4-vuotias tyttö katosi yli kaksi vuotta sitten Yhdysvalloissa – löytyi elossa kellarin portaiden alle rakennetusta salahuoneesta

Hyväkuntoisena löydetyn Paislee Shultisin, 6, katoamiseen liittyen on luettu syytteitä hänen äidilleen, isälleen sekä isoisälleen.

Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa yli kaksi vuotta sitten 4-vuotiaana kadonnut Paislee Shultis on löydetty elävänä Saugertiesin kaupungissa tehdyssä kotietsinnässä, kertoivat viranomaiset. Asiasta uutisoivat paikallisten tiedotusvälineiden lisäksi muun muassa BBC ja People.

Nyt 6-vuotias Paislee löydettiin maanantaina kellarin portaiden alle rakennetusta salahuoneesta, jota poliisi kuvaili ”pieneksi, kylmäksi ja kosteaksi”. Viranomaiset pääsivät tytön jäljille saatuaan vihjeen, jonka mukaan tätä piiloteltiin Saugertiesissa sijaitsevassa talossa.

Talon omistaa Paisleen isoisä Kirk Shultis Sr, 57. Tytön seurassa salahuoneessa oli poliisien tullessa hänen sieppauksestaan epäilty äiti Kimberly Cooper, 33.

Poliisin mukaan hyväkuntoisena löydetty Paislee on nyt palautettu laillisten huoltajiensa sekä vanhemman sisarensa luokse. Tytön vanhemmat, joilla ei ole hänen huoltajuuttaan, ovat saaneet syytteet huoltajuusmenettelyn estämisestä sekä lapsen hyvinvoinnin vaarantamisesta.

Myös isoisälle on luettu syytteitä. Poliisien tullessa taloon hän väitti, ettei ole nähnyt tyttärentytärtään vuoden 2019 jälkeen.

Poliisin mukaan Paislee Shultis on nyt laillisten huoltajiensa sekä isosiskonsa luona.

Kun Paislee katosi heinäkuussa 2019, hänen sieppauksestaan epäiltiin tytön äitiä sekä isää Kirk Shultis junioria, 32. Vanhemmat olivat menettäneet kummankin tyttärensä huoltajuuden, ja lasten oli ollut määrä siirtyä sijaiskotiin Paisleen katoamispäivänä.

Isosisko oli koulussa epäillyn sieppauksen tapahtuessa, ja hänet siirrettiin sijaiskotiin.

Isoisän talon poliisit olivat tutkineet jo aiemminkin, mutta tuloksetta. Tällä kertaa yksi poliiseista kiinnitti kuitenkin huomiota portaiden alla olevaan rakennelmaan ja alkoi irrottaa lautoja sen seinästä. Takaa paljastuivat Paislee ja hänen äitinsä.

Saugertiesin poliisipäällikkö Joseph Sinagra kertoi paikalliselle Daily Freeman -lehdelle, että Paislee pysyi ennen löytymistään hiljaa piilossaan, kun poliisit tekivät talossa kotietsintää. Hänen mukaansa oli selvää, että piilohuone oli ollut säännöllisessä käytössä.

Sinagran mukaan poliisin tämänhetkinen käsitys on, että tyttöä on pidetty isoisän talossa tämän katoamisesta lähtien. Paisleesta oli pidetty huolta, mutta poliisipäällikön mukaan ongelmallista on se, että lasta ei oltu päästetty kouluun eikä myöskään opetettu kotona.

Sinagra kertoi lehdelle myös, että Paislee muistaa edelleen isosiskonsa. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.