3 syytä: Miksi Putin olisi valmis riskeeraamaan kaiken ja aloittamaan sodan Ukrainassa?

Euroopan yllä leijuu edelleen suursodan uhka.

Venäjä ilmoitti tiistaina aikovansa vetää joukkojansa pois Ukrainan rajan tuntumasta, mutta sodan uhka Euroopasta ei poistunut kertaheitolla.

Asiantuntijat suhtautuivat Venäjän ilmoitukseen epäilevästi. Nato totesi johtajansa Jens Stoltenbergin suulla, ettei merkkejä poisvetämisestä ole. Myöhään illalla myös presidentti Joe Biden sanoi, että Yhdysvallat ei ole vielä vahvistanut Venäjän joukkojen vetäytyneen Ukrainan rajan läheisyydestä. Hänen mukaansa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on edelleen mahdollinen.

Valkoinen talo on aiemmin sanonut, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan koska tahansa. Länsi pitää sotaa aitona, konkreettisena uhkana.

Maailma on pohtinut viime kuukausina kummastellen, miksi Venäjä hyökkäisi Ukrainaan. Sota olisi todennäköisesti tuhoisa, ja voittajia olisi vaikea löytää. Venäjä joutuisi ennennäkemättömän kovien talouspakotteiden kohteeksi, ja esimerkiksi Nord Stream 2 -kaasuputken lopullinen toteutuminen olisi vaakalaudalla.

Miksi Vladimir Putin voisi olla valmis riskeeraamaan kaiken ja aloittamaan sodan Ukrainaa vastaan?

Seuraavassa kolme syytä, jotka voivat selittää Putinin ajatusmaailmaa ja potentiaalista aikomusta aloittaa suurin sota Euroopassa sitten vuoden 1945. Syyt ovat koottu kansainvälisestä lehdistöstä sekä haastattelemalla Aleksanteri-instituutin professoria Vladimir Gelmania. Syyt limittyvät osin toisiinsa, eikä lista välttämättä ole kattava – syitä on varmasti muitakin.

Satelliittikuvaa Venäjän Jeljnan kaupungin lähettyviltä, mihin Venäjä on kerännyt sotakalustoaan. Jelnja sijaitsee vain noin 100 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

1. ”Turvallisuusuhka”

Todellisuudessa Venäjää ei uhkaa sotilaallisesti kukaan.

Se ei ole estänyt Vladimir Putinia esittämästä lännelle ukaaseja, joiden mukaan Nato ei saa levitä enää itään ja itse asiassa että koko Euroopan turvallisuuspolitiikassa pitäisi siirtyä 1990-luvun tilanteeseen – siis aikaan jolloin esimerkiksi Viro, Latvia ja Liettua eivät olleet Naton jäseniä.

Venäjän propagandan mukaan maa on ”vihollisten ympäröimä” Naton aggressiivisen laajentumisen vuoksi, ja siksi sen täytyy puolustaa itseään.

Miksi Putin siis luo kuvaa, että lännestä tulevat voimat uhkaisivat Venäjää, vaikka se ei todellisuudessa pidä paikkaansa?

Syitä löytyy ainakin kaksi.

Aleksanteri-instituutin professorin Vladimir Gelmanin mukaan Vladimir Putin yhdistää Venäjän omaan itseensä. Länsi ei uhkaa Venäjää, mutta se uhkaa Putinin omaa asemaa. Se on Putinille yksi ja sama asia.

Se avaa jo hieman, miksi Putin suhtautuu nihkeästi koko läntiseen maailmaan. Putin näkee etenkin Ukrainan potentiaalisen liittymisen Natoon uhkana nimenomaan itselleen.

Toinen syy on propaganda. Luomalla narratiivia, jonka mukaan Venäjä kokee uhkaa ja Putin toimii sen uhan ehkäisemiseksi, Putin pönkittää omaa suosiotaan ja asemaansa Venäjällä.

Palataan tähän myöhemmin.

Putin kuvattuna Moskovassa viime viikolla Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vierailun yhteydessä.

Oli miten oli, historiallisesti katsottuna Venäjällä on kuitenkin perusteet pohtia lännestä tulevaa konkreettista uhkaa. Gelmanin mukaan Venäjän johto saattaa nähdä nykytilanteessa yhtäläisyyttä historiaan, vaikkei sotilaallista uhkaa todellisuudessa olekaan.

Kaiken taustalla on Itä-Euroopan tasanko, jättimäinen tasainen alue Venäjän läntisen rajan molemmin puolin, argumentoi brittiläinen toimittaja-kirjailija Tim Marshall Atlantic-lehden vanhassa kirjoituksessa. Marshall on kirjoittanut samasta aiheesta kirjassaan Maantieteen vangit (2018).

Itä-Euroopan tasangolla ei ole isoja vuoristoja, ei isoja vesimassoja eikä mitään, mikä estäisi sotilaiden marssimisen lähes suoraan lännestä Moskovaan.

Ja tätä eurooppalaiset ovat historiassa hyödyntäneet, tai ainakin yrittäneet. Puola hyökkäsi Euroopan tasangon kautta Venäjälle vuonna 1605, Kaarle XII:n Ruotsi 1707, Napoleonin Ranska 1812 ja Saksa ensin vuonna 1914 ja uudelleen 1941.

