Ukrainan suurlähettiläs IS:lle: Venäjän suurhyökkäys on mahdollinen – ”Olemme olleet jatkuvan uhan alla vuodesta 2014”

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs tarjoaa teetä lähetystössä Karpaateilta, mutta tee ja sympatia eivät riitä vastineeksi maalle, jota Venäjää uhkaa ainakin kolmelta puolelta.

Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova on optimistinen. Hän tarjoaa suurlähetystössä yrttiteetä Ukrainan Karpaateilta ja on iloinen siitä, että Ukrainan ääni kiinnostaa suomalaisia.

Venäjän suurhyökkäys on Dibrovan mukaan mahdollinen mutta ei syy jähmettyä pelosta.

– Riskejä on, ja olemme niistä erittäin tietoisia. Meitä ei voi yllättää, jos jotakin tapahtuu. Monet ihmettelevät, miksi ukrainalaiset ja presidenttimme ovat niin rauhallisia, hän sanoo ja jatkaa:

– Siksi, että olemme olleet jatkuvan uhan alla vuodesta 2014. Olemme oppineet, miten reagoida tilanteeseen ja paineeseen.

Ukrainan armeija on hänen mukaansa paremmassa kunnossa kuin koskaan, ja kaikkiin skenaarioihin varaudutaan. Venäjä taas on väittänyt vetäneensä joukkoja Ukrainan rajalta, mutta sen varaan Dibrova ei laskisi.

– Me ukrainalaiset uskomme, kun näemme. Mutta olemme toiveikkaita. Me ukrainalaiset olemme tunnettuja optimistisuudestamme, hän sanoo.

Optimistisuus on tarkkaan laskettu valinta, sillä maa tekee kaikkensa välttääkseen paniikkia. Lehmänhermoinen Ukraina tahtoo solidaarisuutta ja selkärankaa muilta mailta, kun maa on kolmelta puolelta ympäröity Venäjän joukoilla. Tee ja sympatia eivät riitä.

Olga Dibrova saapui vuosi sitten Helsinkiin suurlähettilääksi.

Yhdysvaltojen julki vuotaneen tiedustelutiedon mukaan keskiviikko olisi voinut olla päivä, jona Venäjä hyökkää Ukrainaan suurella voimalla. Maanantaina presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti, että keskiviikko olkoon Ukrainassa juhlapäivä, yhtenäisyyden päivä.

Lähetystölläkin nostettiin juhlavasti lippu ja laulettiin kansallislaulu. Juhlapäivään kuuluu myös pukukoodi: keltaista ja sinistä. Suurlähettilään valkoisen jakun olkapään yli on aseteltu huivi, jossa on Ukrainan itsenäisyyden kukka ja keltaista, sinistä ja valkoista.

– Sinistä ja valkoista Suomen takia, hän sanoo aurinkoisesti hymyillen.

Dibrova huomauttaa, että erilaisten tietojen mukaan Venäjän suurhyökkäys olisi voinut alkaa myös joulukuussa, tammikuun alussa tai tammikuun puolivälissä.

– Olemme nyt helmikuussa, ja istumme tässä hyvässä ja optimistisessa hengessä.

Rajan yli vyöryvien panssaritankkien tai pommikoneiden ohella yhteiskunnan voi lamaannuttaa sisältäpäin. Siksi Ukrainan hallinto tahtoo rauhoittaa kansaansa.

Hybridivaikuttamisen keinoihin kuuluvat muun muassa kyberhyökkäykset ja disinformaation levittäminen. Ukraina on näiden suhteen varsinainen koulukirjatapaus, Dibrova sanoo.

– Tässä tehdään historiaa koko ajan, hän sanoo.

– Tällainen paniikki voi satuttaa jopa enemmän kuin mahdollinen sotilaallinen hyökkäys.

Ukrainalaiset elävät Dibrovan mukaan monenlaisten informaatiokampanjoiden keskellä. Välillä paniikki on saanut ihmiset hamstraamaan jopa suolaa ja nostamaan käteistä pankista.

