Kysymyksiä herättää se, onko tukahduttamisstrategian sitkeä noudattaminen Hongkongin hallinnon oma valinta vai sittenkin seurausta manner-Kiinan suunnalta tulevasta paineesta.

Kiinan erityishallintoalue Hongkong on viimeisiä maailman kolkkia, joissa on pidetty tähän päivään asti kiinni niin sanotusta tukahduttamisstrategiasta.

Tukahduttamisessa koronavirustartuntojen määrä pyritään pitämään nollassa tiukkojen karanteenien, eristystoimien sekä tartunnanjäljityksen avulla.

Kahden vuoden kuluessa strategia on pitänyt noin 7,5 miljoonan asukkaan Hongkongin koronatartuntojen määrän lähes olemattomana, mutta nyt se näyttää kääntyvän enemmän haitaksi kuin hyödyksi.

Viimeisin korona-aalto käynnistyi Hongkongissa CNN:n mukaan tammikuun puolivälissä. Viranomaisten käsistä tilanne alkoi lähteä helmikuun alussa, päinvastaisista yrityksistä huolimatta.

Keskiviikkona alueella raportoitiin kaikkien aikojen suurin päivittäisten tartuntojen lukema, yli 4 200 tapausta. Ennen helmikuuta tartuntojen määrä ei ollut ylittänyt Hongkongissa kertaakaan 200:n tapauksen rajaa vuorokaudessa.

Koronatartunnan saaneita hoidettiin hongkongilaisen sairaalan parkkipaikalle perustetuissa väliaikaistiloissa torstaina.

Epidemian roihahtamisen syy on sama kuin viime aikoina myös muualla maailmassa: omikronmuunnos, joka leviää huomattavasti herkemmin kuin aiemmin tunnistetut koronavariantit.

Tilannetta helpottaakseen viranomaiset ovat Reutersin mukaan muun muassa sulkeneet koulut, kuntosalit, elokuvateatterit sekä suurimman osan muista julkisista tiloista. Toimistotyöntekijät on määrätty työskentelemään enimmäkseen etänä.

Uuden korona-aallon nostettua päätään tammikuun puolivälissä hallitus sai osakseen kansalaisten raivoa, kun se määräsi yli 2 500 hamsteria ja muuta pieneläintä tapettavaksi vain yhden lemmikkieläinliikkeeseen yhdistetyn koronatartunnan vuoksi.

Omikronepidemian kulkua ei kuitenkaan ole onnistuttu kääntämään kovillakaan toimilla. Hongkong ei ole myöskään muuttamassa strategiaansa, vaikka sekä asiantuntijat että paikalliset asukkaat ovat kyseenalaistaneet nykyisen linjan kestävyyden ja järkevyyden.

Tilanne on ajanut jo sairaaloita kaaokseen, sillä Hongkongissa kaikki koronatestistä positiivisen tuloksen saaneet määrätään sairaalahoitoon taudin vakavuudesta riippumatta. Ainakin yhdessä Hongkongin sairaaloista kriisi on äitynyt niin pahaksi, että potilaita on siirretty sängyissään ulos parkkipaikalle.

Reutersin mukaan Hongkongin hallitus kertoi keskiviikkona suunnittelevansa jopa 10 000:n hotellihuoneen käyttöön ottamista koronapotilaita varten.

Hongkongin hallinto suunnittelee sairaaloiden tilanteen helpottamista hotellihuoneiden avulla.

Paikallisessa mediassa nimettömät lähteet ovat kertoneet hallituksen suunnitelmissa olevan myös asukkaiden pakollisen koronatestauksen maaliskuusta lähtien. Lähteiden mukaan hallitus aikoisi testata jopa miljoona ihmistä päivässä, ja testistä kieltäytyviä odottaisi yli 1 000 euron sakko.

Hongkongin yliopiston mikrobiologi Siddharth Sridhar huomautti AFP:lle, että alueen sairaalat ovat kuormittuneet pahoin myös aiempien influenssaepidemioiden aikana, sillä niiden rahoitus ja myös valmius on ollut riittämätöntä.

– Nyt kun tauti on influenssaa tarttuvampi ja vakavampi sekä vaatii altistuneen henkilökunnan karanteeniin asettumista, Hongkongin sairaalat ovat kuin hiekkalinnoja tsunamissa, Sridhar kuvaili.

Kysymyksiä herättää myös se, onko Hongkongin hallinnon linja sen itsensä valitsema vai onko itsepintainen strategiasta kiinni pitäminen sittenkin Kiinan hallinnon aiheuttaman paineen seurausta.

Keskiviikkona Kiinan presidentti Xi Jinping teki harvinaisen eleen vaatimalla Hongkongin viranomaisia suoraan tarttumaan ”kaikkiin tarvittaviin toimiin” tilanteen helpottamiseksi. Asiasta kerrottiin myös kahden Kiinan valtion sanomalehden etusivuilla.

Hongkongilaiset jonottivat torstaina sadesäässä koronatestiin pääsyä. Vahvistamattomien tietojen mukaan hallitus olisi tekemässä koronatesteistä pakollisia maaliskuusta lähtien.

Xin väliintulon pelätään ennakoivan entistä tiukempia rajoituksia – sellaisia, joita manner-Kiinassa on nähty pandemian kuluessa. Hongkongin hallinto on tähän saakka torjunut esimerkiksi koko kaupungin laajuisen karanteenin koronatoimia määrätessään.

Kiinan presidentin avattua suunsa moni on kuitenkin sitä mieltä, ettei Hongkongilla ole muita vaihtoehtoja kuin mukautua Kiinan kovaan koronalinjaan.

– Presidentti Xi Jinpingin äärimmäisen huolen ja vankkumattoman tuen myötä kaikkien yhteiskunnan jäsenten on nyt selvittävä käsi kädessä epidemian viidennestä aallosta. On osoitettava täydellä teholla Hongkongin henkeä, hallintojohtaja Carrie Lam sanoi keskiviikkona.