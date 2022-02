Näin länsi­yhteisö vahtii Venäjän asevoimien liikkeitä – Euroopassa on meneillään massiivinen tiedustelu­operaatio

Ukrainan ja sitä ympäröivien Nato-maiden ilmatilassa pyörii avoimien lähteiden mukaan poikkeuksellisen paljon tiedustelulentokoneita, sekä miehitettyjä että miehittämättömiä.

Yhdysvallat on toistuvasti varoittanut, että Ukrainan ympärille kootut Venäjän maavoimien joukot voivat aloittaa suurhyökkäyksen milloin tahansa, vain lyhyellä varoitusajalla.

Mistä tämä tiedustelutieto on peräisin? Yksityiskohtia tiedon keräämisestä ei kerrota julkisuuteen. Avoimista lähteistä voi kuitenkin helposti päätellä, että tietoa saadaan muun muassa satelliiteista ja tiedustelulentokoneista.

Tiedustelu on rutiinitoimintaa. Sitä tehdään muutenkin jatkuvasti, mutta Ukrainan kriisin kärjistyttyä tiedustelun intensiteetti on kasvanut voimakkaasti.

Tiedustelutiedon jakaminen sen sijaan on aina harkinnanvaraista. Natossa sitä jaetaan liittolaisten kesken. Ukraina todennäköisesti saa tiedustelutietoa läntisistä lähteistä, mutta tarkkoja julkisia tietoja aiheesta ei ole.

Länsiyhteisön tiedustelulentoja seuraavat useat Twitter-kirjoittajat. Heistä Amelia Smith piirtää karttoihinsa tiedustelukoneiden reitit ja niiden sensorien ulottuvuuden. Smithin kuvien perusteella Nato seuraa Venäjän liikkeitä hyvin laajalla maantieteellisellä alueella Pohjanmereltä Mustallemerelle saakka.

Tiedustelulentokoneita operoivat muun muassa Yhdysvallat ja Britannia, joilla on käytössään juuri tähän tarkoitukseen suunniteltua kalustoa Euroopassa. Itämeren ilmatilassa lentoja tekevät myös Ruotsin tiedustelukoneet. Ne kiertelevät erityisesti vahvasti militarisoidun Kaliningradin alueen ympärillä.

Kullakin tiedustelulavetilla on omat suorituskykynsä. Niiden keräämiä tietoja yhdistelemällä voidaan luoda kokonaiskuva tilanteesta.

– Tarvitaan kaikkia suorituskykyjä, jotta voitaisiin yrittää ymmärtää ja saada kuvaa tosiasiallisista tapahtumista, sanoi entinen Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges keskiviikkona julkaistussa Foreign Policy -lehden artikkelissa.

– Pitää aina etsiä indikaattoreita. Venäläiset eivät aio kirjoittaa kirjettä ja kertoa, että hei, tässä on muuten meidän suunnitelmamme.

Esimerkiksi viime torstaina kaksi Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RC-135 Rivet Joint -tiedustelulentokonetta kierteli UK Defence Journalin mukaan Ukrainan länsiosassa. Kahden koneen voimin tehty lento oli lehden mukaan poikkeuksellinen operaatio RAF:lle.

Yhdysvaltain ilmavoimien RC-135W Rivet Joint -tiedustelukoneen miehistössä voi olla jopa 30 henkilöä. Koneen eturungossa näkyvä kohouma peittää alleen antenni- ja vastaanotinlaitteistoja. Kuva Nebraskasta vuodelta 2019.

Yhdysvaltain ja Britannian Rivet Joint -laivastossa on erilaisia koneita, jotka keräävät tietoa laajalti koko elektromagneettiselta spektriltä: Venäjän viestiliikenteestä, tutkalaitteista ja muista järjestelmistä. Koneiden järjestelmät pystyvät havaitsemaan, tunnistamaan, keräämään ja analysoimaan kaikkea radiotaajuuksilla kulkevaa liikennettä.

