja alueita.

Toverin mukaan taisteluosastot ovat pääosin moottoroidusta jalkaväestä ja panssarijoukoista koottuja. Jonkin verran on myös maahanlaskujoukoista ja merijalkaväestä koottuja taisteluosastoja.

– Venäläisessä asevoiman käytössä hyökkäys on paras puolustus. Heidät on koulutettu nimenomaan hyökkäystaisteluun.

Georgian sodassa tehdyistä virheistä on yritetty ottaa opiksi kouluttamalla etenkin pataljoonan komentajia itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Toverin mukaan Suomessa samoin kuin muissa länsimaissa on lähdetty siitä, että jo 30–40:n hengen joukkuetta johtavan upseerin on kyettävä itsenäiseen ajatteluun. Venäjällä päätöksenteko on ollut perinteisesti kaavamaisempaa.

– Esimerkiksi Neuvostoliiton aikana pataljoonien komentajilla ei ole ollut päätäntävaltaa vaan voidaan sanoa, että divisioonan komentaja oli melkein ensimmäinen, joka teki itsenäistä päätöksentekoa. Tätä on Venäjällä pyritty viime vuodet muuttamaan, mutta ovat siinä vielä heikompia, sillä kulttuurin luomisessa kestää kauan aikaa.

Taisteluhelikoptereita voitaisiin käyttää kärkijoukkojen tukemiseen.

Toverin mukaan venäläiset pyrkisivät todennäköisesti välttämään lähitaistelua, sillä ukrainalaiset taistelisivat omalla maallaan ja tuntevat maaston paremmin. Lisäksi isompi omien tappioiden riski on lähitaistelussa suuri.

– Todennäköisesti he pyrkisivät paikantamaan ukrainalaisten asemat ja sitten käyttäisivät mittavaa epäsuoraa tulta ukrainalaisten lamauttamiseen ennen kuin mentäisiin moottoroidulla jalkaväellä lähemmäs ja otettaisiin maastokohtia haltuun.

Venäjällä on Ukrainan läheisyydessä myös paljon taisteluhelikoptereita. Toverin mukaan näitä käytettäisiin kärkijoukkojen tukemiseen.

Tärkeässä osassa etenkin lähitaisteluiden välttämisessä olisi myös Venäjän ilmavoimat. Toverin mukaan Ukrainan ilmavoimiin verrattuna Venäjä on ylivoimainen. Lisäksi Venäjä on ylivoimainen, mitä tulee ohjuksiin.

Venäjän ilmavoimat ovat Ukrainan ilmavoimiin nähden ylivoimaiset.

Venäjä on viime lokakuun jälkeen kolminkertaistanut sen Ukrainaan ulottuvien Iskander M-ohjusprikaatien määrän. Venäjällä on myös Mustallamerellä aluksia, jotka on varustettu pitkän kantaman Kalibr-ohjuksin.

Kuva raketin laukaisusta Etelä-Venäjällä harjoitusten aikana syyskuussa 2020. Venäjä ilmoitti perjantaina järjestävänsä strategiset ohjusharjoitukset lauantaina.

– He varmasti pyrkivät lamaannuttamaan Ukrainan ilmapuolustuksen ja hankkimaan alueella ilmaherruuden. Tällöin he voisivat käyttää ilmasta maahan -tukea vapaasti.

Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet ja sanonut vetävänsä osan Ukrainan rajalle siirretyistä joukoista. Muun muassa Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Naton mukaan vetäytymisestä ei ole saatu todisteita. Sen sijaan Venäjä näyttää edelleen siirtävän joukkoja rajalle.