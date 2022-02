Tilitoimiston mukaan se ei voi seistä enää tilinpäätösten takana.

Yhdysvaltojen entiselle presidentille Donald Trumpille ja tämän perheyritykselle työskennellyt kirjanpitoyritys on sanonut, ettei se voi enää seistä Trumpin Trump Organization -konsernin tilinpäätösten takana, New York Times uutisoi. Samalla kyseinen yritys on katkaissut välit Trumpiin ja hänen firmaansa.

Yritys, jonka nimi on Mazars USA, kertoi päätöksestä lopettaa yhteistyö Trumpin yrityksen kanssa 9. helmikuuta toimitetussa kirjeessä. Trumpia tutkitaan parhaillaan siitä, liioitteliko hän omistustensa arvoa.

Tilitoimisto ohjeisti kirjeessään Trumpin yritystä vetämään takaisin vuosien 2011–2020 tilinpäätökset. Tilitoimisto koosti tilinpäätöksiä sen perusteella, mitä tietoja Trump ja hänen yrityksensä antoivat, oikeudelle toimitetut asiakirjat paljastavat.

CNN:n mukaan yritys perusteli päätöstään New Yorkin osavaltion pääsyyttäjän oikeuteen toimittamilla asiakirjoilla ja yrityksen sisäisellä tutkinnalla ja sisäisiltä ja ulkoisilta lähteiltä saaduilla tiedoilla.

– Emme ole päätyneet siihen lopputulokseen, että tilinpäätöksissä kokonaisuutena olisi merkittäviä ristiriitaisuuksia, mutta ottaen kokonaisuudessa huomioon olosuhteet, uskomme, että neuvomme teille olla enää nojaamatta noihin tilinpäätöksiin on sopiva.

New Yorkin osavaltion pääsyyttäjä Letitia James johtaa entiseen presidenttiin ja hänen yhtiöönsä kohdistuvaa tutkintaa. James toimitti tammikuussa oikeudelle asiakirjoja, joissa syytti Trumpin yhtiötä useista harhaanjohtavista lausunnoista ja puutteellisista tiedoista, joilla sijoittajia oli väitetysti johdettu harhaan rahoitusneuvotteluissa.

– Olemme löytäneet merkittäviä todisteita, joiden mukaan Donald J. Trump ja Trump Organization ilmoittivat valheellisesti ja petoksellisesti useiden omistustensa arvoja ja esittivät niitä rahoituslaitoksille taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi, syyttäjä Jamesin lausunnossa muotoiltiin.