Talousjärjestelmä elää luottamuksesta, ja paniikki on sille myrkkyä. Ukrainan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta pelkkä hyökkäyksen uhka voi olla katastrofi. Olisi myrkkyä, jos ulkomaiset sijoittajat vetävät maasta rahojaan tai yritykset lähtevät maan markkinoilta. Dibrova kiittelee, miten maan hallitus on pyrkinyt ja onnistunut hryvnian valuuttakurssin vakauttamisessa.

Ukrainan lippu liehuu lähetystön pihalla. Aiemmin kulosaarelaisessa talossa toimi Itä-Saksan lähetystö.

Kautta haastattelun toistuu kiitos Ukrainan kumppaneille eli länsimaille. Ukrainaa ei ole jätetty yksin, Dibrova sanoo.

– Kansainväliset kumppanimme ovat antaneet meille tukea enemmän kuin koskaan aiemmin menneisyydessä. He auttavat paljon myös taloudellisesti ja auttamalla Ukrainaa kehittämään puolustustaan.

Mitä kehittyneempi puolustusjärjestelmä, sitä pienempi laajan sodan todennäköisyys ja sitä pienempi vaara koko Euroopalle, Dibrova sanoo.

Suurlähettiläs toivoo maita tekemään tukensa näkyväksi sanoin ja vierailuin Ukrainaan ja kiittelee sitä, miten paljon kansainvälisiä korkean tason vieraita Ukrainassa on viime viikkoina vieraillut.

– Viime viikkoina Ukrainasta on tullut kirjaimellisesti kansainvälisen diplomatian keskipiste.

Näkyvin viimeaikainen vierailu oli Saksan liittokansleri Olaf Scholzin vierailu Kiovaan ja sen jälkeen Moskovaan. Moskovassa Scholz puhui Naton itälaajentumisesta sanoen, ettei se kuulu päiväjärjestykseen eikä ole ajankohtaista. Jälkikäteen Saksa on painottanut, että maan virallinen linja on, ettei Naton laajentumisella ole esteitä.

– Arvostamme saksalaisten kumppaneidemme ponnisteluja, joiden tarkoituksena on jatkaa Normandia 4 -neuvotteluja, Dibrova sanoo.

Dibrova on yleisesti tyytyväinen EU:n ja Naton toimintaan ja yhteisiin vastauksiin Venäjän eri maille lähettämiin turvallisuustakuisiin.

– Maat vastasivat yhdellä äänellä, ja viesti oli selvä. Hinta, joka venäläisten pitää maksaa, jos he hyökkäisivät, on todella, todella korkea. Tarkoitus on, että hyökkäys ei vaikuta houkuttelevalta, Dibrova sanoo.

Ukraina on Dibrovan mukaan valmis kaikenlaisiin neuvottelupöytiin, olivat ne sitten kahdenvälisiä tai laajempia kansainvälisiä kokonaisuuksia. Tärkeintä olisi, että ratkaisu löytyy diplomaattisesti kolistellen kyniä eikä sapeleita.

– Olemme rauhaa rakastavia ihmisiä luonnoltamme ja geeneiltämme.

– Meillä on haava sydämessämme. Olemme menettäneet noin 15 000 henkeä vuoden 2014 jälkeen. Tilanne on kivulias. Mutta vaikka meillä on haava sydämessämme, olemme omistautuneet diplomatialle ja neuvotteluihin.

Normandia-ryhmän tulokset ovat hänen mukaansa olleet lupaavia. Normandia-kokoonpanoon kuuluvat Ukraina, Venäjä, Ranska ja Saksa. Dibrova pitää hyvänä merkkinä sitä, että Venäjä on ollut ainakin jollain tavalla diplomaattisissa keskusteluissa mukana.

Viime aikoina puheissa on noussut esiin seitsemän vuotta vanha Minskin sopimus. Dibrova pitää sopimusta sinänsä järkevänä.

