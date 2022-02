Saksassa Ylenia-myrskyn pelätään yltyvän hurrikaaniksi – lentoja peruttu ja kouluja suljettu

Lentoyhtiö Lufthansa on perunut parikymmentä lentoa maan suurimmalta lentokentältä Frankfurtista Hampuriin, Berliiniin ja Müncheniin.

Saksassa lentoja ja junia on peruttu sekä kouluja suljettu useiden osavaltioiden alueella kovan myrskyn vuoksi. Poliisi on neuvonut ihmisiä pysymään kotona ja välttämään puistoja ja metsiä.

Kovimmat tuulet, yli 42 metriä sekunnissa, on mitattu Brockenilla eli Harzin vuoriston korkeimmassa kohdassa Saksan keskiosassa.

Maan pohjoisosissa on peruttu aamupäivän kaukojunavuoroja, ja myös paikallisliikenteessä on peruutuksia ja myöhästymisiä. Lentoyhtiö Lufthansa on perunut parikymmentä lentoa maan suurimmalta lentokentältä Frankfurtista Hampuriin, Berliiniin ja Müncheniin.

Myrskyn on ennustettu jatkuvan vielä läpi perjantain, ja voimakkuudeltaan hurrikaanin suuruisia tuulia on luvattu Saksan pohjois- ja keskiosiin lauantain vastaiseksi yöksi.