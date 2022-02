Ukraina valmistautuu sissisotaan Venäjän miehitysjoukkoja vastaan

Tuhannet reserviläiset ja vapaaehtoiset siviilit saivat viime viikkoina koulutusta vastarintaan. Suomalaisasiantuntijan mukaan sissisodankäynti voi onnistua, jos kansan henkinen perusta vain kestää tarvittavat uhraukset.

Vanhan sotaväen totuuden mukaan sissisota on strategialtaan puolustuksellista, mutta taktiikaltaan hyökkäyksellistä toimintaa. Sen menestys maahan tunkeutunutta miehittäjää vastaan riippuu pitkälti siviiliväestön tuesta.

Siviiliväestöltä sissisodankäynti puolestaan vaatii äärimmäisiä ponnistuksia ja uhrauksia. Vihollisen vastatoimet voivat aiheuttaa tavallisille ihmisille suuria kärsimyksiä.

Ukraina kouluttaa kovaa vauhtia reserviläisiä ja vapaaehtoisia siviilejä siltä varalta, että Venäjä saa valloitettua laajoja alueita naapurimaastaan. Mutta onnistuuko sissisota?

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessorin, everstiluutnantti Marko Palokankaan mukaan kansakunnan joutumiseen sotilaallisesti ylivoimaisen hyökkäyksen kohteeksi ja mahdolliseen sissisodankäyntiin liittyy ajatus ”kunniakkaasta itsemurhasta”.

– Onko kansa kykenevä ja halukas jatkamaan taistelua niin pitkään, että kansallinen itsetunto säilyy loppuun saakka korkeana? Siitä on pitkälti kyse, Palokangas sanoo IS:lle.

– Näissä olosuhteissa on Ukrainan kansallistunnolla, isänmaan ja vapauden rakkaudella mitä suurin merkitys.

Palokangas korostaa, että hänen tässä jutussa esittämänsä seikat ja näkemykset ovat vain ja ainoastaan yleisiä mahdollisuuksia, eivät ennakointia tai spekulointia tulevista tapahtumista tai sodan kulusta.

Sotilaskouluttajat antoivat vapaaehtoisille oppia Odessan kaupungissa Ukrainassa 5. helmikuuta.

Sissisota on määritelmän mukaan pitkäaikaista, laajamittaista häirintä-, kulutus- ja hidastamissotaa vihollisen selustassa.

Se ei pyri lyömään ylivoimaista vihollista – tärkeämpää on sitoa suuri määrä vihollisen joukkoja suojelemaan sen resursseja sissitoiminnalta. Jos sissitoiminta onnistuu, vihollisen operaatiot kohdealueella vaikeutuvat.

Sissisodankäynnin päämääränä on tilanteen kääntäminen sellaiseksi, että vihollista vastaan voidaan taas taistella tavanomaisen sodankäynnin keinoin.

Palokangas hahmottaa seitsemän keskeistä tekijää, jotka määrittävät Ukrainan kansan ja puolustusvoimien mahdollisuuksia ryhtyä sissisotaan.

– Ensimmäinen on henkisen perustan merkitys. Ilman epäitsekästä uhrimieltä voitaisiin tuskin ajatella menestyksekästä tai laajamittaista sissisodankäyntiä, Palokangas pohtii.

Erityisesti Donbassin ja Krimin alueilla menestyksen mahdollisuudet ovat muuta maata huonommat. Niissä asuu Venäjän-mielistä väestöä, joka voi antaa tukensa miehittäjälle heti hyökkäyksen alkaessa.

– Muilla alueilla sissisodankäynti on toki mahdollista.

Toinen keskeinen tekijä on toimintaympäristö: muun muassa maasto-olot, vuodenajat ja operaatioalue.

– Sissisotaa pidetään yleensä laajojen asumattomien alueiden ja korpiseutujen sodankäyntimuotona. Tämä ei nykyaikaisessa sodankäynnissä pidä enää täysin paikkaansa. Viime vuosikymmenten lukuisat esimerkit osoittavat, että sissisotaa voidaan käydä myös suurkaupungeissa, asutuskeskuksissa, kylissä kuin korpialueillakin, Palokangas kertoo.

– Ukrainassa on laajoja metsä- ja peltoalueita, jotka ovat haja-asuttuja. Ne tarjoavat mahdollisuuksia sissisodankäyntiin. Sen sijaan asutuskeskukset ovat haaste menestyksekkäälle sissisodankäynnille.

Kaupungit ovat haaste myös hyökkääjälle – Venäjällä on siitä karvaita kokemuksia Afganistanista, Tshetsheniasta ja Syyriasta.

