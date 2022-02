Vladimir Putin on koronaviruspandemian aikana näyttänyt julkisuudessa harvakseltaan ja esimerkiksi hänet tapaavien on pääsääntöisesti suostuttava karanteeniin ja koronavirustestiin.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapasi tiistai-iltapäivänä Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa. Pääaiheena oli Ukrainan tilanne ja jännitteiden liennyttäminen.

Kaksikon tapaaminen kesti reilu kolme tuntia.

Scholz istui saman, valtavan valkoisen pöydän ääressä kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macron viime viikolla.

Valtavaa pöytää on perusteltu koronavirustartuntojen ehkäisemisellä. Molemmat eurooppalaiset johtajat kieltäytyivät tekemästä venäläistä PCR-testiä.

Putin on tunnettu erittäin tiukoista koronatoimista.

Vielä maaliskuussa 2020 hän vieraili koronapotilaita hoitavassa moskovalaisessa sairaalassa keltaisessa suojapuvussa ja kätteli sairaalan johtavan lääkärin kanssa. Kun kyseisellä lääkärillä todettiin koronavirustartunta, Putinin julkiset esiintymiset loppuivat, The Guardian uutisoi kesällä 2020.

Kesäkuussa 2020 uutisoitiin, että Putinin Moskovassa sijaitsevalla virka-asunnolla on eräänlainen desinfiointitunneli, jonka läpi kaikkien vieraiden on kuljettava. Toinen vastaava tunneli sijaitsee Kremlissä.

– Ne asennettiin, kun epidemia oli täydessä käynnissä, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tuolloin.

Syyskuussa 2020 uutisoitiin, että Kreml oli määrännyt kahden viikon karanteenin pakollisiksi kaikille, jotka aikoivat tavata Putinin henkilökohtaisesti. Tutkivan sivuston Proektin mukaan Putinin tapaavien on myös tehtävä koronatesti ja odotettava sen tulosta eristyksissä, Moscow Times kertoi tuolloin. Kreml vastasi Proektin väitteisiin sanomalla, että karanteenivaatimukset riippuivat koronavirustilanteesta virkamiesten ja hallinnon edustajien omissa virastoissa.

Koronaviruspandemian jatkuessa Putinia on nähty julkisuudessa harvakseltaan ja edelleen hänet tapaavilta odotetaan pääsääntöisesti karanteenia ja negatiivista koronavirustestin tulosta.

Valtioiden päämiesten ei ole tarvinnut olla karanteenissa ja he ovat myös voineet kieltäytyä venäläisestä koronavirustestistä. Ainakin Macronin on kuitenkin kerrottu tehneen ranskalainen PCR-testi ennen lähtöä Venäjälle ja hänen lääkärinsä teki presidentille antigeenitestin, kun he olivat saapuneet Moskovaan.

– Venäläiset kertoivat meille, että Putin pitäytyy tiukassa koronakuplassa, lähde sanoi.

Sen lisäksi, että Putin pitää etäisyyttä niihin, jotka eivät ole käyneet venäläisessä PCR-testissä, koronavirusta ehkäistään tapaamisissa myös muuten. Esimerkiksi Macronin tapaamisessa kuviin tallentui ilmanpuhdistimelta näyttävä laite.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kertoi IS:lle viime viikolla, että on olemassa vahvoja viitteitä siitä, että Sotshiin on rakennettu samanlainen työhuone kuin Putinilla on Moskovassa.

– Joku syy siellä on taustalla, mutta menee puhtaan spekuloinnin puolelle, että mikä syy on. Yhtenä syynä on pidetty sitä, että hänellä on joku sairaus, jolloin koronaviruksen aiheuttama tauti olisi hengenvaarallinen tai, että hän on tullut vainoharhaisemmaksi.