– Mutta Venäjä manipuloi sen sisältöä. Sitä ei voida saattaa käytäntöön venäläisten ehdoilla, hän sanoo.

Keskiössä ovat itäukrainalaiset Donbassin ja Luhanskin alueet, joita Venäjä on alkanut kutsua omiksi kansantasavalloikseen. Ukrainan mukaan tämä on kestämätöntä – alueet kuuluvat Ukrainaan.

Venäjän duuma lähetti tiistaina pyynnön Putinille, että tämä tunnustaisi kapinallisalueet. Tämä voi romahduttaa diplomaattisen prosessin, Dibrova sanoo.

Ukrainan lopullinen tavoite on miehityksen purussa. Sitä ennen asialistalla on tulitauko ja rajanylityspaikkojen järjestäminen kontaktilinjalle. Tärkeää olisi myös, että kolmikantaryhmä voi jatkaa toimintaansa. Ryhmä on Etyjin pysyvä neuvotteluprosessi, joka pyrkii tukemaan Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisua eri tavoin.

– Nämä eivät ole vain alueita kartalla, Dibrova sanoo.

Hän on huolissaan ihmisistä, jotka ovat hänen mukaansa jääneet suuren valtapelin panttivangeiksi. Ihmisoikeuksia ei juuri ole. Mustanmeren syleilemä Krimin niemimaa, jota Dibrova kutsuu maan henkiseksi sydämeksi, on muuttunut suureksi armeijatukikohdaksi.

Keskustelu vie jatkuvasti historiaan. Ukraina ei tahdo, että karttaan piirretään kylmänsodanaikaisia vaikutuspiirejä ja suurvallat huutelevat maan yli toisilleen. Dibrova paaluttaa valtion itsemääräämisoikeutta.

Kylmän sodan keskellä liennytystä löydettiin Etyk-kokouksen neuvottelupöydistä Helsingissä 1975. Päätösasiakirjan Helsingin periaatteet alleviivasivat itsenäisten valtioiden suvereniteettia itsemääräämisoikeutta ja rajojen rikkomattomuutta.

Suvereniteettiin kuuluu vahvasti se, että kukin valtio päättää, hakeeko kansainvälisiin liittoihin ja yhteisöihin kuten EU:hun tai Natoon. Molempiin pyrkiminen on kirjattu Ukrainan perustuslakiin.

Dibrovan mukaan valtioiden suhteet ovat joskus kuin ihmissuhteita. Toinen ei voi eikä saa pakottaa tahtoaan läpi voimalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on viimeisen vuoden aikana toistuvasti tuonut esiin ajatusta uudesta Etyk-kokouksesta Helsingissä vuonna 2025, jolloin Urho Kekkosen koolle kutsumasta kokouksesta tulee puoli vuosisataa.

– Ukraina pitää Helsingin hengen ajatuksesta, mutta sitä tarvitaan nyt, ei vasta vuonna 2025, Dibrova sanoo.

Suomea kylmän sodan aikana leimannut suomettuminen kuuluu Dibrovan mukaan selvästi historiaan. Ukraina ei tahdo tasapainotella lännen ja idän välillä vaan selvästi Natoon. Termi aiheuttaa Dibrovan mukaan Ukrainassa välillä epäselvyyksiä, sillä kaikki eivät ymmärrä käsitteen viittaavan menneeseen eikä nyky-Suomeen.

Neuvostoliiton ulkoministeri Andrei Gromyko ja johtaja Leonid Brezhnev Etyk-kokouksessa Helsingissä 1975. Silmälaseissaan Urho Kekkonen.

Olga Dibrova saapui Helsinkiin Suomen ja Islannin suurlähettilääksi viime vuonna. Maiden yhteinen lähetystö on ollut Helsingin Kulosaaressa vuodesta 1992. Ensi viikolla juhlitaan Suomen ja Ukrainan diplomaattisten yhteyksien uudelleensolmimisen 30-vuotispäivää.

