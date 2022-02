Kommentti: Putin otti jo ensimmäiset voittonsa

Pelkkä sodan uhkakin on vahingoittanut Ukrainaa merkittävästi, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Hyökkääkö Venäjä Ukrainaan vai pelotteleeko se vain?

Siinä kysymys, jota asiantuntijat ovat pyöritelleet pian jo viikkoja.

Viime tiedot iskujoukkojen siirroista lähtöasemiin rajan tuntumaan ovat kiihdyttäneet viestejä, että hyökkäys voi tapahtua aivan lähipäivinä, ellei tunteina.

Diplomatialle on yhä sijansa, vakuutetaan, tosin koko ajan pienenevä.

Mitä presidentti Vladimir Putin sitten aikookaan, on sumun peitossa.

Kremlissä voidaan kuitenkin myhäillä tyytyväisenä, sillä Putin on jo nyt ottanut taistelussa ensimmäiset voittonsa.

Maailma seuraa herkeämättä hänen liikkeitään. Venäjä on keskipisteessä, ei marginaalissa. Se on juuri sitä mitä Putin tavoittelee.

Ukraina haavoittui

Pelkkä sodan uhkakin on vahingoittanut Ukrainaa merkittävästi. Se on Putinin tarkoituskin.

Länsimaalaiset ja jotkut ukrainalaisetkin pakenevat maasta ja lentoyhtiöt peruvat vuorojaan. Investoinnit monille aloille ovat sakanneet jo aiemmin.

Tämä on juuri sitä, minkä Ukrainan hallinto on yrittänyt välttää, kun se on esiintynyt poikkeuksellisen rauhallisena kriisin aikana.

Länsimaiden julkaisemat päivittäiset varoitukset ”minä päivänä tahansa” tapahtuvasta hyökkäyksestä ehkä vievät Venäjältä yllätysedun, mutta samalla Ukraina heikkenee vastustamaan mahdollista laajempaa sotaa.

Voisi perustellusti jopa ihmetellä, miksi erilaisia varoituksia suorastaan satelee.

Onko niillä piilotarkoitus yrittää pehmittää Ukrainaa jonkinlaiseen myönnytykseen? Sana suomettuminen on nostettu viime päivinä lännessä esiin useasti.

Jos Ukraina musertavan informaatiovyörytyksen keskellä taipuisi ja ilmoittaisi, ettei se ole ainakaan seuraavaan vuosikymmeneen pyrkimässä Natoon, se voisi tarjota sekä Putinille että johtavien länsimaiden johtajille helpoimman tien ulos tilanteesta kasvoja menettämättä.

Ukraina pettyi

Varoitusten kasautuessa on sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa raportoitu ukrainalaisten tyynestä suhtautumisesta kriisiin. Kiovan ravintolat ovat olleet täynnä.

Enemmistö ei yksinkertaisesti vaikuta uskovan, että Venäjä alkaisi teurastaa sukulaiskansaa. Jos jotain tapahtuisikin, se olisi rajoitettua ja siihen ukrainalaiset vastaisivat kaikin keinoin.

Omat tussarit on kaivettu jo esiin.

Silti viesteissä on aistittavissa myös turhautumista.

Ukrainalaiset kysyvät, miksi Venäjälle ei ole jo nyt langetettu pakotteita, koska sota on oikeastaan jo käynnissä ja he kärsivät?

Hyvä kysymys. Eikö kansainvälisessä politiikassakin voisi ottaa käyttöön normiston, että rikoksen suunnittelukin on rangaistavaa, ei ainoastaan toteutus?

Ukraina jätettiin omilleen

Ukraina on lopulta jäänyt käytännössä yksin.

Sotilasapua on tullut, mutta se on häviävän pieni osa kokonaisuudessa.

Vaikka kovia pakotteita Venäjää vastaan lupaillaan, tällä hetkellä kaikki lähinnä vain katsovat etäältä, mitä suurvalta tekee pienemmälleen.

Se on Putinille ehkä isoin voitto.

Teki hän Ukrainan suhteen mitä tahansa, hän tietää, että hän voi tehdä sen toistekin.

Myös jotain muuta maata vastaan.