Karttakuvat kertovat, kuinka vahvoin voimin Venäjä saartoi Ukrainan ja mihin se ehkä aikoo iskeä

IS koosti kuvat sotilaallisesta asetelmasta Ukrainan ympärillä ja Venäjän todennäköisistä iskukohteista Ukrainan lamauttamiseksi.

Venäjä kokosi maan läntisen sotilaspiirin alueelle, Valko-Venäjälle ja Krimin niemimaalle jopa puolet maavoimiensa operatiivisista, taistelukykyisistä joukoista.

Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan Ukrainaa saartoi osia yhdeksästä yhdistetystä armeijasta, Kaartin panssariarmeijasta, yhdestä panssaridivisioonasta ja yhdestä armeijakunnasta.

Näiden sotatoimiyhtymien vahvuus oli helmikuun puolivälissä eri arvioiden mukaan 130 000 tai jopa 150 000 sotilasta. Perjantaina arvio nousi jopa 169 000-190 000:een. Näistä joukoista noin 30 000 sotilasta sijoitettiin sotaharjoitusten nojalla Valko-Venäjän alueelle.

Läntisten asiantuntijoiden mukaan tämäkään määrä asevoimaa ei riitä koko Ukrainan valtaamiseen ja miehittämiseen, mutta Venäjä voi sen avulla ottaa haltuunsa suuria alueita Ukrainasta.

Britannian puolustusministeriö esitti torstaina tiedustelutietoihin perustuvan arvion Venäjän mahdollisista hyökkäyssuunnista. Ne on merkitty nuolin karttaan.

Joukot on sijoitettu oheiselle kartalle ryhmitykseen, jossa ne olivat avoimista lähteistä saatujen tietojen mukaan helmikuun puolivälissä. Joukot ovat jatkuvasti liikkeellä. Tiistaina Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että osa joukoista oli lähdössä paluumarssille kotitukikohtiinsa sotaharjoitusten päätyttyä. Keskiviikkona sekä Yhdysvallat että Nato kertoivat, että Venäjä oli ilmoituksesta huolimatta lisännyt joukkojaan Ukrainan rajoilla.

Ukrainan asevoimat on puolestaan merkitty grafiikkaan rauhan ajan ryhmitykseen: kartalla näkyvät prikaatien koulutustukikohdat.

Todellisuudessa Ukraina on sijoittanut pääosan taistelujoukoistaan kapinallisten Luhanskin ja Donetskin alueiden rajoille. Koska Venäjän uhka tuli kolmelta suunnalta, Ukraina on joutunut hajottamaan voimiaan. Joukkoja on todennäköisesti sijoitettu puolustamaan myös Valko-Venäjän vastaista rajaa, suojaamaan pääkaupunkia Kiovaa ja eteläistä, Krimin niemimaalle johtavaa suuntaa.

Ukrainan asevoimien aktiivipalveluksessa on noin 255 000 sotilasta. Jos Ukraina kutsuu palvelukseen koko reservin, riviin saadaan 1,15 miljoonaa sotilasta.

Ukrainan heikkoutena ovat vakavat puutteet sekä ilma- että ohjuspuolustuksessa. Venäjän uskotaan ottavan heti sodan alussa haltuunsa ilmaherruuden taistelualueiden yläpuolella ja iskevän raskain ilma- ja ohjusiskuin Ukrainan joukkojen ryhmityksiin, varikoihin ja kuljetusten solmukohtiin. Iskujen tarkoituksena voi olla myös Ukrainan yhteiskunnan lamauttaminen.

Venäjä on viime vuosina modernisoinut maavoimiaan. Venäläinen yhdistetty armeija on yhtymä, johon on koottu joukkoja useista eri aselajeista.

Tällaisessa yhtymässä on tyypillisesti useita moottoroituja jalkaväkiprikaateja, raketinheitinprikaati, tykistöprikaati, ilmatorjuntaprikaati sekä huoltoprikaati, tiedustelujoukkoja, pioneerirykmentti ja suojelujoukkoja. Mukana voi myös olla elektroniseen sodankäyntiin erikoistunut pataljoona.

Sotaa Venäjä käy itsenäiseen toimintaan kykenevin pataljoonan taisteluosastoin, joissa on jalkaväen ja raketinheittimistön lisäksi oma kyky ilmatorjuntaan ja taistelupanssarivaunuja. Venäjä on kehittänyt näistä 600–1 000 sotilaan taisteluosastoista tehokkaita ja nopealiikkeisiä ”nyrkkejä”, joilla on huomattava tulivoima.

Venäjän kerrotaan sijoittaneen Ukrainan rajoille vajaat sata pataljoonan taisteluosastoa. Kaikkiaan niitä on Venäjän maavoimissa noin 170.

Mukana oli kymmenen Iskander-ohjuspataljoonaa, yli 30 tykistö- ja raketinheitinpataljoonaa sekä joukkojen huoltoon ja lääkintään tarvittavia yksiköitä. Taistelujoukkojen lisäksi Venäjä sijoitti alueelle kansalliskaartin joukkoja. Näiden takalinjan yksiköiden tarkoituksena on ilmeisesti toimia miehitysjoukkoina etulinjan taistelujoukkojen perässä.

Maavoimien lisäksi Ukrainan eteläosia uhkaa Venäjän Mustanmeren-laivasto, täydennettynä Itämeren laivaston ja Pohjoisen laivaston aluksin.

Merivoimien pinta-alukset ja sukellusveneet kykenevät laukaisemaan muun muassa Kalibr-risteilyohjuksia ukrainalaisiin satamiin ja muihin maakohteisiin kauas sisämaassa. Krimin niemimaalle tukeutuvat maihinnousualukset puolestaan voivat kuljettaa vahvoja merijalkaväen joukkoja, jotka voivat tehdä maihinnousun halutulle alueelle Ukrainan rannikolla.