Mika Aaltolan kolumni: Venäjä vaikuttaa Suomen puolustuksen etulinjaan

Vain maailmassa, jossa on vahvat sopimusperäiset säännöt, Suomella voi olla kokoaan suurempi ja turvattu rooli, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Analysoimme nyt paljon Venäjää ja Putinia. Mutta kannattaa tarkkailla myös Suomen ulkopoliittisen mielenmaiseman muutoksia. Ulkopoliittiset myyttimme ovat tasavallalle tärkeää yhteiskunnallista liima-ainesta. Ne kiteyttävät muistia, sen keskeisiä opetuksia, tulevaisuutta silmällä pitäen. Keskeisin nyt koittavan kriisiajan kiteytys on yhtenäisen ja eheän kansakunnan vaade sekä itsenäisen puolustuksen välttämättömyys.

Porilaisten marssin tuntevat kaikki: ”Pojat, kansan urhokkaan, mi Puolan, Lützin, Leipzigin, ja Narvan mailla vertaan vuoti, viel' on Suomi voimissaan”. Sanat juontuvat Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoihin. Marssi yhdistetään Ruotsi-Suomen Porin läänin jalkaväkirykmenttiin (1626–1809). Porin rykmentti osallistui myös ruttoepidemian kourissa käytyyn epätoivoiseen Napuen (1714) puolustustaisteluun, jonka jälkeen Suomessa alkoi Isonvihan (1713–1721), terrorin, ajanjakso. Napuen taistelun muistomerkissä Isossakyrössä on Topeliuksen teksti: ”Tässä vuodattivat verensä Isonvihan aikana Suomen viimeiset vartiat kuolevaa maatansa puolustaessaan”. Muistomerkin paljastustilaisuudessa 1920 soi ensi kerran ”Oi kallis Suomenmaa”, kuoroversiona: ”Suo helmass’ sun poikasi onnellista nukahtaa, Kun hän henkensä halvan sulle, antanut on”.

Miten tämä synnyinmaa-perintö vaikuttaa pitkään rauhan takeena pidettyyn hyvään Venäjä-suhteeseen? Kuinka se vaikuttaa Suomen Nato-kantoihin? Synnyinmaahan liittyvässä kansalaisuskonnossamme on hyvin vahvana läsnä usko maltin siunauksellisuudesta. Synnyinmaa-myyttimme on myös äärimmäisen puolustuksellinen, yhdistelmä ehdotonta maan lakia sekä päättäväistä puolustuksellista varautumista.

” Oltiin Natossa tai ei, Suomen itärajan ja merirajan puolustus on tavallaan kollektiivista puolustusta. Oli kumppaneita tai ei, jos Suomi onnistuu kotimaan puolustuksessa, sillä on Suomea laajempi geostrateginen merkitys.

Nato-kysymykseen liittyy kollektiivisen puolustuksen vastuut, vaikkapa Turkkia koskien. Mutta Suomessa kollektiivinen puolustus juontuu Ruotsi-suhteeseen, muuten sitä ei juuri ole. Suomen kaartin paluulaulu Venäjän puolesta soditusta Turkin sodasta (1877–1878) on karu kollektiivisen puolustuksen näkökulmasta: ”Kauan on kärsitty vilua ja nälkää, Balkanin vuorilla taistellessa, Oi kallis kotimaa, Suomi sulo Pohjola, ei löydy maata sen armaampaa”. Ehkei ole sattumaa, että nyt paineen kasvaessa Suomi on hakeutunut tiivistyvään puolustussuhteeseen Ruotsin kanssa, joka syvyys on tunnetusti vailla takalaitaa. Ensi kerran sitten vuoden 1809 Pohjanlahdesta on tulossa sisämeri. Mutta fakta on: meiltä puuttuu vahva ymmärrys sotilaiden lähettämisestä Pohjolan ulkopuolelle.

Suomen epäröiminen laajempien kollektiivisten vastuiden suhteen ei siis synny Venäjän pelosta, vaan historiallisesti syvästä kokemuksesta, että Suomen puolustus on loppuviimein itsenäinen kansallinen ponnistus. Samalla se on kiirastuli, jolla on kollektiivisempaa merkitystä erityisesti Pohjolalle mutta myös Euroopalle. Oltiin Natossa tai ei, Suomen itärajan ja merirajan puolustus on tavallaan kollektiivista puolustusta. Oli kumppaneita tai ei, jos Suomi onnistuu kotimaan puolustuksessa, sillä on Suomea laajempi geostrateginen merkitys. Kyllä tämä myös muualla ymmärretään.

