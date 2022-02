Kahdeksan vuotta kestänyt Ukrainan konflikti on tehnyt tuhansista ukrainalaisnaisista sotaleskiä. Valentina Bujalo on yksi heistä.

Butsha, Ukraina

Valentina Bujalo, 40, kumartuu Butshan kaupungin hautaus­maalla olevan sankarihaudan äärellä.

– Täällä he lepäävät molemmat. Ikävä on loputon. Elämäni tänään olisi täysin toisenlaista ilman tätä sotaa, kuiskaa hän liikuttuneena.

Kiovan lähistöllä asuva Bujalo on yksi tuhansista kahdeksan vuotta kestäneen Ukrainan konfliktin sotaleskistä. Hänen miehensä Vasilij Fitskalinets kaatui 51-vuotiaana vihollisen tarkka-ampujan luodeista Donetskin alueella toukokuun viimeisenä päivänä vuonna 2016. Nuoren lesken koettelemukset eivät kuitenkaan jääneet siihen. Jo kuukauden päästä hän menetti poikansa keskenmenon seurauksena. Suru ja henkinen paine taloushuolineen olivat liikaa. Kuukauden sisään hän menetti kaksi rakkaintaan.

– Vasilij oli todella iloinen raskaudestani. Hän oli niin toivonut poikaa ja oli nyt sellaisen myös saamassa. Nimeksi hän oli jo valinnut Aleksej’n, Bujalo kertoo.

Pojan nimi löytyy myös hautakivestä, jossa pääosan tilasta vievät Vasilij ja hänen kaiverrettu kasvokuvansa.

– Kun sota alkoi, hän ei yksinkertaisesti voinut pysyä paikoillaan. Hän halusi rintamalle puolustamaan isänmaataan. Hän ehti olla palveluksessa kymmenen kuukautta, joista kaksi kuukautta etulinjassa. Parin kuukauden päästä hän olisi jo päässyt kotiin.

Pienen Butshan kaupungin hautausmaalla lepää sankarivainajia kolmessa rivissä.

Sairaalassa huonovointisuuden takia ollut Bujalo keskusteli miehensä kanssa viimeisen kerran puhelimitse tämän kuolin­päivänä. Pian sen jälkeen puhelimet mykistyivät.

– Aloin soitella paniikissa hänen tutuilleen ja aseveljilleen, mutta kukaan ei tuntunut tietävän hänen olinpaikkaansa. Jälkeenpäin kuulin, että suru-uutista ei haluttu kertoa minulle, jotta se ei vaikuttaisi kielteisesti raskauteeni.

– Kun ystäväni lopulta kertoi totuuden, aloin huutaa hysteerisesti. Ilman äitini tukea ja kotiini tulleita vapaaehtoisia en olisi selvinnyt hautajaisista ja muista järjestelyistä, hän muistelee.

Tulevaisuuden näkymät eivät olleet häävit. Bujalo oli kahden pienen pojan yksinhuoltaja ja hän joutui jättämään työnsä kirjanpitäjänä huolehtiakseen vanhasta äidistään.

– Makasin vain sängyssä ja surin. En halunnut elää. Äitini piti minusta huolta ja lohdutti. Ystäväni pyysi sitten vapaaehtoisen psykologin luokseni, ja hänen avullaan pääsin jotenkin jaloilleni, liikuttunut sotaleski kertoo.

Valtion puolesta omaistuki sodassa kaatuneille on vähäistä. Sama pätee taloudelliseen apuun. Suurimman taakan kantavat vapaaehtoisjärjestöt. Tukea saadaan myös ulkomailta.

– Onneksi ihmiset haluavat auttaa. Nyt lapsista saa pientä rahallista ja materiaalista korvausta.

Bujalo laskee saavansa lääkkeiden sekä sähkön, kaasun ja muiden kunnallisten maksujen alennusten lisäksi valtion apua perheen­jäsentä kohden 12,5 euroa kuukaudessa. Perheen taloudellinen tilanne parani merkittävästi sen jälkeen, kun hänen nyt 19-vuotias vanhempi poikansa pääsi äskettäin töihin huonekalutehtaaseen.

Bujalo on luonnollisesti seurannut tarkkaan Venäjän uhkaavia sotilaallisia toimia Ukrainan rajoilla. Teemasta keskustellaan kylillä kiivaasti, mutta luottamus omaan armeijaan on kova. Taistelumoraali on korkealla. Armeijan palvelukseen haluaisi myös hänen poikansa, mutta äidillä on asiasta tiukka mielipide.

– Poikaani en sotaan päästä. Yhden läheisistäni olen jo haudannut. Se riittää, hän vakuuttaa.

Putinin tavoitteita ja tarkoitusperiä nykyisen kriisin lietsonnassa on arvailtu pitkin maailmaa Washingtonista Berliiniin. Alkaako suurhyökkäys Ukrainaan? Bujalon näkemys on kirkas.

– Putin on tyhmä pikku Napoleon, joka haluaa haalia itselleen kaiken ja hallita sitä sitten kuin tsaari. Hän on pelkuri, eikä suurhyökkäystä tule. Hän voi vain uhata Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja muita maita, mutta suurhyökkäykseen hänen eväänsä eivät riitä.

Bujalo uskoo Putinin tietävän, ettei Venäjän kotirintama kestäisi sodasta kotiin saapuvia ruumisarkkuja.

– Putinille kaikki sotilaat, jotka taistelevat hänen puolestaan ovat vain lihanpaloja. Nyt he raahaavat Siperiasta asti nuoria poikia rajoillemme. Kun venäläisiä kaatuu maassamme, heitä ei kohdella sankareina kuten meillä. Heistä vaietaan visusti, ja se herättää omaisissa suurta katkeruutta. Tämä on jo nähty separatistialueilla kaatuneiden venäläisten kohdalla.

Valentina Bujalo vierailee miehensa ja poikansa haudalla säännöllisesti.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä käyttää Itä-Ukrainan separatistialueita nuorten sotilaiden koulutukseen. Siellä esimerkiksi nuoret tarkka-ampujat saavat ”diplominsa”. Bujalon miehensä rintamatovereilta saamat tiedot tukevat väitettä.

– He kertoivat, että ennen mieheni kaatumista vastapuolelle tuotiin nuoria sotilaita Venäjältä Pihkovan tukikohdasta ja että he olivat siellä suorittamassa loppututkintoaan.

Lähellä Viron rajaa sijaitsevan Pihkovan alueella toimii Venäjän armeijan 76. maahanlaskudivisioona sekä erikoisjoukkojen (Spetsnaz) prikaati. Näin ollen ei siis ole poissuljettua, etteikö Vasilij Fitskalinets olisi joutunut jonkun sotilaanalun ”lopputyön” kohteeksi.

Ei olekaan yllättävää, että kaiken kokemansa jälkeen Putinin nimen mainitseminen nostaa pintaan vihan ja katkeruuden tunteet. Bujalolla on jäljellä vain yksi toive:

– Olen uskovainen ihminen, mutta haluaisin Putinin kuolevan. Tahtoisin hänen kärsivän edes yhden päivän niin kuin minä olen kärsinyt kaikki nämä vuodet, hän vuodattaa.