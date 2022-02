Merenalainen tulivuorenpurkaus ja tsunamit vaurioittivat Tongan merikaapelia pelättyä pahemmin

Kateissa on noin 55 kilometrin pituinen osuus kaapelia.

Tammikuun puolivälissä tapahtunut voimakas merenalainen tulivuorenpurkaus ja sen aiheuttamat tsunamit vahingoittivat Tyynessä valtameressä sijaitsevaa Tongan saarivaltion merikaapelia odotettua pahemmin.

Tietoliikenneyhteydet Tongalle kulkevat 840 kilometriä pitkää merikaapelia pitkin Fidziltä. Kaapelista on ainakin 80 kilometrin osuus vaurioitunut useisiin pätkiin.

Yksi osa kaapelista on siirtynyt viisi kilometriä paikaltaan ja toinen osa on hautautunut 30 sentin syvyyteen merenpohjassa. Lisäksi kateissa on noin 55 kilometrin pituinen osuus kaapelia, jota etsitään yhä.