– En usko, että Venäjän asevoimatkaan haluaisi joutua tilanteeseen, jossa Groznyin tapahtumat toistuisivat sellaisinaan, Palokangas pohtii.

Groznyin suurkaupunki tuhoutui Tshetshenian sodissa pahoin, ja raunioiden keskellä taistelleet sissit aiheuttivat venäläisjoukoille ankaria tappioita.

Näin heitetään Molotovin cocktail. Sotilaallista koulutusta vapaaehtoisille Kiovassa 6. helmikuuta.

Sissisota vieraassa maassa voi olla hyökkääjälle vuosien kallis piina.

– Molemmat osapuolet varmasti pohtivat sitä, mikä on sodan pitkittymisen hinta. Haluaako Venäjän asevoimat mahdollisen miehitysoperaation alkaessa joutua kuukausia tai vuosia kestävään sissisotaan? En usko, mutta sitä on tietenkin vaikea sanoa, Palokangas miettii.

– Onko Ukrainalla resursseja – kapasiteettia, kykyä, tahtoa ja halua – jatkaa sissisotaa kovin pitkään? Sillä on tietyt rajat.

Kolmas Palokankaan esille nostama kohta on vuodenaikojen vaikutus.

– Kesä on sissitoiminnalle kaikkein suotuisinta aikaa. Se on historian esimerkkien kautta selvästi todennettavissa. Talvi taas vaikeuttaa sissijoukkojen käyttöä, ennen kaikkea lepoa ja liikkumista, yhtä lailla kuin miehittäjän asevoimien käyttöä, sotilasprofessori kommentoi.

Ukrainassa helmikuun olosuhteet ovat kylmät. Rospuuttokeli on alkamassa. Sissijoukkojen pitää kantaa mukanaan painavia varusteita ja majoitusvälineitä.

– Sissisodankäyntiin siirtyvät joukot joutuvat joka tapauksessa erittäin ankarien rasitusten alaisiksi, mikä pienentää – monista nykyajan apuvälineistä huolimatta – niiden taistelutehoa ja toimintavalmiutta.

Vastustajan tiedustelulta piiloutuminen on talvella äärimmäisen hankalaa.

– Pimeä vuodenaika on tosin tietyllä tavalla sissien liittolainen, koska se tarjoaa mahdollisuuksia yllätyksiin ja jopa piiloutumiseen.

Neljäs näkökohta on sissisodan toiminta-alueen mahdollinen evakuointi. Sillä on suuri merkitys.

– Tavallisesti viholliselle jäävältä alueelta pyritään evakuoimaan siviiliväestöä ja tärkeää materiaalia sekä tuhoamaan siellä olevaa kriittistä infraa. Evakuoinnin onnistuminen riippuu tietysti tilanteesta. Jos se saadaan toteutetuksi, se vaikuttaa sissisodankäynnin onnistumiseen.

Evakuoidulla alueella sissisota rajoittuu pelkästään sissitoimintaan.

– Se on yksittäisten, pienten ja hajanaisten osastojen toimintaa vihollista vastaan. Silloin puuttuu kaikista tärkein: paikallisen väestön tuki. Laajamittainen sissisota ilman väestön tukea on jokseenkin mahdotonta, Palokangas sanoo.

– Silloin vihollinen voi keskittää kaikki toimenpiteensä vain sissejä vastaan eikä ottaa huomioon väestön asemaa. Lukuisat esimerkit sissisodasta osoittavat väestön avun ja tuen merkityksen lähinnä sissien tukena.

Ukrainassa on kuitenkin yli 44 miljoonaa asukasta.

– Asuttujen alueiden evakuointi on todella hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Evakuoimisen etuna olisi tosin se, että se tekisi mahdottomaksi väestöön kohdistuvat vihollisen kostotoimet.

Toisaalta evakuointi lisää sissitaistelijoiden toimintavapautta, sillä siviiliväestöä ei silloin tarvitse ottaa lainkaan huomioon.

Palokangas pitää todennäköisenä, että Ukraina lähtisi evakuoimaan väestöään mahdollisen miehityksen uhatessa.

– Mutta kuinka laajalti siinä onnistutaan, se vaikuttaa paljolti sissisodankäynnin onnistumiseen.

Siellä jossakin. Ukrainalaissotilas lämmitteli kamiinan äärellä Zoloten kylässä, lähellä Venäjän-mielisten kapinallisten aluetta, 22. tammikuuta.

Sotilasprofessorin viides pointti on valmistautuminen, koulutus ja suunnittelu. Niiden merkitys on aivan oleellinen.

