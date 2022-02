Yhdysvaltain ulkoministeriltä tiukka viesti YK:lle – ”Venäjä valmistautuu hyökkäämään lähipäivinä”

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken keskeytti torstaina Euroopan-kiertueensa puhuakseen YK:n turvallisuusneuvostossa New Yorkissa Ukrainan tilanteesta.

– En ole täällä tänään aloittamassa sotaa vaan estämässä sitä. Täällä esittämäni tiedot vahvistavat, mitä olemme nähneet avautuvan silmiemme eteen kuukausien ajan, sanoi Blinken torstaina.

– Ja muistakaa, että vaikka Venäjä on toistuvasti pilkannut varoituksiamme ja hälytyksiämme pitäen niitä melodraamana ja hölynpölynä, ovat he samaan aikaan keränneet yli 150 000 sotilasta Ukrainan rajoille ja valmiuden aloittaa massiivinen sotilaallinen hyökkäys. Me emme yksin näe tätä, vaan liittolaiset ja kumppanit näkevät saman, Blinken sanoi.

Blinkenin mukaan tiedustelutietojen perusteella vaikuttaa selvältä, että ”Venäjä valmistautuu hyökkäämään Ukrainaan lähipäivinä”.

Ulkoministeri vaatikin diplomaattista ratkaisua kriisiin. Blinken kertoi lähettäneensä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville kutsun tavata Euroopassa ensi viikolla. Blinken ehdottaa myös Naton ja Venäjän ryhmän sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö kokoontumista.

– Näillä kokouksilla voimme rakentaa tien keskeisten johtajien huippukokousta varten tarkoituksena lieventää jännitettä ja saavuttaa yhteisymmärrys yhteisistä turvallisuushuolista.