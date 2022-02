Asiantuntijoiden mukaan pureman riski on pieni, sillä hämähäkki viihtyy piilossa pimeässä.

Keski-Ruotsin Sandvikenissa oppilaitoksista on löytynyt myrkyllisiä ruskohämähäkkejä, kertoo Arbertarbladet.

Ensimmäinen hämähäkki havaittiin eräässä oppilaitoksessa jo marraskuussa, ja sen jälkeen havaintoja tehtiin paikallisessa lukiossa sekä kansainvälisesti toimivan yrityksen tiloissa.

Kiinni otetut hämähäkit lähetettiin tunnistettaviksi. Kävi ilmi, että kyse on myrkyllisistä chileläisistä ruskohämähäkeistä (Loxosceles laeta).

Ruskohämähäkin purema voi sattua kovastikin ja vahingoittaa kudosta pureman ympärillä. Ruskohämähäkin pureman tiedetään myös joissain tapauksissa johtaneen kuolemaan.

Asiantuntijoiden mukaan pureman riski on kuitenkin todennäköisesti pieni. Hämähäkki viihtyy piilossa pimeissä paikoissa, ja ihmisiä on opastettu tarkistamaan pimeät laatikot ennen käden panemista niihin, käyttämään hanskoja ja tappamaan vastaan tulevat hämähäkit.

Tilat, joissa hämähäkkejä on tavattu, on puhdistettu. Tiloja myös tarkkaillaan hämähäkkien varalta kesäkuuhun asti.

Loxosceles laeta on alun perin kotoisin Etelä-Amerikasta, mutta sitä tavataan nykyään myös Kaliforniassa Yhdysvalloissa sekä Helsingissä Luonnontieteellisessä museossa, jossa hämähäkkipopulaatio on majaillut jo vuosikymmenien ajan. Museon Instagram-tilillä vuonna 2015 tehdyn päivityksen mukaan ruskohämähäkki on muuttanut museoon hedelmälastin mukana. Kuvatekstissä kerrotaan, että arkaa lajia on nähty museon aukioloaikoina "tuskin koskaan".