Viestitiedustelun lisäksi Rivet Joint -koneet voivat esimerkiksi jäljittää ballistisia ohjuksia elektro-optisin sensorein ja seurata ohjusten maa-asemille lähettämää dataa eli telemetriaa.

RAF sai kaksi Rivet Joint -konetta käyttöönsä vuonna 2013. Lavettina kone on jo vanha, se on peräisin 1970-luvulta, mutta sen järjestelmiä päivitetään jatkuvasti yhdessä Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa.

RAF käyttää tiedusteluun myös Beechcraft RC-12 Guardrail -koneita. Hiljattain yksi sellainen kierteli Liettuan ilmatilassa ja kurkisteli, mitä tapahtuu Valko-Venäjällä.

YhdysvalTAIN ilma- ja merivoimat lentävät Ukrainan ympärillä ja Mustallamerellä Joint Rivet -koneiden lisäksi muun muassa E-8C Joint Stars -koneilla, P-8 Poseidon -meritiedustelukoneilla ja miehittämättömillä RQ-4-lentolaitteilla.

Niistä E-8C on varustettu tehokkaalla, sivuun katsovalla SAR-tutkalla. SAR on kuvantava tutkalaite, joka paljastaa maanpäälliset kohteet öin ja päivin. Sotilaskäytössä se tuottaa tarkkaa kuvaa, jota voidaan käyttää johtamisen, tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen tukena. SAR-tutkia on myös tiedustelusatelliiteissa.

Avoimista lähteistä voi seurata muun muassa Yhdysvaltain miehittämättömien RQ-4-tiedustelukoneiden liikkeitä. RQ-4:n toimintamatka on pitkä, ja se voi pysytellä valvonta-alueellaan pitkän ajan. Kuva Sigonellan lentotukikohdasta Sisiliasta vuodelta 2018.

Millaisia vihjeitä Venäjän suunnitelmista ja toimista tiedustelu sitten antaa?

Satelliitit näkevät suoraan, mitä maan pinnalla tapahtuu. Satelliittitietoa voi itse kukin seurata avoimien lähteiden julkaisemista, kaupallisten satelliittien kuvista. Niistä saadaan tietoa muun muassa siitä, kuinka lähelle Ukrainan rajoja joukkoja on sijoitettu ja millaisia ne ovat.

Sotilassatelliittien aineisto pidetään yleensä salassa. Näiden kuvien käyttäjät ja haltijat eivät halua vastustajan saavan tietää, kuinka tarkkaa aineisto on.

Viestiliikenteen määrä ja laatu ovat hyviä indikaattoreita siitä, mitä vastustaja tekee, vaikka itse liikenteen sisältöä ei pystyttäisikään lukemaan.

Näin puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri vastasi Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa kysymykseen siitä, miten Venäjän maajoukkojen hyökkäysvalmiudesta voidaan saada vinkkejä.

– Eri maiden tiedustelupalvelut voivat seurata sitä, kuinka pistetään käskyt sisään ja nostetaan komentoverkot ylös niin, että ryhmittyneet joukot ovat johtamisvalmiudessa ja niitä voidaan johtaa. Ja että ne on testattu ja laitettu kuntoon. Ne ovat sellaisia viimeisiä viitteitä, Toveri sanoi.

– Ja sitten kun viestiliikenne lähtee lisääntymään, tiedetään että nyt jotakin on tekeillä.

Komentoverkot ovat keskeinen osa sodankäyntiä. Ilman näitä viestijärjestelmiä johtoportaat eivät voisi antaa joukoille käskyjä eivätkä saada kentältä kunnollista tilannekuvaa. Ja kun joukot lähtevät liikkeelle, ei viestisalauksen kannalta turvallisia kiinteitä komentoverkkoja voida enää käyttää. Liikenne kulkee radioaalloilla.

Venäjä totta kai tietää, että sen komentoverkkoja kuunnellaan. Niiden viestiliikenteen intensiteettiä voidaan kiihdyttää myös hämäysmielessä.