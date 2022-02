Oletko pidempi kuin maailman johtajat? Valitse pituutesi ja tutki

Mitenhän pitkä se tuokin presidentti mahtaa olla?

Uutiskuvissa vilahtelee päivittäin presidenttejä ja pääministereitä. ”Tuokin on pidempi kuin tuo”, saattaa kuvia katsellessa tuumata. ”Ja tuo se vasta pitkä onkin!”

Valtionjohtajien, nykyisten ja entisten, pituuksista on vaikea saada aivan kutinsa pitävää tietoa. Toisista pituus on ilmoitettu useissa lähteissä yhteneväisesti, mutta toisista tiedot vaihtelevat. Ilmeisesti kansainvälisten reporttereiden on ollut perin vaikeaa päästä haastattelutilanteessa mittanauhan kanssa syynäämään, mikä on oikea mitta (ja onko piilokorot).

Tässä testissä on käytetty nykyajan ja entisaikojen hallitsijoista pituustietoja, joita eri medialähteissä on ilmoitettu. Niissä voi olla hajontaa, eikä tulosta pidä siksi tuijottaa ”orjallisesti”.

Ei muuta kuin testi pyörimään! Muista jakaa tulos myös kavereillesi.