– Omassa tutkimuksessani huomasin, että kun suomalaiset yrittivät talvi- ja jatkosodassa hyödyntää sissitoiminnan keinoja, oli koulutuksen puute suurin haittaava tekijä, Palokangas kertoo.

– Pitää olla valmistautunut hyvin, ja suunnitelmallista työtä on pitänyt tehdä jo pitkän aikaa. Joukkojen pitää olla koulutettuja. Koulutus, osaaminen, tahto ja taidot kulkevat käsi kädessä. Kun yksikin puuttuu, toiminta muuttuu hajanaiseksi vastarinnaksi, joka ei ole enää tehokasta.

Palokangas ei pysty arvioimaan eikä ennakoimaan Ukrainan reserviläisten ja puolustusvoimien kykyä laajamittaiseen sissisodankäyntiin tai sissitoimintaan.

– Selvää on, ettei pikakoulutus anna riittäviä edellytyksiä muuhun kuin hajanaiseen menestykselliseen vastarintaan miehittäjän suhteen, Palokangas sanoo.

– Ukraina kouluttaa reserviläisiä kovaa vauhtia ja ehkä valmentaa kansaa siihen äärimmäiseen vaihtoehtoon, mutta onko aika riittävä? Se on se miljoonan taalan kysymys tässä vaiheessa.

Kuudes näkökohta on sissisodan alkamistapa.

– Tyypillisin tapaus on oman alueen puolustuksen eli rintamien murtuminen, laajasuuntainen vetäytyminen tai maan joutuminen vihollisen miehittämäksi, Palokangas selittää.

Jos puolustus romahtaa, voidaan sissisodankäyntiin siirtymällä pitkittää Ukrainan kansallista olemassaoloa ja suvereniteettia.

– Juuri tässä tilanteessa tarvittaisiin etukäteen laadittuja suunnitelmia ja selviä käskyjä ja ohjeita joukoille. Päätös siitä, että taistelu jatkuu, olisi oltava jokaisen kansalaisen tiedossa. Jos päätös julkistetaan, se antaa etulyöntiasemaa myös miehittäjälle. Ennakkotieto sissisotaan siirtymiseen voi vaikuttaa moneenkin asiaan, muun muassa taisteluiden alun raakuuteen ja kansaan kohdistettavaan kostoon ja muihin asioihin.

Heti sissisodankäynnin alkaessa Ukrainan pitäisi Palokankaan mukaan aloittaa hajalle lyötyjen joukkojen organisointi väestön keskuudessa, hankittava aseita, ulkomaista tukea ja välineitä, luotava tarvittavat viesti- ja johtamisyhteydet sekä järjestettävä tiedustelu sekä monet huoltoon liittyvät asiat jo hyvissä ajoin.

– Fakta on se, että kaikki tämä ei käy käden käänteessä. Se vaatii aikaa siitäkin huolimatta, että alustavat suunnitelmat olisivat valmiita. Toimeenpanon täytyy olla riittävä. Miljoonan taalan kysymys on, onko siihen enää aikaa. Onko tehty riittäviä toimenpiteitä? En tiedä.

Viimeisenä kohtana ovat vastatoimet. Miten vihollinen vastaa sissisodankäyntiin?

– Alussa on odotettavissa, että vihollinen kohtelee sekä sissejä että paikallista väestöä täysin säälimättömästi ja mielivaltaisesti, huolimatta mistään sodankäynnin oikeussäännöstä. Ne on viimeaikaisissa sissisodissa heitetty yleensä romukoppaan, Palokangas arvioi.

– Ensimmäisiä sissien hyökkäyksiä tai operaatioita seuraa yleensä välittömästi kostotoimenpiteitä ja yleinen terrori. Tämä on ollut nähtävissä kaikissa vuosisadan aikana nähdyissä sissisodissa.

Tosin vastatoimilla on kahtalainen merkitys.

– Terrori herättää lisää vastustusta, ja se on kiitollinen aihe vastapropagandalle ja viestinnälle niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Se voisi antaa Ukrainalle lisää henkistä tukea. Mutta toisaalta on otettava huomioon, että vihollinen voi varsinkin pienen maan kohdalla ryhtyä miespuolisen väestön – tai koko kansan – pakkosiirtoihin tai alueen anneksointiin. Tästä on hyvä esimerkki Krimin manipuloitu kansanäänestys ja passien jakaminen. Kaikki keinot tulevat käyttöön välittömästi, ilman aikaviivettä.

Venäjän toimet voisivat jopa merkitä Ukrainan kansan pääosan tuhoa.

– Tämä on otettava huomioon, ja Ukraina varmasti pohtii asiaa, jos se miettii sissisodankäyntiä vaihtoehtona.