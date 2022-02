Saksan liittokansleri väläytti Naton itälaajentumisen jäädyttämistä: ”Se ei kuulu päiväjärjestykseen”

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin mukaan Naton itälaajentuminen ei tule vastaan niin kauan kuin hän ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat viroissaan.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapasi tiistaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa.

Tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Venäjän valtiollisen uutiskanavan RT:n toimittaja kysyi Putinilta turvatakuista ja hylkäsivätkö Washington ja länsi ne.

Scholz vastasi, että pitää välttää sitä, että Eurooppaan tulisi vaarallinen tilanne.

– Tämä koskee myös eriäviä näkemyksiä, jotka liittyvät Naton itälaajentumiseen. Siinähän on jotakuinkin omituinen tilanne, että se ei ole lainkaan ajankohtainen. Se ei kuulu päiväjärjestykseen. Jokainen tietää sen tasan tarkkaan, Scholz sanoi ja jatkoi:

– Se ei ole aihe, joka tulisi todennäköisesti meitä vastaan uudelleen niin kauan kuin me olemme viroissamme. En nyt tiedä, kuinka kauan presidentillä (Putin) on aikomus vielä olla virassaan. Minulla ainakin on sellainen tunne, että se saattaisi kestää pidempäänkin, mutta ei ikuisesti, Scholz naurahti ja viittasi kädellään myhäilevän Putinin suuntaan.

Scholz ei kuitenkaan luvannut Putinille, että Naton itälaajentumisen jäädyttämisestä heidän virkakausiensa ajaksi sovittaisiin ohi niiden maiden, joita asia koskee, vaan pyrkimyksenä olisi saada maat hyväksymään ratkaisu itse.

– Siltä osin meillä on nyt kuitenkin tehtävä saada tästä asiasta jotain aikaiseksi. Kyse on siitä, että saavutetaan yhdessä poliittinen yhteisymmärrys ilman että jonkun pitäisi luopua samalla ohjenuoristaan ja periaatteistaan, Scholz sanoi.

Scholzin lausunto on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa. Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb (kok) huomauttaa, että päätös hakea Naton jäseneksi on jokaisen maan oikeus.

– Suomen turvallisuuspolitiikan avainpilari on edelleen mahdollisuus liittyä Natoon. Päätös hakea on itsenäisen ja suvereenin valtion etuoikeus. Päätös uusien jäsenmaiden hyväksymisestä on allianssin käsissä. Aikarajat rajoittavat joustavuutta, Stubb kommentoi lausuntoa Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola puolestaan huomauttaa Naton avoimien ovien politiikan perustuvan Naton perustamissopimuksen artiklaan 10.

– Sopimuksen mukaan Naton jäsenyys on avoin kaikille Euroopan valtioille, jotka voivat edistää tämän sopimuksen periaatteita ja edistää Pohjois-Atlantin alueen turvallisuutta, Aaltola kirjoittaa.

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok) toteaa, että Suomessa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) joutui vastikään eroamaan vastaavanlaisesta lausunnosta.

– Löytyikö Putinin Molotov-Ribbentrop 2.0 sopimukselle se läntinen vastinpari? Uskomatonta, että Scholz sopii muiden valtioiden asemasta niiden yli. Suomessa Niikko joutui eroamaan vastaavanlaisesta lausunnosta. Onko Saksa luotettava kumppani, Kaleva kysyy.

Niikko kirjoitti Twitterissä, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ”tai jonkun muun” pitäisi sanoa, että Ukraina ei liity Natoon.