Keskeisin kylmän sodan ajan perintö, joka elää vahvana Euroopan ollessa sodan partaalla, on niin sanottu pitkä linja. Presidentti Mauno Koivisto 1980-luvulla tähdensi, että Paasikiven–Kekkosen linjalla pysytään piiruakaan muuttamatta. Suomi halusi asemoida itsensä pois vaaran vyöhykkeeltä sillaksi idän ja lännen väliin. Mutta kiteytykseen liittyy myös ääriajatus, että Suomen tulisi pysyä sillä linjalla, johon se kuitenkin joutuisi kamppailussa itäisen naapurinsa kanssa, sodan uhan tai hävityn sodan seurauksena. Sodan välttäminen pysymällä vakaalla linjalla oli aikansa reaalipolitiikkaa, Suomalaista isolationalismia, eli eristäytymispolitiikkaa, joka vaikuttaa vielä nytkin. Suomen erityinen ja tarkoin varjeltu Venäjän-suhde nähdään vieläkin rauhan takeena, vaikka epäilykset kasvavat kaiken aikaa.

YYA-ajan Suomessa pitkästä linjasta käytettiin myös mahtailevampaa nimitystä ”suuri linja”. Ideana oli kehittää tarina, jossa miltei kaikki suuret suomalaiset yhdistettiin samaan historialliseen jatkumoon. Siinä Suomen sodan häviäminen olikin saavutus, joka antoi Suomelle reitin itsenäistymiseen Venäjän sallimana. Nyt tämä pitkä linja kamppailee taipumuksen kanssa ymmärtää synnyinmaan rooli Pohjolan ja Euroopan vahvana lenkkinä, pidäkkeenä. Venäjä ravisuttaa ulkopolitiikan kansalaisuskonnollista pohjaa, vähentää pitkän linjan vaikutusta.

Neuvostoliiton hajottua presidentti Mauno Koivisto nakkasi YYA-sopimuksen samantien historian roskakoriin. Kuvassa Koivisto Moskovassa kesäkuussa 1991 Venäjän presidentin Boris Jeltsinin vieraana.

Neuvostoliiton romahdettua Koivisto laittoi koko YYA-sopimuksen historiaan roskakoriin ja mullisti Venäjän-suhteen perustan. Samalla, kuin salamaniskusta, pitkän linja tulkittiin uudelleen. Liturgia vaihtui pitkästä linjasta Suomen linjaksi, tarinaksi vaivihkaisesta länsi-integraatiosta, jota käsitettiin tavoitellun koko ajan, aivan kuin suomettuminen olisi ollut vain viekasta silmänlumetta.

Etulinjassa ovat nyt multilateralistit, kansainvälisiin sopimuksiin, diplomatiaan ja instituutioihin panostavat. Vain maailmassa, jossa on vahvat sopimusperäiset säännöt, Suomella voi olla kokoaan suurempi ja turvattu rooli. Ukraina liittyy sittenkin meihin, mutta välillisesti sääntöperustaisuuden kautta. Venäjä-suhde ei ole pyhä asia, vaan sitä määrittelee Venäjän halukkuus pysyä sääntöjen puitteissa. Kuvaavaa on, että Suomi on valmis Venäjän kauppasaartoon, jos Venäjä on valmis epävakauttamaan Euroopan.

Suomen etuvartio on sen proaktiivinen ulkopolitiikka, jonka avulla pyritään välttää joutumista suurvaltakonfliktien jalkoihin. Mutta moni asia on nyt muuttumassa. Suomi ei enää ole enää maailman katolla, josta voi välittää, rakentaa siltoja ja ylläpitää dialogia, vaan Suomi on osallinen, kiinni Pohjolassa ja Euroopassa.

Etulinjalla on diplomatian lisäksi toinenkin juurensa. Suomi nähtiin satoja vuosia Pohjolan etuvartiona suhteessa idän autokraattisiin hallintoihin ja niiden pienten oikeuksien kunnioittamattomuuteen. Kun joku viittaa Uuno Kailan runoon, ”Raja railona aukeaa. Edessä Aasia, Itä. Takana Länttä ja Eurooppaa; varjelen, vartija, sitä”, moni joutuu epämukavuusalueellaan. Runosta poiketen Suomen kamppailu on ääripuolustuksellista, hyökkäämätöntä.

Mutta nyt mennään kultaisella keskitiellä diplomatia etulinjassa ja kansakuntaa yhdistäen. Olimme Natossa tai, kuten näyttää, emme, tilanteemme ei muutu, vaikka Venäjä toimisi 1930-luvun Saksan tavoin laajentuen pala palalta, yksi etappi kerrallaan. Suomen itsenäinen puolustus tulee ensin. Jos se on muiden intressissä, asiat ovat varsin hyvin.

