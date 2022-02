Tuoreet satelliittikuvat: Venäjän sotilaallinen läsnäolo Ukrainan rajojen tuntumassa on edelleen vahva

Maxar Technologies -yrityksen julkaisemien satelliittikuvien perusteella Venäjän joukkoja ja kalustoa on kadonnut aiemmista asemistaan. Samaan aikaan niitä on kuitenkin ilmaantunut toisaalle Ukrainan rajojen läheisyyteen.

Venäjä ilmoitti tiistaina aloittavansa Ukrainan rajan tuntumaan sijoitettujen joukkojensa osittaisen pois vetämisen. Väitteensä tueksi se julkaisi videon sotilasajoneuvojen letkasta, joka eteni Krimin niemimaan Venäjään yhdistävällä Kertshinsalmen sillalla.

Videon aitoutta ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa Venäjän ulkopuolella. Yhdysvaltojen ja Naton mukaan joukkojen liikehdinnästä huolimatta merkkejä varsinaisesta vetäytymisestä ei ole vielä nähty. Keskiviikkona länsimaat varoittivat, että Venäjä näyttää itse asiassa kasvattavan sotilaallista läsnäoloaan Ukrainan rajojen läheisyydessä.

Venäjän joukkojen liikkeitä alueella viikkoja seurannut yksityinen Maxar Technologies -yritys on julkaissut uusia satelliittikuvia, jotka on otettu maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Yrityksen mukaan ne osoittavat, että osa Venäjän kalustosta ja joukoista on kadonnut aiemmilta sijoiltaan.

Samaan aikaan uutta kalustoa on kuitenkin ilmaantunut toisaalle. Venäjän joukkojen ja kaluston määrä on edelleen suuri Ukrainan rajojen läheisyydessä.

Kuukausia sitten käynnistynyt joukkojen keskittäminen on herättänyt lännessä pelkoa Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä taas on kiistänyt toistuvasti suunnittelevansa hyökkäystä.

Krimin niemimaalla satelliitti tallensi tiistaina panssaroituja sotilasajoneuvoja Jevpatorijan rautatien läheisyydessä. Tämä saattaa Maxar Technologiesin mukaan viitata siihen, että niitä oltiin siirtämässä pois alueelta.

Panssaroituja sotilasajoneuvoja Jevpatorijan rautatien varressa Krimin niemimaalla. Kuva on otettu tiistaina.

Toisaalla Krimin niemimaalla joukkojen ja kalustojen määrä on kuitenkin pysynyt edelleen ennallaan. Esimerkiksi Donuzlav-järven rannoille sijoitetut taisteluhelikopterit eivät toistaiseksi ole liikkuneet minnekään.

Venäjän joukkoja on myös Valko-Venäjällä, jossa käynnistyi viikko sitten maiden yhteinen, mittava sotaharjoitus. Satelliittikuvien perusteella Pripet-joelle, alle kuuden kilometrin päähän Ukrainan rajasta, on ilmestynyt uusi ponttonisilta.

Pripet-joelle on ilmestynyt tiistaina otetun kuvan perusteella uusi ponttonisilta. Myös merkkejä tienrakennustöistä on Maxar Technologiesin mukaan nähtävissä.

Tuore ponttonisilta lähempää nähtynä.

Paikallisen lentokentän kiitoradalle on tuotu lähes 20 hyökkäyshelikopteria, mutta samaan aikaan alueella ollut suuri joukko sotilaita on sen sijaan poistunut paikalta tuntemattomaan määränpäähän. Satelliittikuviin tallentui myös kenttäsairaala, joka on pystytetty yhdelle Valko-Venäjän harjoitusalueista.

Viikko sitten Venäjän joukkoja ja kalustoa näkyi vielä runsaasti Valko-Venäjällä Gomelin lähellä sijaitsevalla lentoaseman kiitotiellä.

Tiistaina joukot ja kalusto olivat kadonneet samalta kiitotieltä lähes kokonaan.

Joukot olivat poistuneet tiistaina lentokentältä Gomelin läheltä, mutta samana päivänä otetun kuvan perusteella alueelle on tuotu uusia hyökkäyshelikoptereita.

Reshytsan alueella Valko-Venäjällä olleet kalusto sekä kenttäleiri on viety kuvien perusteella pois. Samalla seudulla satelliitti tallensi myös länttä kohti edenneen sotilassaattueen.

Muualla Valko-Venäjän harjoitusalueilla sotaharjoitus jatkui edelleen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vahvisti torstaina, että harjoitus jatkuu sunnuntaihin saakka, kuten on aiemmin ilmoitettu.

Venäläinen sotilasajoneuvojen saattue eteni lännen suuntaan Reshytsan alueella Valko-Venäjällä keskiviikkona.

Tykistösaattue saapui Itä-Ukrainan rajan lähellä Venäjän puolella sijaitsevalle Kurskin harjoitusalueelle maanantaina.