Koska Moskova sijaitsee alueella, jota on vaikea puolustaa, Venäjä on vuosisatojen saatossa laajentunut jättimäisen kokoiseksi. Se on tehnyt Moskovasta suojaisamman paikan vihollisia vastaan.

Kun uhka on historiassa tullut lännestä, se on lähes aina kaatunut pitkiksi venyviin huoltolinjoihin. Keski- ja Länsi-Euroopasta on tuhottoman pitkä matka Moskovaan. Se koitui Napoleonin tuhoksi 1800-luvulla. Hitler toisti samat virheet.

Kun katsoo Euroopan karttaa ja etenkin Euroopan tasangon jättimäistä kokoa, on siis helppo nähdä, miksi Venäjä pitäisi länttä uhkana alueelleen. Se avaa portin myös toiseen syyhyn, miksi Venäjä kalistelee sapeleita Ukrainan rajan tuntumassa.

2. Venäläisen vaikutuspiirin luominen uudelleen Itä-Eurooppaan

Kun Berliinin muuri murtui vuonna 1989, Vladimir Putin seurasi tapahtumia lähes aitiopaikalta.

Hän työskenteli KGB:lle, ja hänet oli juuri siirretty Itä-Saksan Dresdeniin. Putinille muurin murtuminen oli henkilökohtainen tragedia.

Berliinin muurin murtumista seurasi Neuvostoliiton hajoaminen. Tästä Putin on puhunut suurimpana geopoliittisena katastrofina 1900-luvulla.

Venäjä menetti laajan vaikutuspiirinsä, valta-asemansa ja imperiuminsa dramaattisesti 30 vuotta sitten.

Nyt Putin haluaa sen takaisin.

Näin argumentoi muun muassa brittiläinen historioitsija Timohty Garton Ash Guardian-lehden kirjoituksessaan.

Gelman on samaa mieltä.

Vaikutuspiiri suojaisi paitsi edellä mainitulta olemattomalta sotilaalliselta uhalta, myös demokratia- ja länsimielisten ajatusten leviämiseltä lännestä kohti itää.

Vladimir Gelman.

Kun Ukraina oli Venäjään positiivisesti suhtautuneen ja Venäjä-mielisen hallinnon alaisuudessa, se kävi Putinille hyvin.

Vuosi 2014 kuitenkin muutti kaiken. Tuolloin kuukausia kestäneet protestit presidentti Viktor Janukovytshia vastaan äityivät vallankumoukseksi. Taustalla oli ukrainalaisten tyytymättömyys juuri Janukovytshin Venäjä-mielisyyteen.

Vallankumousta seurasivat vaalit, joiden jälkeen Ukrainaan tuli aiempaa länsimielisempi hallinto. Reaktiona Venäjä miehitti nopeasti Krimin, mikä kärjistyi konfliktiin koko Itä-Ukrainassa.

Venäjän reaktio Ukrainan länsimaistumispyrkimyksiin oli siis selvä.

3. Putinin oman suosion pönkittäminen

Vuosina 2012–2013 Putinin suosio oli tipahtanut Venäjällä. Saksalaisen Statista-yhtiön kokoaminen kannatuslukujen perusteella Putinin toimet johtajana hyväksyi vain noin 63 prosenttia venäläisistä.

Alkuvuodesta 2014 Venäjä miehitti Krimin. Noin 1,5 vuotta myöhemmin, kesällä 2015, Putinin suosio oli noussut ennätyslukemiin. Kesäkuussa 2015 jopa 89 prosenttia venäläisistä puolsi Putinia.

Suosioluvut pysyivät korkealla vielä vuosia Krimin valtauksen jälkeen.

Vaikka Putinin ei tarvitse pohtia suosiotaan tavallisen kansan parissa, luvut tuskin ovat jääneet häneltä huomaamatta. Syy-seuraussuhde Krimin valtauksen ja suosion välillä on selvä.

– Jos luo kuvaa ulkoisesta vihollisesta, se helpottaa sisäpoliittista painetta, toteaa Gelman.

Venäjälläkin on nähty protesteja Putinin tekaistujen vaalivoittojen jälkeen. Parin viime vuoden aikana opposition kasvoksi on noussut Aleksei Navalnyi.

Putinin vastaus Navalnyille oli tyrmäävä. Navalnyi joutui ensin myrkytysyrityksen kohteeksi. Sekä länsimaat että Navalnyi syyttivät myrkytyksestä Venäjää.

Kun hän palasi sairaalahoidosta Saksasta, hänet pidätettiin. Navalnyi joutui oikeudenkäyntien jälkeen vankilaan.

Aleksei Navalnyistä tuli Venäjän tukahdutetun opposition kasvot. Hänet yritettiin myrkyttää. Nyt hän lojuu vankilassa.

On selvää, että Putin pelkää epäsuosiosta kumpuavia protesteja. Jos Venäjällä tapahtuisi samanlainen demokratiamielisten nousu kuin Ukrainassa 2014, Putin ei välttämättä kestäisi kovin kauan.

Krimin valtaus 2014 johti Venäjällä Putinin suosion selvään nousuun. Suosio pysyi korkealla vuosia.

Johtaisiko aiempaa laajempi sota Ukrainassa samaan kuin Krimin valtaus 8 vuotta sitten – tai johonkin vielä isompaan?