Maat solmivat diplomaattisen yhteyden ensi kertaa 1918, jolloin maista molemmat olivat juuri itsenäistyneet Venäjästä. Ukrainan itsenäisyys ei kestänyt kuin muutaman vuoden.

– Suomi ja Ukraina ovat luontaisia liittolaisia muun muassa geopoliittisista ja historiallisista syistä, Dibrova sanoo.

Maiden suhde on Dibrovan mukaan vakaa ja ystävällinen. Hän on tavannut viime aikoina ulkoministeriön edustajia ja kansanedustajia sekä muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkosen.

Olga Dibrova näyttää kartalta synnyinkaupunkinsa Kryvyi Rih’n Dnipron alueelta.

Viime viikolla puheenaiheeksi nousi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikon (ps) twiitti, jossa hän kirjoitti, ettei Ukrainalla ole mahdollisuuksia liittyä Natoon ja jonkun pitäisi sanoa se ääneen, jotta "seuraukset eivät ole karmivat”.

Dibrova vastasi Niikolle Twitterissä napakasti sanoen, että on Ukrainan ja Nato-jäsenten asia päättää, liittyykö Ukraina Natoon.

Niikon twiitti tuomittiin laajalti, ja hän joutui eroamaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan pallilta. Hän poisti alkuperäisen twiitin.

– Se oli käsittääkseni hänen henkilökohtainen asiansa, Dibrova sanoo.

– Kenties hän ilmaisi itseään väärin.

Hän ilahtui siitä, miten suomalaiset näyttivät tukea Ukrainalle ja tuomitsivat Niikon twiitin. Puhelin tärisi, kun sydämiä sateli Twitterissä. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastasi Dibrovalle Twitterissä ukrainaksi eduskunnan kunnioittavan Ukrainan koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta muun muassa kansainvälisiin yhteisöihin liittymisestä.

– Halla-ahon viesti ukrainaksi todella kosketti minua ja ukrainalaisia, Dibrova sanoo.

Hyökkäyksen uhan kasvaminen sai monet maat nostamaan näkemystään Ukrainan turvallisuustasosta. Dibrova ei näe uhkaa niin suurena, mutta hän kertoo ymmärtävänsä maita. Neljä maata päätti siirtää suurlähetystönsä Kiovasta Länsi-Ukrainan Lviviin. Kiovaan jäi 73 lähetystöä, mukaan lukien kaikkien EU-maiden lähetystöt.

– Ukraina kunnioittaa muita maita ja niiden oikeutta tehdä suvereeneja päätöksiä, Dibrova sanoo.

Hän kertoo ihailevansa Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Päivi Lainetta, joka julkaisi maanantaina iloisen kuvan Kiovan-lähetystön parvekkeelta. Laine kirjoitti lähetystön työn jatkuvan ja Suomen seisovan Ukrainan rinnalla.

Kun lehdissä analysoitiin sunnuntaina Ukrainan kriisiä ja sodan uhkaa, Laine julkaisi Twitterissä luisteluvideon Kiovasta.

Monet maat ottaen ovat kehottaneet kansalaisiaan lähtemään Ukrainasta.

– Käsittääkseni monet maat ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan juuri logististen ongelmien pelon takia, Dibrova sanoo.

Pelkona on ollut, että kaupalliset lentoyhteydet Ukrainaan loppuvat, eikä maasta pääse pois. Afganistanin elokuu ja evakuoinnin vaikeudet ovat maailmalla ulkoministeriöissä hyvin muistissa.

Lentoyhtiöiden toiminta Ukrainassa oli vaakalaudalla, sillä kansainväliset lentokonevakuuttajat uhkasivat, etteivät vakuutukset olisi voimassa Ukrainassa lennettäessä. Ukrainan valtio ratkaisi ongelman isolla rahalla tehdyillä vakuutussopimuksella. Lentojen loppuminen voi aloittaa helminauhan purkautumisen, eikä ketjureaktio olisi kaunis.