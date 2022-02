Naisten elämä rajoittui monin tavoin Talebanin tultua valtaan Afganistanissa

Lukuun ottamatta joitain aloja, kuten terveydenhoitoalaa ja opetusta, naisia on estetty erityisesti toimimasta valtion tehtävissä.

Kabul

Naisten elämää on rajoitettu merkittävästi Afganistanissa Talebanin vallattua maan elokuussa, siitä huolimatta että Taleban lupasi "pehmeämpää" hallintotapaa verrattuna aiempaan valtakauteensa 90-luvun lopulla.

Taleban muun muassa lupasi naisten saavan jatkaa töissään, jos heidät erotetaan miespuolisista kollegoistaan. Kuitenkin kymmenet tuhannet afgaaninaiset ovat joutuneet työttömiksi. Samalla vaivoin edistetty tasa-arvokehitys työpaikoilla on luisunut kymmenillä vuosilla taaksepäin.

Pistotarkastuksia työpaikoille

Lukuun ottamatta joitain aloja, kuten terveydenhoitoalaa ja opetusta, naisia on estetty erityisesti toimimasta valtion tehtävissä.

Yksityisellä sektorilla puolestaan Talebanin tiedusteluhenkilöt tekevät pistotarkastuksia varmistaakseen, että naiset ja miehet pysyvät erossa työtehtävissä.

Vaikka tyttöjen on luvattu saavan jatkaa koulunkäyntiä, monet koulut pysyvät yhä suljettuina. Opetusta on vaikea järjestää, kun miehiä on kielletty johtamasta tyttöjen luokkia ja monet opettajat ovat paenneet.

Kun osa julkisista ja yksityisistä yliopistoista avautui äskettäin, määrättiin, että nais- ja miesopiskelijat tulee erottaa toisistaan sekä opetuksessa että tauoilla. Vain harva nainen osallistui luennoille.

Burka taas pakolliseksi?

Talebanin ensimmäisellä valtakaudella 1996–2001 hallinto määräsi naiset käyttämään koko vartalon ja kasvot peittävää burkaa ja ilman sitä kulkevia naisia uhkasi ruoskiminen.

Viesti naisille on tällä kertaa ollut hieman epäselvä. Tammikuussa viranomaiset "kehottivat" naisia peittäytymään islamin mukaisesi. Julisteissa oli kuvia sinisestä burkasta sekä mustasta kokokaavusta, mutta ei ollut selvää ovatko asut tulossa pakollisiksi.

Naisia on myös kielletty matkustamaan kaupunkien ja alueiden välillä ilman miespuolista sukulaista matkaseurana. Taksinkuljettajat eivät saa ottaa kyytiin naisia jos nämä eivät ole peitettyjä.

Televisiokanavat on määrätty poistamaan TV-ohjelmat ja saippuasarjat, joissa on naispuolisia näyttelijöitä.