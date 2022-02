Lukashenka tapaa Putinin Moskovassa: ”Meillä on yhteinen armeija”

Valko-Venäjän johtajan mukaan Venäjän sotilaat voivat sekä poistua että jäädä. Aljaksandr Lukashenka vilautti myös ydinasekorttia.

Valko-Venäjää johtava Aljaksandr Lukashenka matkustaa perjantaina Moskovaan tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Valko-Venäjän virallisen uutistoimiston Beltan mukaan keskustelujen aiheina ovat muun muassa maiden taloussuhteet sekä ajankohtainen turvallisuustilanne.

Valko-Venäjän ja Venäjän asevoimilla on parhaillaan käynnissä suuret sotaharjoitukset. Valko-Venäjällä pidettävien harjoitusten on määrä päättyä ensi sunnuntaina.

Torstaina sotaharjoituksiin tutustuneen Lukashenkan mukaan venäläisjoukkojen poistumisesta Valko-Venäjältä päätetään tapaamisessa Putinin kanssa. Joukot voivat poistua vaikka päivässä, mutta ne jäävät maahan niin pitkäksi aikaa kun on tarpeellista, Lukashenka sanoi Beltan mukaan.

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei vakuutti keskiviikkona, että maahan jää "yhtäkään venäläissotilasta" suurharjoitusten päätyttyä.

"Ikuinen presidentti", jos länsi jatkaa painostusta

Lukashenka kertoi torstaina Valko-Venäjän aikovan myös hankkia Venäjältä Iskander-ohjuksia ja sanoi pyytävänsä Venäjää avustamaan koulutuksessa niiden käyttöön.

– Armeijamme on etulinjassa. Meillä täytyy olla kaikkein edistyksellisimpiä aseita. Me joko ostamme niitä tai Venäjä toimittaa niitä meille, koska meillä on yhteinen armeija, Lukashenka sanoi Beltan mukaan.

Samalla hän varoitti, että jos jännitteet yhä kiristyvät lännen sekä Venäjän ja Valko-Venäjän välillä, Valko-Venäjä voi sijoittaa alueelleen myös ydinaseita.

Lukashenka otti kantaa myös mahdolliseen väistymiseensä Valko-Venäjän johdosta. Se voi tapahtua jopa nopeammin kuin länsi haluaa, jos erityisesti Yhdysvallat luopuu painostuksesta ja "suunnitelmista kapinoiden järjestämiseksi" Valko-Venäjällä. Jos taas hyökkäykset Valko-Venäjää vastaan jatkuvat, Lukashenkasta tulee omien sanojensa mukaan "ikuinen presidentti".